Katso, paljonko erilaiset asunnot maksavat nyt Tampereen asuinalueilla – Etenkin uusista rivitalo­kolmioista on raju kysyntä: ”Kun sellainen tulee, siihen pitää tarttua”

Samankokoisen asunnon neliöhinnassa voi olla tuhansien eurojen ero Tampereen rajojen sisällä. Aamulehden hakukoneesta voit katsoa, paljonko asunnoista on nyt maksettu Tampereen eri asuinalueilla. Etenkin rivitaloista on kysyntää enemmän kuin tarjontaa. Hinnoista ei välttämättä aina voi tinkiä.

Paritalon puolikas Pirkkalan Kurikassa on juuri löytänyt uuden omistajan. Elokuisena arkiaamuna asunnossa tehdään kaupan ehtona ollutta kosteusmittausta. Tunnelma on samaan aikaan haikea ja innostunut. Sanna ja Antti Kemppainen ovat viihtyneet kodissa hyvin, mutta perhe on kasvanut, eikä tila enää riitä. ”Tämä oli minulle ihan unelmakoti. Jos meillä olisi yksi huone enemmän, emme varmasti koskaan muuttaisi pois”, Sanna Kemppainen kertoo.