Särkänniemen huvipuiston uudet lippuautomaatit ovat toimitusjohtaja Miikka Seppäsen mukaan merkittävä uudistus, koska ne nopeuttavat asiakkaiden pääsyä huvipuiston alueelle.

Aamulehti

Tampereen Särkänniemen huvipuistossa on ennenkin otettu askelia kohti uutta. Aikoinaan huvipuisto toi Suomeen maan ensimmäisen vesivuoristoradan, ja nykyisin Tukkijoki on yksi huvipuiston maamerkeistä.

Lue lisää: Särkänniemen työntekijä kertoo erikoisimmista tempauksista Tukkijoessa – legendaarinen laite täyttää nyt 40 vuotta: ”Se on meille oikea kultakimpale”

Särkänniemessä tehtiin jälleen suomalaisen huvipuistoilun historiaa, kun huvipuistossa otettiin alkuviikosta käyttöön uudet lippuautomaatit, ensimmäisenä huvipuistona Suomessa.

Särkänniemen toimitusjohtajasta Miikka Seppälästä huokuu into, kun hän pääsee kertomaan uusien automaattien mahdollisuuksista.

”Tämä on tosi iso juttu. Tämä nopeuttaa saapumista tosi paljon.”

Mikä? Särkänniemen lippuautomaatit Särkänniemessä on otettu käyttöön viisi uutta lippuautomaattia. Automaatit ovat auki huvipuiston aukioloajan puitteissa. Automaateista voi ostaa tai lunastaa rannekkeita sekä ostaa sisäänpääsylippuja, pysäköintilippuja ja kertalippuja laitteisiin ja kohteisiin.

Liput rannekkeiksi

Ruuhkaisina päivinä Särkänniemessä käy Seppälän mukaan noin 10 000 kävijää, joista valtaosaa saapuu paikalle samoihin aikoihin. Aiemmin koko kävijämassa joutui kulkemaan saman lipunvaihtopisteen ohi.

Valtaosa huvipuiston asiakkaista ostaa lippunsa verkosta, ja määrä kasvaa jatkuvasti. Syynä on se, että verkosta ostaessa lipun voi saada portilta ostettuna halvemmalla.

”Huvipuistolla on käytössä päiväkohtaisesti hinnoitellut liput, eli eri päiville on eri hintaisia lippuja. Portilta kun ostaa lipun sille päivälle, se on aina saman hintainen. Periaatteella mitä aikaisemmin ostaa sitä edullisemmin lipun saa.”

Mutta koska huvipuistossa täytyy Seppälän mukaan olla ostetusta lipusta myös fyysinen todiste, eli ranneke, verkostakin ostetut liput on täytynyt tähän asti käydä lunastamassa rannekkeiksi lipunvaihtopisteillä.

Kunnes nyt.

”Näitä asiakkaita, joita on tosi paljon, helpottaaksemme olemme tuoneet tälle kaudelle lippuautomaatteja, joista pystyy helposti QR-koodia käyttämällä tulostamaan rannekkeet, eikä tarvitse olla lippujonossa.”

Lippujen lunastamisen lisäksi automaatit taipuvat muuhunkin. Seppälä kertoo, että jos jollakin seurueesta on jäänyt lippu hankkimatta, automaatista pystyy samalla ostamaan lippuja. Pääasiallinen tarkoitus on kuitenkin jo ostettujen lippujen vaihto rannekkeiksi.

Miikka Seppälän mukaan automaatteihin valittiin rohkea väri. Räikeä ulkonäkö auttaa asiakkaita huomaamaan uudet automaatit. ”Voin tunnustaa ensin miettineeni, että vau, olikohan tuo vähän liian rohkea. Mutta jos nyt saisin valita, missään tapauksessa en vaihtaisi ulkonäköä tai väriä.”

Tulossa muuallekin

Seppälä ehtii kertoa, että Suomen muissa huvipuistoissa vastaavanlaisia automaatteja ei ole, ainakaan vielä. Sitten puhelinhaastattelu saa yllättävän käänteen.

