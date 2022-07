Tampereen kaupunki tukee sodasta kärsiviä nuoria tarjoamalla heille muuta ajateltavaa kesäleirillä Suomessa.

Aamulehti

Tampereen kaupunki järjestää kahdeksan päivän kesäleirin kymmenelle kiovalaiselle nuorelle 25.7.–1.8. Sastamalassa. Kiovalaiset nuoret osallistuvat leirille yhdessä suomalaisten ikätovereidensa kanssa.

Tampereen kaupunki ja Kiova ovat olleet ystävyyskaupunkeja jo vuodesta 1954 lähtien. Kesäleiri on osa kaupunkien yhteistyötä ja järjestetään Kiovan pormestari Vitali Klytškon pyynnöstä.

”Kesäleiri oli Klytškon toive sen takia, että Kiovassa olevat lapset ja nuoret ovat koko ajan sodan keskellä, ja asia on mielen päällä jatkuvasti, vaikkei Kiovaa pommiteta tällä hetkellä. Ajatuksena oli, että nuorten täytyy saada jotain muuta ajateltavaa turvallisessa ympäristössä”, Tampereen kaupungin yhteysjohtaja Maggie Keskinen kertoo.

Suomalaisista ikätovereista seuraa

Nuoret matkustivat Puolan kautta bussilla yli vuorokauden ajan ja saapuivat Suomeen sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Paluumatka taittuu lentokoneella Finnairin sponsoroimien lentolippujen ansiosta Puolaan, ja sieltä bussilla Ukrainaan.

Leirillä on luvassa on ainakin pelejä, askartelua ja ulkoilua. Keskisen mukaan tähän asti kaikki on sujunut hyvin, ja nuoret vaikuttavat tyytyväisiltä ja kiitollisilta.

”Kiovalaiset nuoret ovat soljahtaneet hyvin suomalaisten nuorten sekaan, ja suomalaiset ikätoverit ovat olleet kiinnostuneita juttelemaan ja kyselemään heiltä asioita.”

Leirille on palkattu lisää henkilökuntaa sitä varten, jos kiovalaisille nuorille tulee jotain erityistarpeita. Leiri järjestetään yhteistyössä Tampereen Kesäsiirtolayhdistys ry:n kanssa.

”Ukrainalainen opettaja on myös koko ajan mukana, joten jos jollain tulee koti-ikävä tai huolia, heille pystytään järjestämään nopeasti apua.”

”Vain pieni tapa tukea”

Keskinen on tyytyväinen siihen, että leiri pystyttiin järjestämään lyhyellä varoitusajalla ja keskellä kiireistä kesäleirisesonkia.

”Saimme Kiovan pyynnön vasta kesäkuun lopussa, ja monet leirikeskukset olivat jo täynnä. Sorjan parhaat -leiriltä osui aikataulut yhteen ja löytyi kymmenen vapaata paikkaa.”

Leirillä oli enää pojille vapaita paikkoja tarjolla, minkä takia kaikki leirille osallistuvat kiovalaiset nuoret ovat poikia. Kiovan kaupunki valitsi leiriläiset yhdessä sosiaalitoimensa kanssa.

Tampere on aiemmin tukenut Kiovaa järjestämällä vastaavanlaisen leirin vuonna 1986 tapahtuneen Tšernobylin ydinonnettomuuden jälkeen. Ukraina tekee yhteistyötä myös laajemmin Euroopan kaupunkien kanssa lasten ja nuorten leiritoiminnan järjestämisessä.

”Tämä on yksi pieni tapa tukea Ukrainaa, Kiovaa ja kiovalaisia nuoria. Toivottavasti voimme näin tuoda nuorille iloa, mukavia kokemuksia ja kenties uusia ystävyyssuhteita. On hienoa, että pystyimme vastaamaan pormestari Klitschkon pyyntöön nopealla aikataululla, kiitos siitä kaikille yhteistyökumppaneillemme ja leirin järjestäjille”, sanoo Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen kaupungin tiedotteessa.

Tampereen kaupunki on aiemmin tänä vuonna lähettänyt Ukrainaan lahjoituksena lääketarvikkeita sekä tukenut Ukrainan kriisiin vastaamisessa lahjoittamalla SPR:n katastrofirahastoon yhteensä 150 000 euron edestä.

”Aina kun Ukrainasta on tullut avunpyyntöjä, olemme reagoineet ja pyrkineet vastaamaan niihin parhaamme mukaan. Jos ja kun sota pitkittyy, olemme käyneet keskustelua, miten voimme tukea ystävyyskaupunkiamme sekä aikanaan jälleenrakentamisessa. Seuraamme tilanteen kehittymistä koko ajan”, Keskinen kertoo.