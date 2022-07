Särkänniemessä kymmeniä tuhansia kävijöitä enemmän nyt kuin viime kesänä, väkimäärän rajoittaminen jatkuu ruuhkan estämiseksi – Tukkijokeen jonotetaan, oli aika melkein mikä tahansa

Särkänniemi rajoittaa päivittäistä kävijämääräänsä edelleen. Eniten väkeä saapuu huvipuistoon silloin kun sää on juuri sopiva. Tällöin suosituimpiin laitteisiin voi joutua jonottamaan yli puoli tuntia.

Petra Peri oli tullut lasten Venlan (vas.) ja Henrin kanssa Särkänniemeen Helsingistä. Petra kertoo, että heillä on tapana käydä huvipuistoissa joka kesä, välillä sekä Särkänniemessä että Linnanmäellä.

Aamulehti

Kesä on sujunut Särkänniemessä vilkkaasti, ja kävijämäärän osalta ollaan lähellä tavoitteita, kertoo Särkänniemen kehitysjohtaja Ville Aarresuo. Hän iloitsee siitä, että asiakkaat ovat löytäneet taas huvipuistoon.

Huhtikuun lopussa alkaneen kauden aikana Särkänniemessä on käynyt hieman alle 300 000 asiakasta, mikä on yli 50 000 kävijää enemmän kuin viime vuonna. Aarresuon mukaan lomakauden aikana päivittäin Särkänniemessä vierailee noin 5 000–7 000 asiakasta.

Tänä kesänä huvipuistoon otetaan samanaikaisesti 10 000 vierailijaa kerrallaan. Aarresuo kertoo, että kapasiteetti on täyttynyt tänä kesänä jo kaksi kertaa, mutta pelivaraa on niin, ettei ketään ole käännytetty porteilta pois.

”Nyt, kun meillä on itse määrittelemämme kapasiteettiraja, sellaisia aivan äärimmäisen väkirikkaita päiviä pääse syntymään. Särkänniemen historiassa on ollut jopa 18 000 ihmisen päiviä.”

Suosikkilaitteeseen jaksaa jonottaa

Ihanteellisella säällä suosituimpiin laitteisiin voi joutua jonottamaan yli puoli tuntia. Muihin maailman huvipuistoihin verrattuna Särkänniemen puolen tunnin laitejonot ovat kuitenkin Aarresuon mielestä maltilliset.

Perjantaina ennen kello yhtä iltapäivällä Särkänniemen porteilla ei ollut juuri yhtään jonoa, ja suosittujen laitteiden, kuten Tornadon, X:än ja Troikan, jonot näyttivät lyhyiltä.

Helteisellä säällä huvipuistovierailijat olivat kenties lähteneet etsimään viilennystä, sillä Tukkijoen jono mutkitteli pitkänä. Tukkijoen aalloista juuri nousseet Petra, Venla ja Henri Peri kertoivat jonottaneensa Tukkijokeen reilun puolen tunnin ajan, mikä ei tuntunut heistä liialta.

Jonotuksesta huolimatta lapset Venla ja Henri luettelevat useita laitteita, joissa olivat ehtineet käydä ja joihin vielä haluaisivat. ”Menen lasten mukana niihin, joihin uskallan”, Petra Peri naurahtaa.

Tukkijokeen jonotettiin perjantaina helteisessä ja aurinkoisessa säässä. Jono jatkui aina joen ylittävälle sillalle saakka.

Jonoa oli muodostunut myös Angry Birds -puiston Vauhtimadolle, jossa Tiia Mustonen odotti lastensa Patrickin ja Oliverin kanssa perheen nuorinta laitteen kyydistä. Puolen tunnin jonotus laitteisiin on Patrickin ja Oliverin mielestä vähän liian pitkä. ”Eilen varasimme paikat tälle päivälle. Särkänniemi on kesän vakiopaikka”, Tiia Mustonen sanoo.

Paikat varataan etukäteen

Eniten kävijämäärään vaikuttava tekijä on sään vaihtelu. Aarresuo kertoo, että jos huvipuistopäivälle on ennustettu huonompaa keliä, vierailijat saattavat aikaistaa tuloaan parilla päivällä. Siitä aiheutuu piikkejä kävijämääriin.

Koronan takia järjestetty paikkavaraus on myös edelleen käytössä. Särkkäniemestä pitää siis varata ennakkoon paikka haluamalleen päivälle lipputuotteen lisäksi. Paikkavaraus on toiminut Aarresuon mukaan hyvin, mutta kehitettävää on.

”Toistaiseksi ostetun lipun lisäksi täytyy varata erikseen paikka. Jatkossa paikkavaraus pystytään tekemään samaan aikaan kuin tuotteen ostaminen”, hän sanoo.

Aarresuo kertoo, että varauksen tekemistä ennakkoon suositellaan, mutta lipputuotteita saa ostettua edelleen myös porteilta. Verkkokaupasta ostettuna kaikkiin Särkänniemen palveluihin oikeuttavan rannekkeen hinta vaihtelee kysynnän mukaan. Muutoin hinta on 49 euroa.

Perjantaina 22. heinäkuuta verkkokaupasta saa ostettua rannekkeen edullisimmillaan elokuun päiville 23.–25., jolloin se maksaa 25,50 euroa. Pelkän huvilaiterannekkeen hinta on vakio päivästä riippumatta: 43 euroa.

”Vähemmän suosittuina päivinä esimerkiksi elokuun arkipäivinä voi päästä hyvinkin edullisesti puistoon. Välillä särkänniemiranneke on jopa halvempi kuin huvilaiteranneke”, Aarresuo sanoo.