Sastamalassa on käynnissä aivan erityinen kesäleiri: Vitali Klytškon erityispyynnöstä mukana on 10 kiovalaista nuorta – ”Unohtavat tilanteen Ukrainassa lähes kymmeneksi päiväksi”

Kymmenen ukrainalaista nuorta osallistuu parhaillaan Sastamalassa käynnissä olevalle kesäleirille. Leirin järjestää Tampereen pyynnöstä. Ukrainalaisnuoret pääsivät mukaan maan pääkaupungin Kiovan pormestarin erityispyynnöstä. Vierailimme leirillä kysymässä, mitä se on osallistujilleen tarjonnut.

Sastamalan Sorjan kesäsiirtolassa on parhaillaan käynnissä 5.–9.-luokkalaisille tarkoitettu kesäleiri. Kymmenen kiovalaisen pojan lisäksi leirille osallistuu vajaat 50 suomalaista nuorta.

Aamulehti

Leikin säännöt ovat yksinkertaiset. Sen nimi on kaaos.

Pelaajat heittävät noppaa, etenevät pelilaudalla ja etsivät pihapiiristä pelilaudan osoittaman numerolapun. Kun lappu on löydetty, joukkue opettelee ulkoa siinä olevan koodin ja palaa sitten pelinjohtajan luo kertoakseen koodin hänelle. Sitten joukkue siirtyy suorittamaan etsimänsä lapun numeron mukaista tehtävää. Kun tehtävä on suoritettu oikein, peli jatkuu.

Sastamalan Sorjan kesäsiirtolan pihalla vallitsee, no, kaaos, kuten leikin nimestäkin voi päätellä. Yhteensä 58 kesäleiriläistä poukkoilee ympäri pihaa etsiessään lappuja ja suorittaessaan tehtäviä. Leiri ei poikkea Tampereen kesäsiirtolayhdistyksen muista leireistä, paitsi yhdessä asiassa.

Mukana on kymmenen 5.–9.-luokkalaista lasta Ukrainan pääkaupungista Kiovasta.

Leirillä nuorille järjestetään monipuolista ohjattua tekemistä, kuten pelejä, askartelua ja ulkoilua. Tältä näyttää pelilauta, jota käytetään leikissä nimeltä kaaos.

Lyhyellä varoitusajalla

Tampereen kesäsiirtolayhdistyksen toiminnanjohtajan Teppo Mattilan mukaan kaikki alkoi, kun Tampereen kaupunki sai ystävyyskaupunkinsa Kiovan pormestarilta Vitali Klytškolta kyselyn mahdollisen kesäleirin perään.

Ajatuksena oli saada sodan keskellä eläville nuorille jotain muuta ajateltavaa turvallisessa ympäristössä.

Kiova ja Tampere ovat olleet ystävyyskaupunkeja vuodesta 1954 lähtien, joten kun Kiova pyysi, Tampere vastasi. ”Helimon Matti, Tampereen apulaispormestari, soitti ja kyysi, onko yhdistyksellä mahdollisuuksia ottaa ukrainalaisia”, Mattila kertoo.

Kesän leirien paikat olivat jo lähes täynnä, mutta pari vaihtoehtoa oli jäljellä: kahdella viimeisellä leirillä voisi olla tilaa.Toinen leireistä tuli liian lyhyellä varoitusajalla, mutta viimeisellä, vähän vanhemmille lapsille suunnatulle leirillä, oli jäljellä kymmenen paikkaa pojille. Tytöille tarkoitetut paikat olivat jo täynnä. Jäljelle jääneet leiripaikat annettiin kiovalaisille nuorille.

Aluksi hankalaa

Ennen kaaos-leikin alkua leirinjohtaja Veera Salminen puhaltaa pilliinsä. Leiriläiset järjestäytyvät jonoihin huoneittain. Kun hälinä lakkaa, ohjaajat selittävät leikin säännöt suomeksi.

Samalla Teemu Nieminen, yksi ukrainalaisten avuksi tulleista ohjaajista, selittää leikin säännöt englanniksi kahdelle reunimmaiselle ryhmälle. Pari pojista saa leikin ideasta kiinni. Loput kahdeksan kerääntyvät heidän ympärilleen, ja kuuntelevat, kun kaksikko kääntää leikin ohjeet ukrainaksi. Sitten mennään.

