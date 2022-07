Tampereen ratikka hidastaa vauhtiaan helteen takia – Linjat täytyy korjata kuumuuden kestäviksi

Uusi käytäntö on voimassa niin kauan, kunnes linjat korjataan helteenkestäviksi.

Tampereen raitiotieliikenteen ajonopeutta lasketaan Hämeenkadulla, kun lämpötila ylittää 25 astetta, tiedottaa Tampereen Ratikka.

Kesäkuun lopun poikkeukselliset helteet aiheuttivat raitioliikenteeseen poikkeuksia, jotka johtuivat sähköratavaurioista. Kova helle aiheutti metallirakenteisiin lämpölaajenemista, minkä seurauksena sähkönsyötönjohdin riippui normaalia alempana.

Vahingosta viisastuneena hellepäiviin varaudutaan jatkossa aina laskemalla ratikan nopeutta 25 kilometrin tuntivauhdista 15 kilometrin tuntivahtiin. Tampereen Ratikan mukaan nopeuden rajoittaminen mahdollistaa sen, että ajolankoja on helpompi tarkkailla, jolloin helteestä ei aiheudu odottamattomia katkoksia liikennöintiin.

”Nopeuden laskeminen ei vaikuta ratikan aikatauluihin, sillä lasku on sen verran pieni”, lupaa VR:n operatiivinen päällikkö Vesa Rauhala.

Uusi rajoituskäytäntö on voimassa niin kauan, kunnes ratikkalinjat on korjattu siten, että ne kestävät helteet. Tampereen Raitiotie Oy ja Raitiotieallianssi aloittivat selvittämisen ja korjaukset heti kesäkuun helteiden jälkeen.

”Keskustan alueella on tehty kävelytarkastuksia ja öisin liikennekatkon aikana on korjattu muutostarpeita vaatineet kohdat. Kaikki tämänhetkiset korjaukset on nyt tehty, isompia rakenteellisia muutoksia tarkastellaan kesän jälkeen”, tiedotteessa kerrotaan.