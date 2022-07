Tampereen Sepänkadun remontti jatkuu, vaikka se avattiin jo liikenteelle pitkän tauon jälkeen – Selvitimme työmaan seuraavat vaiheet

Kadun itäpuoleinen jalankulku- ja pyöräreitti on tarkoitus avata käyttöön vasta ensi keväänä. Jutussa oleva video näyttää, kuinka liikenne sujui perjantaina aamupäivästä. Sepänkatu jää videossa vasemmalle puolelle ja yhdistyy Paasikivenkatuun.

Tampereen Sepänkatu suljettiin viime vuoden toukokuussa ratikan raidetöiden sekä sillan uusimisen vuoksi. Nyt yli vuoden tauon jälkeen tie on jälleen avattu autoliikenteelle, mutta työt alueella jatkuvat vielä noin vuoden verran.

Aamulehti seurasi perjantaina suorassa lähetyksessä, kuinka aamuliikenne sujui uudistuneella tieosuudella. Yhdeksältä avatulla Sepänkadulla riitti liikennettä heti aamusta. Myös raitiotieallianssi Santalahden alueen lohkopäällikkö Olli Tuomisto seurasi aamupäivällä liikenteen sujumista paikan päällä.

”Kyllä se siitä pikkuhiljaa on lähtenyt käyntiin. Aamulla oli hieman vähemmän autoja. Kun ihmiset sen taas löytävät ja huomaavat, että tie on auki, niin varmasti vilkastuu.”

Tällä hetkellä katu on avoinna ainoastaan autoilijoille. Sepänkadun itäpuoleinen jalankulku- ja pyöräreitti on tarkoitus avata käyttöön vasta ensi keväänä. Siihen saakka jalankulkija ja pyöräilijät ohjataan kulkemaan nykyisiä kiertoteitä pitkin.

”Nyt jatkamme raitiotien ja kadun itäreunan kevyen liikenteen väylän rakentamista,” Tuomisto avaa.

Syksyn aikana alueella tehdään muun muassa pysäkkien ja kevyen liikenteen väylän pintarakenteita sekä raitiotien pinta-asfaltteja. Myös raitiotien teknisten järjestelmien rakentaminen alkaa.

Bussit palaavat elokuussa

Bussiliikenne palaa tieosuudelle elokuun kahdeksantena päivä, kun aikataulukausi vaihtuu. Bussiliikennettä varten Sepänkadulle on nyt rakennettu niin sanotut ajoratapysäkit molempiin suuntiin. Tämä tarkoittaa sitä, että Sepänkadun muu autoliikenne odottaa bussimatkustajien kyytiin nousemisen tai bussista poistumisen ajan.

Rantatunnelin käyttöä suositellaan edelleen, vaikka Sepänkatu avautuikin autoilijoiden käyttöön.

Ajoratapysäkit ovat Sepänkadulla käytössä kunnes raitioliikenne Lentävänniemeen voidaan aloittaa. Tämä tapahtuu arvion mukaan vuosien 2024 ja 2025 vaihteessa.

”Kun bussi pysähtyy pysäkille, siitä ei pääse ohitse autolla. Se on sellainen asia joka ajan kanssa alkaa sujumaan, mutta alkuun voi olla siinäkin totuttelemista.”

Kun ratikan liikennöinti alkaa, Tuomiston mukaan bussiliikenne vähenee, mikä helpottaa autolla liikennöintiä.

Suuria uudistuksia

Sepänkadun kautta kulkeva raitioliikenne Santalahteen on tarkoitus aloittaa ensi vuoden elokuussa. Tuomisto kertoo, että tavoitepäivämäärä liikenteen avaamiselle on 7 elokuuta. Kaiken kaikkiaan työt Pyynikintorin ja Santalahden raitiotieväylän parissa jatkuvat vielä noin vuoden ajan

Raitiotien rakentamisen myötä Sepänkadun katurakenteet ovat uusiutuneet olennaisesti. Ratikka kulkee kadun itäreunassa omalla alueellaan, ja sen rinnalle on rakennettu yksi autokaista kumpaankin suuntaan. Myös Sepänkadun liikennevalot sekä valaistus uusitaan raitiotien katusuunnitelman mukaisiksi. Sepänkadun ja Paasitienkadun liittymään on nyt myös asennettu uudet liikennevalot.

