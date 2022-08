Kesällä terveysasemien soittoa on joutunut odottamaan pahimmillaan useita päiviä. Heinäkuun lopulla käyttöön otettu takaisinsoittokäytäntö helpottanee ruuhkia.

Tampereen terveysasemien puhelinpalvelussa on ollut tänä kesänä pahoja ruuhkia. Yhtä sellaista joutui todistamaan eräs Pirkkalassa asuva Aamulehden lukija. Hän koetti saada palvelun kautta hoitoa Tampereella asuvan sairaan sisarensa puolesta.

Aamulehti ei kerro miehen nimeä, koska jutussa käsitellään hänen sisarensa yksityisiä terveystietoja.

Kesäkuun 30. päivä mies soitti Hatanpään terveyskeskukseen kysyäkseen muun muassa verikokeen tuloksia koskevasta lääkärin soitosta, jonka olisi pitänyt tulla hänen sisarelleen samana päivänä muutamaa tuntia aiemmin. Mies jonotti ensiksi puhelimessa yli tunnin verran ja valitsi sitten palvelusta takaisinsoittomahdollisuuden.

Lääkäri soitti lopulta sisarelle noin puolitoista tuntia myöhässä. Takaisinsoittoa terveysaseman palvelunumerosta ei kuitenkaan kuulunut enää saman päivän aikana.

”Vasta 8. heinäkuuta asemalta soitettiin ja kysyttiin, onko asia jo hoitunut. Sanoin, että on, ja kysyin, miksi kesti näin kauan, jolloin minulle vastattiin, että tällä hetkellä puheluita on jonossa noin 360”, mies kertoo.

Aamulehti on nähnyt tämän puhelun lokitiedot ja todennut ne paikkansapitäviksi.

Mitkä? Terveysasemien puhelinpalvelut Jokaisella Tampereen terveysasemalla on numero, jonne aseman alueella asuvat tamperelaiset voivat soittaa tarvitessaan hoitoa. Puhelinpalvelut ovat käytössä terveysasemien ollessa auki. Asemien aukioloajat ja numerot voi tarkistaa Tampereen kaupungin verkkosivuilta osoitteesta tampere.fi/terveys/terveysasemat. Numeroihin neuvotaan soittamaan etenkin kiireettömissä tapauksissa. Kiireellisissä asioissa neuvotaan saapumaan paikan päälle terveysaseman aukioloaikoina. Kaukajärven, Lielahden ja Kämmenniemen terveysasemat ovat suljettuina heinäkuun loppuun saakka. Lielahden asiakkaita palvelee Tipotien terveysasema, Kämmenniemen asiakkaita Linnainmaan terveysasema ja Kaukajärven asiakkaita Hervannan terveysasema. Sulkuaikana asemille soitetut puhelut ohjautuvat automaattisesti avoinna olevalle asemalle.

Jo kesäkuun 3. päivä mies koetti varata sisarellensa lääkäriaikaa Hatanpään terveysasemalta. Hoidon tarve oli akuutti.

Mies ei jäänyt jonottamaan puhelimeen vaan valitsi palvelusta takaisinsoiton. Kun puhelua ei kuulunut, lähti mies sisarensa kanssa paikan päälle terveysasemalle jonottamaan hoitoon pääsyä.

”Parin tunnin päästä pääsimme lääkärin vastaanotolle. Takaisinsoittoa terveyskeskuksesta ei kuitenkaan ole tullut vieläkään”, hän kertoi 27. heinäkuuta.

Aamulehti ei ole nähnyt tämän puhelun lokitietoja, sillä puhelu soitettiin toisesta puhelimesta, jota haastateltava ei ole päässyt myöhemmin käyttämään.

Jonossa yli 560 puhelua

Sähköpostitse vastaava Tampereen kaupungin kuntoutuspäällikkö Minna Talonen ei ole kuullut nimenomaisesta tapauksesta. Hänen tiedossaan on kuitenkin tapauksia, joissa asiakkaat ovat saapuneet terveysasemalle ennen takaisinsoittoa.

