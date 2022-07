Rekka jäi jumiin rautatiesillan alle Tampereen Viinikassa

Aamulehti

Rekka jäi jumiin siltarakenteisiin Tampereen Viinikassa tiistaina iltapäivällä.

Tarkempi onnettomuuspaikka sijaitsee rautatiesillan alla Viinikankadulla, Viinikan liikenneympyrästä Kalevan suuntaan.

Katso video onnettomuuspaikalta:

Silminnäkijähavaintojen mukaan rekka hidasti liikennettä. Tieliikennekeskuksen tiedossa ei kuitenkaan ole onnettomuuden aiheuttamia ruuhkia.

Poliisipartio kävi paikalla kolmen aikaan. Komisario Jani Mäkilä Sisä-Suomen poliisista kertoo Aamulehdelle, että sillassa kiinni ollut rekan perävaunu saatiin sillasta irti, mutta rekka on vielä onnettomuuspaikalla.

”Liikenne sujuu toista kaistaa pitkin toistaiseksi aika jouhevasti. Epäilisin, että rekkakin pääsee pois paikalta neljään mennessä.”

Mäkilän mukaan onnettomuus aiheutti vaurioita perävaunuun, mutta vetoauto ei vaurioitunut eikä sitä tarvitse esimerkiksi hinata pois.

Mäkilällä ei ole tietoa kyseisen onnettomuuden tarkemmasta syystä.

”Yleisesti ottaen tällaisissa on kyse siitä, että ei ole huomattu katsoa siltojen alikulkukorkeuksia. Toinen yleinen syy on se, että auto on kuljettajalle uusi, ja kuljettaja saattaa muistaa kulkuneuvonsa korkeuden väärin. En kuitenkaan tiedä juuri tämän onnettomuuden tarkkaa syytä.”

Siltoihin jumiutuvat rekat ovat Tampereella tuttu ilmiö. Viinikan rautatiesilta on yksi silloista, joissa vastaavanlaisia onnettomuuksia on tapahtunut aikaisemminkin.

Liikenne pääsi kulkemaan rekan ohi yhtä kaistaa.

Päivitys 12.7.2022 kello 15.56: Juttua päivitetty poliisin tiedoilla.