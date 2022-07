Hatanpään ruusutarha lumoaa nyt kävijät loistollaan – Kukinta alkoi tavallista myöhemmin, mutta jatkuu syksyyn

Koleasta säästä huolimatta Hatanpään arboretum veti sunnuntaina ruusujen ystäviä puoleensa. Ruusutarhan puutarhuri Anni Toikkanen on huomannut työssään, että sosiaalinen media on kasvattanut puiston suosiota.

Aamulehti

Tamperelaiset Pirkko Ruuskanen ja Tuula Kutila pysähtyvät oranssin sävyissä leimuavan ruusuryhmän ääreen ja huokaavat ihastuksesta.

”Tämä on meidän suosikkiaikaa täällä. Ruusut ovat niin kauniita ja erilaisia muodoltaan, ja nuppujakin on todella paljon. Syksylläkin on vielä tosi kaunista”, kaksikko puhelee.

Viileän kevään takia ruusujen kukinta on tänä vuonna hieman myöhässä aiempiin vuosiin verrattuna. Viime vuonna ensimmäiset ruusut puhkesivat kukkaan jo juhannuksena, koska koko kesä oli lämmin.

Nyt heinäkuun puolessa välissä kukassa ovat ruusupensaat ja ryhmäruusut. Tarhan puutarhuri Anni Toikkanen sanoo, että kukinta jatkuu aivan syksyyn asti ja jotkut ruusulajikkeet kukkivat aivan ensimmäisiin pakkasiin saakka.

”Paljon on nähtävää ja kuvattavaa jo nyt, mutta sellainen kaikista runsain kukinta on ehkä ensi viikon loppupuolella”, Toikkanen arvioi.

Kävijämäärä on kasvanut

Yhteensä Hatanpään ruusutarhassa on Toikkasen mukaan noin 180 erilaista ruusulajiketta.

”Kukinnassa voi olla kesällä pieni tauko, mutta sitten ruusut tekevät uudet nuput. Elo- ja syyskuu ovat vielä todella hyviä ruusukuukausia” Toikkanen sanoo.

Eniten kävijöitä Hatanpään ruusutarhassa on juuri ruusujen kukinnan aikaan heinä-elokuussa. Toikkanen aloitti työnsä puiston puutarhurina vuonna 2014 ja on huomannut kävijöiden määrän kasvaneen.

”Luulen, että sosiaalinen media on lisännyt kävijöiden määrää vuoteen 2014 verrattuna”, hän sanoo.

Stuttgardia kukki kauniisti sunnuntaina Hatanpään arboretumissa.

Pirkko Ruuskanen (oik.) ja Tuula Kutila eivät osaa nimetä suosikkiruusujaan, sillä kaikki lajit ovat heidän mielestään niin ihania.

Sunnuntaina ruusuja saapuivat ihastelemaan myös tamperelaiset Matti Koskinen ja Seppo Pohja. He käyvät ruusutarhassa vähintään kerran kesässä, mutta usein kaksi–kolmekin kertaa.

"Mökillä koitamme myös itse kasvattaa ruusuja, mutta emme näin suuressa mittakaavassa”, Koskinen kertoi.

Viikonloppuna arboretumissa nähtiin myös kansainvälisiä vieraita. Kirsi Hakala ja Touko Hakala toivat kolme nuorta sveitsiläisnaista ruusutarhaa katsomaan. Annina Gottschall ja Corina Bernhard kertoivat pitävänsä ruusunkukkien tuoksusta. Ramona Capararo tunnusti suorastaan rakastavansa ruusuja.

”Luoja loi ruusut vain siksi, koska ne ovat ylenpalttisen kauniita katsoa ja tuoksuvat hyvälle, ei siksi, että niistä olisi jotain hyötyä," kolmikko pohti.

Seppo Pohja ja Matti Koskinen ovat löytäneet ruusutarhasta muun muassa Astrid Lindgren -ryhmäruusun, jollainen kasvaa myös mökin pihassa.

Lupo kukki jo kauniisti, mutta sen vieressä playful rokoko -ruusut olivat vielä nupullaan.

Ilkivaltaa harvoin

Anni Toikkasen lisäksi ruusutarhan alueella työskentelee kaksi muuta puutarhuria. Toikkanen kertoo, että yhteensä koko Hatanpään puiston alueella on ollut kesän aikana enimmillään 15 työtekijää, kun harjoittelijat ja kausityöntekijät lasketaan mukaan.

Ruusujen kukinnan aikana työtehtäviin kuuluu siistimistä, nurmikon leikkuuta, ruusupenkkien kitkemistä ja kukkineiden ruusujen poistamista.

Hatanpään ruusutarha on suurimmalta osin säästynyt ilkivallalta, mutta noin kuukausi sitten Toikkanen törmäsi erikoiseen tapaukseen. Hän kertoo, että puistossa olleen vanhan omenapuun runko sahattiin poikki. Tapauksesta tehtiin rikosilmoitus, mutta tekijöitä ei saatu kiinni.

”Se oli yllättävää, koska täällä harvoin tapahtuu ilkivaltaa yleensäkään. Jotain pientä roskaamista on välillä sattunut, mutta ei mitään sellaista, että tahallaan aiheuttaisi kasveille vahinkoa.”

Meteor-laji kukkii oranssin sävyissä.

Hatanpäältä löytyy noin 180 ruusulajia. Osa niistä kasvaa pensaina.