Venäläistaustainen Teboil toimittaa edelleen öljyä Tampereen Naistenlahteen: Mistä on kysymys? – ”Öljyä käytetään ihan tamperelaisten talojen lämmitykseen ensi talvena”

Öljyä tarvitaan, jos maakaasua ei ole käytettävissä Venäjän pakotteiden vuoksi. Tampereen Sähkölaitoksen toimitusjohtajan Jussi Laitisen mukaan Teboil on yksi keskeinen öljyn toimittaja.

Teboil toimittaa edelleen suuria määriä öljyä Tampereen Sähkölaitoksen omistaman Tampereen Naistenlahden voimalan öljyvarastoihin. Suomessa toimiva Teboil on venäläisen Lukoilin omistama tytäryhtiö. Teboil on Suomessa joutunut boikottiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan, sillä yhtiön tuottojen pelätään valuvan Venäjän sotatoimien rahoitukseen.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Mihin öljyä käytetään, Tampereen Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen?

”Varaudumme siihen, että ensi talvena ei ole maakaasua käytettävissä. Siinä tapauksessa kaasu korvataan öljyllä Naistenlahden voimalassa. Kovalla pakkasella tarvitaan fossiilista energiaa aikaansaamaan riittävä teho. Sitä öljyä käytetään ihan tamperelaisten talojen lämmityksen.”

Minkä verran öljyä Teboililta tulee?

”Öljyn toimittajia on useita. Määrää en osaa vielä sanoa, se riippuu ihan siitä, miten tankit täyttyvät. Öljyä ajetaan Naistenlahden isompaan varastoon ja lämpökeskusten erillissäiliöihin, joita on kesän aikana täydennetty. Öljyn kokonaismäärä on salaisuus, sillä siellä on myös Huoltovarmuuskeskuksen säiliöitä.”

”Naistenlahdessa on parhaillaan käynnissä Naistenlahti 3 -biovoimalaitoksen rakennustyöt. Tämän remontin ja lähestyvän talven takia aikaikkuna on pieni ja pitää toimia nopeasti. Öljyautot eivät mahdu tontille kuin määrättyinä aikoina, joten käytämme kaikkea mahdollista saatavilla olevaa kalustoa.”

Minkälaisista rahasummista tässä puhutaan?

”Öljyn toimittajia on useita ja katteet ovat pieniä. Summia en osaa sanoa ennen kuin selvitän öljyn määrät.”

Oliko öljyn tilaukset Teboililta tehty jo ennen Ukrainan sotaa vai onko niitä jatkettu edelleen?

”Sekä että. Öljytoimitukset Naistenlahteen alkoivat heinäkuun puolivälissä.”

Jos öljyn toimittajia on useita, eikö Teboilia voisi vain pudottaa pois?

”Varmasti me sitä tässä selvitämme ja mietimme, mitä asialle voidaan tehdä. Aikataulusta ei ole vielä tietoa. Teboilia on edelleen käytetty, koska heidän kuljettajansa osaavat käyttää meidän laitteitamme ja tietävät, miten laitosalueella toimitaan. Se on yksi syy.

On myös havaintoja, että Teboilin tunnuksia olisi teipattu autoista piiloon. Onko teillä tästä käsitystä?

”Olen itsekin nähnyt valkoisia säiliöautoja tuolla tiellä ja olettanut, että kyse on Teboilin autoista. Meiltä ei ole annettu mitään ohjeita eikä mitään haluta salata.”