Nieminen ei puhu ukrainaa, niin kuin eivät muutkaan paikalliset ohjaajat. Ukrainalaisten lasten mukana Sastamalaan on matkustanut ukrainalainen englanninopettaja Helen Olena. Hän kertoo, että erityisesti alussa lapsilla oli hankaluuksia tottua tilanteeseen.

”Ensimmäinen päivä oli kamala heille, koska he eivät tienneet, mitä heidän pitäisi tehdä. Täällä on paljon sääntöjä ja he kyselivät jatkuvasti, että mitä tapahtuu tai miksi pitää tehdä sitä tai tätä.”

Roni Olin (vasemmalla) ja Teemu Nieminen selittävät torstaina 28. heinäkuuta kiovalaisille nuorille edessä olevan leikin säännöt englanniksi. Tämän jälkeen kieltä osaavat nuoret kääntävät ohjeet ukrainaksi.

Erilaista elämää

Olena kertoo, että aluksi lapset olivat hermostuneita, sillä viisi heistä ei puhu englantia lainkaan. Tilanne helpottui, kun pojat alkoivat auttaa toisiaan, aivan kuten leikin sääntöjä selittäessä. Alun hermostuneisuus näkyi myös muuten.

”Ensin he vain istuivat”, Olena kertoo. Leirillä lapsilta kerätään puhelimet pois. Myös tämä oli pojille vaikeaa.

”He haluavat seurata vanhemmiltaan Ukrainasta tulevia uutisia, koska maassa on sota. Siksi he olivat hieman hermostuneita. Mutta uskon, että toisena päivänä helpotti. Lapset saivat paljon ystäviä.”

Ukrainalaisille nuorille on järjestetty leirillä tunnin puhelinaika, jolloin he voivat soittaa kotiin. Koska leirialueella ei ole langatonta verkkoyhteyttä, pojat matkaavat ohjaajan kanssa läheisen seurakunnan tiloihin puhelua varten.

Leirin edetessä nuoret ovat hetkeksi saaneet unohtaa arjen Ukrainassa. ”Lapset ovat ymmärtäneet, että he voivat elää oikeaa elämää. Ukrainassa täytyy jatkuvasti kuunnella pommien ja sireenien varalta. Siksi siellä eletään erilaista elämää”, Olena kertoo.

Ukrainalaisten lasten mukana Sastamalaan on matkustanut ukrainalainen englanninopettaja Helen Olena. Hän kertoo, että aluksi pojilla oli vaikeuksia sopeutua leirielämään. Nyt jäljellä on enää joitain kulttuurisia eroja, mutta muutoin kaikki sujuu mainiosti.

”Tavallisia lapsia”

Kun kaaos-leikki loppuu, kesäleiriläiset hajaantuvat ympäri pihamaata tekemään kukin mitäkin. Osa vetäytyy syrjempään seurustelemaan, pari kirmaa suoraan jalkapallokentälle pelaamaan. Hetken päästä leiriläisillä on vuorossa ruokailu. Myöhemmin he menevät yhdessä ohjaajien kanssa läheiselle rannalle.

Kuulostaa hyvin tavallisen mukavalta kesäleiriltä, eikös? Leirinjohtaja Veera Salminen kertoo, ettei nuorten sotatausta ole näkynyt leirillä juuri ollenkaan. ”He ovat ihan tavallisia lapsia, mistä tahansa ovat tulleetkaan.”

Ukrainalaiset nuoret ja opettaja Olena saapuivat Tampereelle maanantaina bussikyydillä. Leiri Sastamalassa loppuu ensi maanantaina 1. elokuuta. Aktiviteetit eivät kuitenkaan lopu siihen.

Ennen lähtöään ryhmä vierailee vielä Tampereen Särkänniemen huvipuistossa. Ukrainaan he matkaavat takaisin 2. elokuuta Finnairin sponsoroimilla lennolla.

Tärkein, eli irtiotto arjesta, tuntuu onnistuneen.

”He leikkivät nauravat ja unohtavat tilanteen Ukrainassa lähes kymmeneksi päiväksi”, Olena kertoo.