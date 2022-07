Avi pyytää lisäselvitystä Tampereen Lentävän­niemessä sijaitsevan hoivakodin epäkohdista – Aluejohtaja: ”Meillä on edelleen kaikilla näillä alueilla puutteita”

Henkilökunta sai tietää aluehallintoviraston tarkkailusta runsaat pari viikkoa sitten.

Aamulehti

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on pyytänyt Tampereen Lentävänniemessä sijaitsevaa Attendon hoivakotia tekemään selvityksen syksyllä 2021 ilmoitettujen puutteiden korjaamisesta. Avi otti viime syksynä Villa Aallon tarkkailuun ja pyytää hoivakodilta lisäselvitystä 1. elokuuta mennessä.

Attendon ikäihmisten palveluiden aluejohtaja Sari Laakso sanoo, että henkilökunta sai tietää avin tarkkailusta reilut kaksi viikkoa sitten, kun avi pyysi ennen juhannusta lisäselvitystä.

Syksyllä ilmoitetut epäkohdat koskivat Laakson mukaan henkilöstön riittävyyttä, omaisyhteistyötä, omahoitajuutta ja lääkehoidon asioita. Palautetta on tullut muun muassa siitä, ettei kaikilla asukkailla ole ollut omahoitajia ja yhteydenpidossa omaisiin on ollut puutteita.

Kaikkia asioita ei ole saatu korjattua. Aikataulu on Laakson mukaan tiukka. ”Kaikkea ei saada 1.8. mennessä kuntoon”, hän myöntää. ”Meillä on edelleen kaikilla näillä alueilla puutteita.”

Mikä? Villa Aalto Tampereen Lentävänniemessä sijaitseva hoivakoti. Asukaspaikkoja on 60, joista tällä hetkellä käytössä on 58. Henkilökuntaa on 0,6 mitoituksella noin 35 henkilöä. Hoivakoti on avattu vuonna 2010.

Elokuun alkuun mennessä suunnitelma

Elokuun alkuun mennessä Villa Aallossa valmistellaan suunnitelma siitä, mitä tehdään ja mihin mennessä.

Henkilöstölle järjestetään muun muassa perusasioiden koulutuksia, kuten hoitotyön kirjaamista. Kirjaamiskoulutukset voivat alkaa jo ensi viikolla.

Henkilökunnan riittävyys on Laakson mukaan jo parantunut hieman, ja Villa Aallossa on suhteellisen hyvä vakituisen työvoiman tilanne. Laakso arvioi, että vakituisia työntekijöitä on noin 80 prosenttia työvoimasta.

”Mielestäni Villa Aallossa on parantunut henkilöstömäärä viime syksystä”, hän arvioi.

Villa Aalto piti viime viikolla asukkaidensa läheisille tilaisuuden, jossa avin valvonta-asiaa ja muita vaikeita asioita käytiin läpi.

”Heinäkuun aikana kaikille asukkaille on katsottuna omahoitaja, ja heinäkuun aikana pyritään siihen, että omahoitajat ottavat läheisiin yhteyttä”, Laakso sanoo. Tulevaisuudessa hoitajien ja läheisten kanssa on sovittu myös kuukausikirjeestä, jossa kerrotaan hoivakodin johtajan terveiset, seuraavan kuukauden aktiviteetit ja oman läheisen kuulumiset omahoitajalta.

Villa Aallossa on myös uusi johtaja. Nykyinen johtaja aloitti työssään heinäkuussa. Lisäksi Attendon aluepäällikkö on vaihtunut tänä vuonna.

Laakson mukaan hoivakodissa on motivoitunut henkilökunta. ”Heillä on tahtotila laittaa asioita kuntoon, jotta avin valvonta saadaan päätettyä.”