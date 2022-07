Tampereen sähkölaitoksen Naistenlahden voimalaan on edelleen hankittu venäläistaustaisen Teboilin toimittamaa öljyä. Pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) ja kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja Lauri Lyly (sd.) kertovat, että tieto tuli heille yllätyksenä. Lyly arvioi, että ainakin kaupungin omistamissa yhtiöissä Venäjä-kytkökset käydään nyt läpi.

Tieto Tampereen sähkölaitoksen Teboilin käytöstä tuli yllätyksenä Tampereen pormestarille Anna-Kaisa Ikoselle (kok.) ja Tampereen konsernijaoston puheenjohtajalle Lauri Lylylle (sd.).

Torstaina uutisoitiin, että venäläisen Lukoilin omistama tytäryhtiö Teboil toimittaa yhä öljyä Tampereen sähkölaitoksen Naistenlahden voimalan öljyvarastoihin. Kesän aikana öljyä on hankittu 3,5 miljoonalla eurolla.

Lyly kuvailee Teboilin toimittaman öljyn hankintaa ”todella harmittavaksi virheeksi” tässä maailmantilanteessa. Ikonen kuvailee tilannetta valitettavaksi ja säröksi Tampereen maineelle.

Konsernijaostossa ei ollut tietoa asiasta, mutta Lyly uskoo, että laajempi selvitys laitetaan nyt liikkeelle. ”Luulen, että ainakin kaupungin omistamissa yhtiöissä käydään läpi mahdollisia muita venäläisiä kytköksiä. En pysty sanomaan, että selvitystä olisi tehty aiemmin.”

Teboil joutui Suomessa nopeasti boikotin kohteeksi sen jälkeen, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli alkanut. Yhtiön tuottojen on pelätty valuvan Venäjän sotatoimien rahoitukseen.

”Täytyy ryhtyä nopeasti”

Lylyn mukaan öljyn hankinta Teboilin kautta nykyisessä maailmantilanteessa on Tampereelle ”selvä mainehaitta”.

”Toimenpiteisiin täytyy ryhtyä nopeasti. Tämä ei ole sellainen asia, joka olisi tullut konsernijaostoon tietoon, koska olemme olettaneet, että maailmanpolitiikan tunnusmerkkejä luetaan ja seurataan Suomen linjauksia. Näiden asioiden osalta ei kysytty perään, mikä olisi ehkä kuitenkin sitten pitänyt tehdä.”

Aikooko konsernijaosto edellyttää sähkölaitokselta joitain toimenpiteitä?

”Luulen, että asiaa käsitellään automaattisesti. Kaupunginhallitus ja konsernijaosto haluavat kuulla selvityksen asiasta, miten tähän on päädytty ja mitä korjaavia toimenpiteitä on tehty tämän jälkeen.”

Tampereen sähkölaitos on Tampereen kaupungin omistama energiayhtiö. Sähkölaitos on myös Tampereen tytäryhtiöistä suurin osingonmaksaja. Viime vuonna konsernin liikevaihto oli 320 miljoonaa euroa ja nettotulos 33,2 miljoonaa euroa.

Tampereen tytäryhtiöt maksoivat viime vuodelta osinkoja yhteensä noin 25 miljoonaa euroa. Osinkopotista merkittävä osa, noin 20 miljoona euroa, tuli Tampereen Sähkölaitos -konsernilta.

Yhteinen näkemys

Anna-Kaisa Ikosen mukaan sopimuksesta Teboilin kanssa on päästävä eroon mahdollisimman nopeasti. Hän sanoo keskustelleensa asiasta torstaina yhtiön toimitusjohtajan Jussi Laitisen kanssa.

”Kyllä meillä minusta oli ihan yhteinen näkemys”, Ikonen kuvailee keskustelun sisältöä. Hän sanoo Laitiselta saamansa viestin olleen se, että kokonaisuutta arvioidaan nyt uudelleen ja tavoitteena on luopua Teboil-sopimuksesta nopeasti.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan alkoi jo yli viisi kuukautta sitten 24. helmikuuta. Olisiko kaupungin päätöksentekijöiden pitänyt puuttua asiaan aikaisemmin ja tiukemmin?

”Ei voida ajatella, että lähdemme ihan yksittäisiä asioita liian tarkasti ohjamaan, mutta meidän pitää varmistaa, että linja on kaikille mahdollisimman selkeä. Siitä meidän on varmaan syytä käydä yhdessä konsernijaoston kanssa keskustelua”, Ikonen toteaa.

Ikonen sanoo, että Teboil-yhteistyön kaltaiset hankinnat ovat yhtiön operatiivisia ratkaisuja, joista se vastaa itse. Kaupungin konsernijaosto nimeää sähkölaitoksen hallituksen ja seuraa yhtiön toimintaa. ”Se on meidän mekanismimme ohjata yhtiötä.”

Luottamus ei horju

Venäjän hyökkäyssodan alettua Tampere on osoittanut Ukrainalle ja ystävyys­kaupungilleen Kiovalle tukea monin tavoin. Ukrainaan on muun muassa lähetetty avustuspaketti ja rakennuksia on valaistu maan lipun värein. Samaan aikaan kaupungin tytäryhtiön asiakkuus Teboilin kanssa on jatkunut.

Mitä pormestari ajattelee tästä ristiriidasta? ”Tämä on hirveän valitettava asia.”

Ikonen muistuttaa, että asiassa on monta ulottuvuutta. Osaltaan hän arvioi sähkölaitoksen vaakakupissa painaneen huoltovarmuudesta huolehtimisen. ”Se on iso kysymys tulevaa talvea ajatellen.”

Toisaalta Ikonen sanoo yhtiön tehneen jo paljon ja pitkään töitä vähentääkseen riippuvuutta venäläisestä energiasta ja siirtyäkseen kohti uusiutuvaa energiaa. Hän kertoo nyt aikovansa seurata tilanteen etenemistä. ”Yhdessä varmistamme, että tämä etenee.”

Teboil-keskustelu ei Ikosen mukaan ole romuttanut hänen luottamustaan Tampereen sähkölaitoksen johtoon. ”Uskon, että hyvää johtamista on, että annetaan tavoitteet ja edetään luottamuksen kautta. Haluan uskoa, että heillä on paras asiantuntemus hakea tähän tilanteeseen nopea ratkaisu.”