Pelastuslaitos hälytettiin Tampereen yliopiston päätalolle voimakkaan hajun vuoksi – syynä mahdollisesti remonttitöissä käytetty pinnoite

Hälytys vaarallisen aineen onnettomuudesta tuli tiistai-iltana hieman yhdentoista jälkeen.

Tampereen yliopiston päätalolla Kalevantiellä vartija havaitsi myöhään tiistai-iltana voimakasta pistävää hajua, jonka syytä pelastuslaitos lähti selvittämään.

Hälytys vaarallisen aineen onnettomuudesta tuli iltayhdentoista aikoihin tiistaina.

Tilanne- ja johtokeskuksen päivystävä palomestari Tomi-Pekka Olkkonen Pirkanmaan pelastuslaitokselta kertoo 23.30 jälkeen, että yksiköt tiedustelevat rakennuksessa hajun syytä. Haju on tullut vastaan keittiöalueelta ja epäilys on, että se on peräisin remonttitöissä käytetystä epoksipinnoitteesta.

Ilmastoinnin pienentyminen illalla on voinut saada hajun leijailemaan voimakkaana rakennuksessa. Olkkonen kertoo, että pelastuslaitos tuulettelee tiloja rakennuksessa.