”On myös ollut harvoja tilanteita, joissa asiakas on ehtinyt jättämään toisenkin takaisinsoittopyynnön ennen asian hoitamista”, Talonen kertoo.

”Viiden terveysaseman takaisinsoittojonossa oli torstaiaamuna (28.7.) yhteensä 564 puhelua.”

Pahimpien jonojen pituuksista Talonen ei osaa sanoa.

”Hatanpäällä on ollut hankalin tilanne. Muualla ei ole ollut yhtä pitkiä odotusaikoja”, hän kertoo.

Tammelakeskuksen terveysaseman vastaava lääkäri Lasse Äärelän (vas.) mukaan kuluva kesä on ollut edellisiin kesiin nähden vaikeampi puhelinpalvelujenkin osalta. ”Näkyy, että on kiire”, komppaa terveyskeskuslääkäri Riku Tauschi (oik.)

Uusi käytäntö korjausavuksi

Talosen mukaan viimeaikaisten ruuhkien taustalla ovat muun muassa työntekijöiden kesälomakausi ja yllättävät sairauspoissaolot.

Ruuhkien purkamiseksi terveysasemien puhelinpalveluiden toimintalogiikkaa on muutettu.

Aikaisemmin palveluissa oli soittopyynnön jättämisen lisäksi mahdollisuus jäädä jonottamaan. Maanantaina 25. heinäkuuta kaupunki muutti palveluja niin, että jonotusmahdollisuus poistettiin kokonaan. Enää on siis mahdollista jättää vain takaisinsoittopyyntö.

Talosen mukaan uusi linjaus on auttanut jo nyt. ”Alkuviikolla on urakoitu viime viikolta jääneitä soittoja ja odotusaikaa on saatu kurottua lyhyemmäksi. Jos kysyntä jatkuu tällaisena, on tasapaino mahdollista saavuttaa.”

Uudessa järjestelmässä pirkkalaismiehen tapauksen kaltaisia ei ole Talosen mukaan mahdollista edes syntyä. ”Tämä on harmillinen, mutta hyvä esimerkki siitä, miksi on kannattanut siirtyä tähän uuteen takaisinsoittojärjestelmään. Järjestelmä näyttää yhteydenottojen määrän. Tämän tiedon avulla on jatkossa mahdollista arvioida se ammattilaisten määrä, joka puhelinpalveluun tarvitaan.”

Riittävätkö resurssit?

Pirkkalalaismies ihmettelee, miten useiden päivien puhelinjonot ovat edes mahdollisia. ”Uskomattoman heikkoa toimintaa. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi marssia suoraan paikan päälle. Jos tämä uusi käytäntö toimii samalla lailla, laittakoot lisää väkeä sen toimintaan.”

Talonen tietää, että vanhasta puhelinpalvelusta tuli useita valituksia. Uutta takaisinsoittokäytäntöä terveysasemien asiakkaat eivät ole vielä ehtineet kommentoida. ”Mutta henkilökunta pitää tätä aiempaa parempana käytäntönä, sillä tässä asiakkaat ovat tasapuolisessa asemassa. Tavoittelemme sitä, että asiakkaan asiaa voidaan aloittaa hoitamaan ilman asiakkaan käyntiä terveysasemalla. Tavoitteena on myös se, että tilanne tasoittuu ja voimme vastata asiakkaiden yhteydenottoihin jopa samana päivänä, seuraavana arkipäivänä tai viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa.

Mutta riittävätkö resurssinne varmasti siihen, että tavoitteenne täyttyvät? ”Meillä on vahva pyrkimys onnistua tehtävässämme. Uusi käytäntö on selkeä. Meillä on nyt tarkka tieto asiakkaiden kontaktimääristä. Tämä auttaa myös henkilöresurssien suuntaamisessa. Kesälomien jälkeen saamme normaalimiehityksen terveysasemille. Kesälomakausi kestää toukokuusta syyskuuhun”, Talonen toteaa.