Seppälä ojentaa puhelimen Kauhavan Powerparkin johtajalle Mikko Kiviluomalle, joka oli juuri saapunut Särkänniemeen tutustumaan uusiin automaatteihin.

”Lähdin katsomaan tätä Särkänniemen mallia. Tässä on todella paljon hyviä puolia”, Kiviluoma kertoo.

Kiviluoma uskoo, että vastaavia automaatteja voitaisiin nähdä myös Powerparkissa. Hän kertoo, että huvipuistot koittavat oppia toisiltaan.

”Olemme miettineet samaa ja nyt, kun Särkänniemi pääsi etupeltoon sen tekemään, pääsemme tutustumaan. Meidän kaikkien toive on, että kaikilla olisi hyviä kokemuksia huvipuistossa.”

Sopiva aika

Lippuautomaatithan eivät itsessään ole uusi asia, ja esimerkiksi junaliikenteessä ne ovat olleet käytössä pitkään. Seppälän mukaan verkossa tapahtuva lippukauppa piti kuitenkin ensin saada sopivaan kuntoon. Vasta sitten oli automaattien aika.

”Aika olisi ollut oikea jo vuosi, kaksi sittenkin. Olemme ensin kehittäneet lippukaupan perustaa, ja vasta sen jälkeen, kun se on riittävän pitkällä, on valmius tuoda nuo.”

Tällä hetkellä automaatteja on viisi. Särkänniemi on luvannut avata lisää automaatteja Särkänniemen alueelle sekä sen ulkopuolelle, esimerkiksi Tampereen keskustaan. Seppälän mukaan lisää automaatteja voitaisiin nähdä ensi kesänä.

”Tälle kesälle ei tule lisää. Haemme nyt kokemuksia asiakkailta. Ensi kesälle saattaa ehkä olla jo realismia, että niitä voi olla myöskin Tampereen keskustassa tai muuallakin.”

Miikka Seppälä kertoo olevansa varsin innoissaan automaateista. ”Maailman mittakaavassa tämä on pieni juttu, mutta meille tämä on jättimäinen askel. Auttaa paljon meidän asiakkaitamme. Sen takia olen vähän turhankin innoissani.”

Paikkavaraus kannattaa

Särkänniemessä on käytössä paikkavarausjärjestelmä. Sen tarkoituksena on valvoa, että huvipuistoon otetaan kerrallaan vain sen verran kävijöitä, että jonot pysyvät maltillisina. Puiston maksimikapasiteetti on Seppälän mukaan 9 500 kävijää kerrallaan.

Tähän asti lippujen osto ja paikkavaraus on pitänyt tehdä erikseen, mutta tähän on Seppälän mukaan tulossa muutos. ”Tulevalle kaudelle, eli ensi vuodelle saamme varmasti yhdistettyä, että ei tarvitse erikseen varata paikkaa ja ostaa lippua, vaan se tapahtuu yhdellä kertaa.”

Seppälän mukaan kävijämäärän rajoittaminen ei ole liiketaloudellisesti fiksuin temppu, mutta puistossa on huomattu, että asiakastyytyväisyys nousee, kun väkeä ei ole liikaa.

Lue lisää: Särkänniemessä kymmeniä tuhansia kävijöitä enemmän kuin viime kesänä – Ruuhkia hillitään edelleen rajoitetulla väkimäärällä

Seppälä kertoo, että paikkavaraus kannattaa aina. Näin asiakas voi varmistaa, että puistoon pääsee silloin kun haluaa.

”Meillä on ollut sellaisia päiviä että puisto on ollut täysi, mutta niissä on onneksi käynyt siten, että kun meillä on nämä pidennetyt aukioloajat, niin ensimmäiset ovat jo lähteneet kun viimeiset ovat tullet. Yhtenä päivänä ilmoitettiin, että puisto on täysi ja toivoimme, että kävijät tulisivat toisena päivänä.”