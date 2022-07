Onko tässä uusi Tulitikkutehdas? Tyhjillään olevan tehdasrakennuksen seinät täyttyvät graffiteista Tampereella – kysyimme kiinteistön omistajalta, mitä ilkivallalle aiotaan tehdä

Tampereen Raholassa sijaitsevan Tammermaticin entisen tehdasrakennuksen seinät ovat täynnä graffiteja. Kiinteistön omistaja kertoo, mitä asialle aiotaan tehdä.

Tammermaticin entinen kiinteistö Raholassa näyttää hylätyltä. Toiselle puolelle rakennusta on maalattu graffiteja.

Aamulehti

Tampereen Raholassa sijaitseva entinen Tammermaticin tehdasrakennus on saanut osansa kaupunkialueilla yleisestä ilkivallasta: rakennuksen seiniin ja ikkunoihin on maalattu lukuisia graffiteja.

Tammermatic lopetti toimintansa rakennuksessa viime vuonna ja myi tontin kiinteistöineen rakennusliike Arkta Rakennus oy:lle. Rakennusliikkeen toimitusjohtaja Antti Palo-oja on tietoinen alueella tapahtuneesta ilkivallasta.

”Sotkemisen lisäksi saimme alkuviikosta ilmoituksen ohikulkijalta, jonka mukaan yksi rakennuksen lasiovista oli rikottu ilmeisesti sisääntunkeutumistarkoituksessa. Henkilöstömme kävi välittömästi paikalla siivoamassa ja korjaamassa paikat kuntoon.”

Palo-ojan mukaan rakennuksen valvontaa ja vartiointia aiotaan tehostaa. Seinille maalatut graffitit aiotaan myös peittää.

”Ei tietenkään aiota jättää tuollaisenaan katukuvaa rumentamaan”, toimitusjohtaja toteaa.

Tulitikkutehtaan mantelinperijä?

Rakennukselle tehty ilkivalta on ollut hyvin samankaltaista kuin Santalahdessa sijaitsevalla entisen Tulitikkutehtaan alueella, jossa tehdasrakennuksen seinät ovat myös täyttyneet graffiteista. Tikkutehtaan tontille on kuitenkin valmistumassa asuinrakennuksia, joiden rakentamisen on tarkoitus alkaa ensi vuoden alkupuolella.

Onko siis teidän tehtaanne perimässä Tikkutehtaan mantelia vallattuna graffitikeskittymänä?

”En oikein tunnista, että tapauksissa olisi samankaltaisuutta. Emme ole jättämässä aluetta mitenkään heitteille, vaan sitä kehitetään koko ajan ja siellä rakentaminen alkaa todennäköisesti jo ensi vuoden puolella”, vastaa toimitusjohtaja Palo-oja.

Tammermaticin entisen tehdasrakennuksen nykyinen omistaja Arkta oy aikoo peittää rakennuksen graffitit.

Yhtiö on rakennuttamassa vanhan tehtaan tilalle asuinrakennuksia, niin kuin Tikkutehtaallakin tehdään.

”Odotamme, että kaupunki vahvistaa kaavan loppuvuoden aikana, niin pystymme hakemaan rakennuslupia ja aloittamaan tehtaan purkamisen sekä uusien rakennusten rakentamisen jo ensi vuoden alkupuolella.”

Toimitusjohtaja uskoo, että alueelle rakennetuilla asunnoilla riittää kysyntää.

”On ollut jo ihan mukavasti kiinnostuneita. Uskomme, että alueen vetovoima on hyvä, sillä siellä on jo nyt erittäin hyvät lähipalvelut, jotka tulevat vielä vahvistumaan päivittäistavarakaupalla ja liikuntapalveluilla. Myös julkiset yhteydet ovat hyvät”, hän sanoo.