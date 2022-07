Aikooko Tampereen sähkölaitoksen hallitus edellyttää muutoksia öljyhankinnoissa? Näin vastaa hallituksen puheenjohtaja

Tampereen sähkölaitokselle tulee edelleen suuria määriä Teboilin toimittamaa öljyä. Kysyimme Tampereen sähkölaitoksen hallituksen puheenjohtajalta, mitä hän ajattelee asiasta.

Venäläisen Lukoilin omistama tytäryhtiö Teboil toimittaa edelleen öljyä Tampereen sähkölaitoksen Naistenlahden voimalan öljyvarastoihin. Öljyä on hankittu kesän aikana 3,5 miljoonalla eurolla.

Olitteko tietoinen öljyn hankinnasta Teboililta, Tampereen sähkölaitoksen hallituksen puheenjohtaja Marjut Ontronen?

”Näitä polttoainevarastojen täydennyshankintoja ei käsitelty hallituksessa. Ne teki operatiivinen johto. Minun kanssani ei tietenkään myöskään käyty asiasta keskustelua. Se on ihan normaalia, että operatiivinen johto tekee polttoainehankinnat itse. Se, että öljyä ostetaan ja täydennetään varastoja, on ollut tiedossa."

Mitä ajattelet asiasta?

”Ajattelen pitkälti samalla tavalla kuin muutkin energia-alalla ja miten tavalliset muutkin suomalaiset ajattelevat, eli energiariippuvuus pitäisi saada minimoitua Venäjältä, mutta se ei ihan hetkessä tapahdu. Maakaasuakin tulee Venäjältä. Näitä öljyvarastoja joudutaan mahdollisesti käyttämään, jos sitä maakaasua ei tule, ja tarvitsemme korvaavia polttoaineita.”

”Tämä on yleinen keskustelunaihe koko energiapolitiikassa, että olemme liian riippuvaisia Venäjästä koko Euroopassa ja enemmän muualla kuin täällä meillä. Tampereella ovat asiat sillä tavalla hyvin, että nyt puhutaan yksittäisistä varmuusvarastojen täydennyksistä.”

Aiotteko hallituksessa edellyttää joitain muutoksia tai selvityksiä öljyn hankinnasta?

”Toimenpiteitä on jo käynnistetty, eli tätä hankintakanavaa pyritään minimoimaan, kun öljyn toimittajia on useampia.”

Pystytkö avaamaan enemmän, mitä pyrkimys hankintakanavan minimoimiseen tarkoittaa käytännössä?

”Tampereen sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen pystyy kertomaan tästä ketjusta tarkemmin.”

Mitä vaihtoehtoja ajattelet Tampereen sähkölaitoksella olevan tämän asian suhteen?

”Iso kuva on iso kuva, ja tämä varmuusvarastojen täydentäminen on aika kapea, mutta tärkeä asia. Olemme etsimässä erilaisia vaihtoehtoja siihen, mistä öljyä voi hankkia. Hallitus käsittelee suuria investointeja sekä strategisia asioita, mutta ei yksittäisiä hankintoja.”

”Isossa kuvassa olen henkilökohtaisesti samaa mieltä kuten varmasti suurin osa meistä, eli energiariippuvuutta pitää pystyä minimoimaan. Tampere on ollut energiakäänteessä edelläkävijä, eli paljon on jo pystytty tekemään ja on tehty. Nyt on kyse yksittäisestä kohdasta, mutta isossa kuvassa olemme kulkeneet oikeaan suuntaan ja pitkän matkan.”

Oletko sitä mieltä, että hallitus on tehnyt riittävästi tässä tilanteessa?

”Tätä kysymystä on hyvä pohtia hallituksen kesken.”

Täsmennys 28.7.2022 kello 17.41: Muokattu jutusta venäläinen öljy Teboilin toimittamaksi öljyksi. Kyse on Nesteen jalostamolta ostetusta öljystä.