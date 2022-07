Suojeltu arvotalo Tampereen ydinkeskustassa muuttuu hotelliksi – Entiseen pankkisaliin suunnitteilla ravintola, hotellihuoneita neljään kerrokseen

Pirkanmaan ely-keskus ei hakenut valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joten Kymppikorttelin kaava on nyt lainvoimainen. Rakennusyhtiö Peabin mukaan sisäpihan uudisrakennukset alkavat nousta aikaisintaan vuoden kuluttua.

Tampereen Kauppakadulla sijaitsevassa Osuuspankin talossa on jykevät, jugendtyyliset kiviseinät. Rakennuksen ja sen tontin aiemmin omistanut Peab-rakennusyhtiö on myynyt kiinteistön EQ-kiinteistörahastolle.

Aamulehti

Tampereen ydinkeskustassa sijaitsevaan suojeltuun arvotaloon on suunnitteilla hotelli ja ravintola. Osuuspankin talona tunnettu yli satavuotias jykevä kivirakennus sijaitsee osoitteessa Kauppakatu 4. Rakennuksen ja sen tontin omistaa nykyään EQ-kiinteistörahasto. Kohdetta tarjotaan vuokrattavaksi rahaston nettisivuilla.

Kiinteistöön on haettu rakennuslupaa korjaus- ja muutostöille. Lupahakemuksen mukaan rakennuksen tuleva käyttötarkoitus on täsmentynyt ja suunnitelmia on kehitetty sen mukaisesti. Aiemmin liike- ja toimistorakennuksena palvelleeseen rakennukseen on nyt suunnitteilla toimisto-, majoitus- ja liiketilaa. Rakennuksen 1. kerrokseen tulee liiketiloja, entiseen pankkisaliin sijoittuu ravintola ja 2.–5. kerrokseen hotellihuoneita. Uusista suunnitelmista uutisoi ensimmäisenä Yle.

Yli satavuotiaassa kivitalossa on jugend-tyylisuunnalle ominaisia kauniita yksityiskohtia.

Osuuspankin talo on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Korjaus- ja muutostöillä ei saa turmella julkisivuja eikä pankkisalin rakennustaiteellisia arvoja.

Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että esitetyt suunnitelmat huomioivat pääsääntöisesti hyvin rakennuksen arvot ja suojelumerkinnän ja ovat siksi hyväksyttävissä. Maakuntamuseo ei vastusta rakennusluvan myöntämistä.

Pankkisalissa seinämaalaus

Rakennus on tehty harmaasta graniitista vuosina 1906–07. Alkuperäiset piirustukset ovat Vilho Penttilän käsialaa. Tampereen seudun osuuskassa aloitti rakennuksessa toimintansa vuonna 1935. Taloa uudistettiin Osuuspankin 20-vuotisjuhliin, jotka olivat 1955. Laajennuksen suunnitteli 1954 Bertel Strömmer. Pankkisalin seinämaalaus on Joseph Alasen päätöitä. Viimeksi pankin tiloissa toimi Nordean konttori.

Lupahakemuksen liitteinä olevien suunnitelmien mukaan pankkisalin suojellut piirteet, kuten salin avoimuus, holvikatto, graniittiset pylväät ja niiden yläpäiden kupariset koristeet sekä seinämaalaus säilytetään. Julkisivut korjataan säilyttäen niiden nykyinen ulkoasu ja väritys.

Osa Kymppikorttelia

Osuuspankin talo on osa niin sanottua Kymppikorttelia, jonka sisäpihoille on uudessa asemakaavassa suunniteltu uudisrakentamista. Yli satavuotiaiden talojen naapuriin on kaavailtu jopa 8-kerroksisia kerrostaloja. Osuuspankintalon lisäksi korttelissa sijaitsevat Pantin talo ja Sandbergin talo. Korttelin rakennukset ovat valmistuneet vuosina 1880–1910.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi kaavasta tehdyn valituksen kesäkuussa. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan arvorakennusten suojeluarvot ja alueen maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirteet säilyvät uudisrakentamisesta huolimatta.

Kymppikortteli sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa Keskustorin laidalla. Kuvassa vasemmalla olevaa korttelia rajaavat Aleksis Kiven katu, Puutarhakatu, Kuninkaankatu ja Kauppakatu.

Kaava lainvoimainen

Pirkanmaan ely-keskuksen juristi Maria Hakala kertoo, että ely-keskus ei hakenut valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta eikä muita valituksia ollut, joten kaava on nyt lainvoimainen. Valitusaika päättyi 15. heinäkuuta.

Sisäpihan tontin omistaa Peab-rakennusyhtiö, joka tekee sinne suunnitellut uudisrakennukset. ”Rakentaminen alkaa aikaisintaan vuoden 2023 kesällä. Hanke on ollut jäissä kaavasta tehdyn valituksen vuoksi ja suunnitelmia pitää vielä täydentää, kertoo Peabin aluejohtaja Matti Joensuu.