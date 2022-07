Kahdella tamperelaisella rannalla voi nyt pulahtaa veteen uudelta laiturilta – Nämä uimapaikat on viime vuosina uusittu: ”Tulevinakin vuosina uudistuksia tehdään”

Tampereella uimapaikkoja pyritään uudistamaan uimasesongin ulkopuolella.

Tamperelaisten uimapaikkojen laitureita on uusittu tänä kesänä. Alasjärven uimarannalla Tampereen Infra on uusinut uimarannan laiturin ja hyppytornin. Kaukajärven uimalan rannassa on uusittu laituri. Samalla vanha hyppytorni on purettu.

Alasjärven uimarannalla uusi laituri on rakennettu vanhojen perustusten päälle. Vedenalaiset osat on säilytetty levähdystasoja lukuun ottamatta. Laiturikannen lisäksi rannalla on kunnostettu vanha hyppytorni.

Kaukajärvellä rannan kasvillisuutta on perattu. Tilalle on tuotu rantahiekkaa. Vanhan hyppytornin kunto osoittautui niin huonoksi, että se purettiin.

Työpäällikkö Pentti Katajisto Tampereen Infrasta kertoo, että Kaukajärven uimala ei kuitenkaan välttämättä jää pitkäksi aikaa ilman hyppytornia. ”Uimalan puolelle on suunnitteilla hyppytornin rakentaminen”, hän sanoo.

Hyppytornin rakentaminen on vasta suunnitteilla, eikä esimerkiksi sen korkeudesta tai rakentamis­aikataulusta ole vielä tietoa.

Työt sesongin ulkopuolella

Tampereen kaupunki on uudistanut useita uimapaikkoja viime vuosina. Katajisto kertoo, että muutaman vuoden sisällä uudistuksia on tehty muun muassa Peltolammin uimarannalla ja Tesomajärven molempien, Ristimäen ja Ikurin, uimarannoilla. Lisäksi Suomensaareen on uusittu laituri. Uusimpana on rakennettu Massunlastenpuiston ranta-aluetta Ranta-Tampellassa.

”Tulevinakin vuosina uudistuksia tehdään, mutta kohteista ja aikataulusta ei vielä ole varmuutta”, Katajisto sanoo.

Uudistusten tarvetta arvioidaan Katajiston mukaan muun muassa huomioiden laiturin kunto ja uimapaikan kävijämäärä. Tavoitteena on, että uudistustyöt voidaan tehdä uimasesongin ulkopuolella, mieluiten jo ennen uimakauden alkua. Joskus työt ajoittuvat syksyyn.

Kaukajärven uimalan saunaa ja kioskia pyörittää Uinti Tampere. Uimaseura on leventänyt uimalan terassia yhdessä Tampereen kaupungin tilapalvelujen kanssa.