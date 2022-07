Helposti kaikkien korville Tipotien terveysasemalla kaikuvat puheet herättävät huolta yksityisyyden suojasta – Apulaisylilääkäri: ”Asiaan voisi kiinnittää enemmän huomiota”

Tampereen Tipotien terveysaseman aulassa kaikuu niin, että muiden asiakkaiden ja hoitajien keskustelut kuuluvat muualle aulaan. Apulaisylilääkäri tunnistaa ongelman.

Tampereen Tipotien terveysaseman vastaanottoaula sijaitsee rakennuksen viidessä kerroksessa aivan pääovien vieressä. Istumapaikkoja on ympäri aulaa ja hoidontarpeen arviointi aulan toisella puolella.

Tampereen Tipotien terveysaseman vastaanottoaula on herättänyt ihmetystä. Aamulehden lukijan vinkin mukaan heti pääovien viereinen vastaanottoaula olisi niin avara, että asiakkaan ja hoitajan käymät keskustelut kaikuisivat kaikkien korville.

Vastaanottopalveluiden apulaisylilääkäri Jukka Karjalainen Tampereen kaupungilta kertoo, että ongelma on noussut keskusteluun ajoittain. Asiasta on tullut joitakin asiakaspalautteita. Palautetta voi jättää suoraan terveysasemalle tai kaupungin verkkosivujen kautta palautelomakkeella.

”Siihen nähden kuinka paljon siellä asioidaan, palautteita tulee kuitenkin melko vähän”, Karjalainen sanoo.

Terveysasema sijaitsee vuonna 2013 valmistuneen Tipotien hyvinvointikeskuksen viidennessä kerroksessa. Aamulehden toimittaja ja kuvaaja kävivät paikalla tutustumassa tilanteeseen keskiviikkona iltapäivällä. He viipyivät terveysaseman vastaanottoaulassa noin 45 minuuttia.

Kello 13 jälkeen aulassa odotti vuoroaan kymmenkunta asiakasta. Jonotus on järjestetty vuoronumeroin. Aula on avara, ja asiakkaiden keskustelut hoitajan kanssa kuuluivat Aamulehden toimittajan mukaan vaihtelevasti riippuen siitä, kuinka kovaa asiakas puhui.

Tavallisella äänenvoimakkuudella puhuttaessa asiakkaan ja hoitajan käymistä keskusteluista sai selvää helposti. Myös aulan toisella puolella vuoroaan odottavien puhe kaikui selkeästi koko aulaan ja sanoista sai selvää.

Mikä? Tipotien hyvinvointi­keskus Valmistui vuonna 2013 osoitteeseen Tipotie 4. Keskuksessa on terveysaseman lisäksi hammashoitola, mielenterveys­palveluja, fysio- ja toimintaterapia­palveluja, lapsiperheiden sosiaaliasemat, Pyynikin äitiys- ja lastenneuvola, lasten nuorten ja perheiden yksikkö sekä Tampereen kaupungin uniyksikkö. Tipotien terveysasemalle voi ottaa yhteyttä eri tavoin. Kiireellisissä asioissa terveysasemalle voi mennä sen aukioloaikoina. Kiireettömissä asioissa yhteyttä voi ottaa Omaolon tai yhteydenotto­lomakkeen kautta sekä puhelimitse numerosta 03 5657 3939. Terveysasema on avoinna maanantaista torstaihin kello 8–16. Perjantaisin ja aattopäivinä terveysasema on avoinna kello 8–15. Lähde: Tampereen kaupunki.

Sähköistä asiointia suositellaan

Hoidontarpeen arvioinnissa asiakas kertoo syyn sille, miksi on tullut terveysasemalle. Sen jälkeen hänet voidaan ohjata eteenpäin esimerkiksi päivystävälle hoitajalle.

Karjalaisen mukaan on asiakkaan omalla vastuulla päättää, kuinka yksityiskohtaisesti hän omista oireistaan kertoo. ”Ajatus on se, ettei luukulla käytäisi syvällisesti asioita läpi vaan siitä ohjataan eteenpäin. Ei kuitenkaan ole yleissääntöä sille, mitä asiakas voi kertoa.”

Tampereen kaupungin nettisivujen mukaan terveysasemalle voi hakeutua vain, jos tarvitsee kiireellistä hoitoa. Karjalaisen mukaan voi olla mahdollista, että asiakkaiden henkilökohtaiset asiat kuuluvat muille aulassa olijoille.

”Suositellaan, että asioita hoidettaisiin puhelimessa tai sähköisesti, jolloin tietosuoja säilyy paremmin. Se on myös tapauskohtaisia. Välillä niin ei voi toimia ja terveysasemalle pitää tulla”.

Tipotien terveysasemalla on kaksi asiointipistettä, joihin jonotetaan vuoronumeroilla.

Tipotien terveysasema sijaitsee Tampereen hyvinvointikeskuksessa. Keskuksessa on useita erilaisia terveydenhuollon palveluita.

Tullut tärkeämmäksi

Vastaanoton asiointipiste hoidontarpeen arviointia varten on erotettu aulasta lasilla, jonka vuoksi vastaanotossa työskentelevien hoitajien puhe ei kuulu niin selkeästi muualle aulaan. Luukun ja odotustilan istumapaikkojen väliin jää lyhimmillään muutama metri etäisyyttä.

Asiointipisteitä on aulassa kaksi ja ne on erotettu toisistaan kapealla väliseinällä. Luukulla asioivien ihmisten väliin jää tilaa parin metrin verran. Keskellä aulaa on avara portaikko, jota pitkin pääsee rakennuksen alempiin kerroksiin.

Jukka Karjalaisen mukaan ongelma on tullut vuosi vuodelta tärkeämmäksi, kun yksityisyyden suojaa yritetään vaalia. Hän ei tiedä onko aulan suunnittelussa huomioitu akustiikan vaikutus yksityisyyden suojaan.

”Asiaan voisi kiinnittää enemmän huomiota rakennusteknisillä keinoilla”, hän sanoo.