Risteyksen liikennevaloja säädettiin vielä perjantaina aamupäivästä.

Raitiotien rakentamisen myötä myös Sepänkadun kävely- ja pyöräilyreitit uudistetaan.

”Itäpuolelle tulee uusi leveä pyöräily- ja jalankulkureitti, mutta se on ensi kevääseen asti työaluetta. Nyt Sepänkadun länsireunassa on väliaikaisesti yhdistetty jalankulku- ja pyöräreitti, että siitä pääsee kyllä pyörälläkin.”

Tämän kesän aikana ratikan työt jatkuvat vielä Pirkankadun ja Sepänkadun alueella. Heinäkuun loppupuolella muutamiin alueen kiinteistöihin asennetaan raitiotien ajojohdinten ja valaisinten kiinnikkeitä. Elokuussa aloitetaan itse ajojohdinten asennustyöt. Näistä töistä ei Tuomiston mukaan ole häiriöitä liikenteelle, ja seinäkiinnikkeiden asennus kestää vain noin viikon verran.

Rantatunnelia suositellaan

Koska Sepänkadun kaistojen määrä on vähentynyt raitiotien vuoksi, autoilijoita suositellaan edelleen ensisijaisesti hyödyntämään Rantatunnelia.

”Tänä aikana, kun silta on ollut suljettuna, ihmiset ovat varmasti löytäneet Sepänkadulle vaihtoehtoisia reittejä. Niitä tietysti on hyvä käyttää jatkossakin.”

Sepänkadun olleessa suljettuna länteen mennessä kiertoreitit kulkivat Rantatunnelin sekä Hämeenpuiston ja Paasikivenkadun kautta. Etelän suunnasta länteen vaihtoehtoisia reittejä olivat muun muassa Ratapihankatu tai Kalevan puistotie, joista on pääsy Rantatunneliin.

Tampereen kaupungin mukaan myös Rantatunnelin mahdollisiin sulkuihin on pyritty varautumaan varareittien avulla, jotka kulkevat idän ja lännen suuntaan. Sepänkatu on jatkossa osana näitä varareittejä.

Myös Näsijärvenkadun ja Paasikivenkadun kiertoliittymä jää toistaiseksi käyttöön Sepänkadun töiden ajaksi.

Vanha silta purettiin

Sepänkadun uusi silta on edeltäjäänsä leveämpi, sillä autoliikenteen lisäksi myös ratikka sekä jalankulku- ja pyöräliikenne hyödyntävät sitä. Enimmillään silta on nyt yli 40 metriä leveä, kun se aikaisemmin oli noin 15 metrinen. Kokonaispituudeltaan se on noin 18,5 metriä pitkä. Sillan kanteen on asennettu Paasikivenkadulle kaartava kaksoisraideosuus.

Tuomiston mukaan sillan rakentaminen tapahtui poikkeuksellisen haastavissa olosuhteissa.

”Siinä alla oli koko ajan toimiva junarata. Siitä täytyi purkaa vanha silta pois ja tehdä uusi tilalle. Jouduttiin tekemään tukirakenteita, ja sinne rakennettiin junille suojatunneli, että niiden liikennöinti onnistuisi, ja työt pystyttiin tekemään yläpuolella turvallisesti.”

Sepänkadun sillan alapuolelta kulkevat pohjoisen Helsinki–Oulu-pääradan junat sekä junaliikenne Poriin ja Raumalle. Uuden sillan kannen pinta-ala on 700 neliömetriä ja se on teräsbetoninen laattakehäsilta.

Korjaus 22.7.2022 kello 16.55: Artikkelin väliotsikossa oli aiemmin virheellisesti Rantatunnelin sijaan ratatunneli. Kiertoreittinä suositellaan Rantatunnelia, ei ratatunnelia.