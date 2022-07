Katu on ollut suljettuna viime vuoden keväästä lähtien. Perjantaina liikennöinti alkaa kadulla kello yhdeksän aamulla.

Aamulehti

Tampereen Sepänkadun ratikan raidetyöt ovat valmistuneet ja tie avautuu jälleen liikenteelle huomenna perjantaina kello yhdeksältä aamulla. Katu suljettiin liikenteeltä viime vuoden toukokuussa, jolloin raitiotien rakennustyöt aloitettiin ja silta uusittiin. Työt Pyynikintorin ja Santalahden välillä sen sijaan jatkuvat vielä noin vuoden ajan.

Raitiotieallianssin Santalahden alueen lohkopäällikkö Olli Tuomisto kertoo kaupungin tiedotteessa, että raitioliikenne Sepänkadun kautta Santalahteen on tarkoitus aloittaa ensi vuoden elokuussa. Tavoitepäivämäärä liikenteen käynnistämiselle on 7.8.2023. Lentävänniemeen ratikan on määrä kulkea vasta vuodenvaihteessa 2023 ja 2024.

Sepänkatu uudistuu katurakenteiltaan olennaisesti raitiotien myötä. Ratikka kulkee kadun itäreunalla omalla alueellaan. Raitiotien rinnalla autoliikenteelle on varattu yksi kaista kumpaankin suuntaan.

Sepänkatu avautuu alkuvaiheessa vain autoliikenteelle. Kuva Sepänkadusta Pirkankadun suunnasta on otettu 21. heinäkuuta 2022.

Myös Satakunnankadun liittymäalueella saarekkeita on parannettu, ja Sepänkadun liikennevalot sekä valaistus uusitaan raitiotien katusuunnitelman mukaisiksi. Samalla Sepänkadun ja Paasikivenkadun liittymään asennettiin uudet liikennevalot.

Jalankulku- ja pyöräväylät valmistuvat Sepänkadulle myöhemmin. Ensi kevääseen saakka jalankulku ja pyöräily ohjataan kiertoteitä pitkin, sillä Sepänkadun itäreuna on edelleen työmaa-aluetta, jossa tehdään katurakennus- ja pysäkkitöitä.

Myös bussiliikenne palaa Sepänkadulle elokuun alussa aikataulukauden vaihtuessa. Linjat 9, 19, 72 ja 82 alkavat jälleen pysähtyä Sepänkadulla. Sepänkadun muu autoliikenne joutuu rakennustöiden vuoksi odottamaan bussimatkustajien kyytiin nousemisen tai bussista poistumisen ajan. Tämä järjestely on käytössä, kunnes raitioliikenne Lentävänniemeen alkaa.