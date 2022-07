VTS-kodit on ilmoittanut asukkailleen, että jos lemmikkien ulosteita ei siivota, lemmikin omistaja maksaa siivouslaskun Tampereen Kaukajärvellä.

VTS-kodit on lähettänyt Riipuksenkatu 2:n asukkaille tiedotteen, jossa muistutetaan, etteivät lemmikit saa liata rakennusta tai tonttia.

Tampereen Kaukajärvellä osoitteessa Riipuksenkatu 2 sijaitsevassa kahdessa kerrostalossa aletaan laskuttaa asukkaita, jos he eivät kerää pois lemmikkiensä ulosteita tai antavat lemmikkien sotkea paikkoja.

Kyseessä on kaksi vuokrakerrostaloa, jotka kuuluvat VTS-kodeille. VTS jakoi asukkaille heinäkuun alussa tiedotteen, jossa ilmoitetaan, että koirien ja kissojen mahdolliset vahinkojätökset on ehdottomasti siivottava välittömästi. ”Mikäli havaitaan, että lemmikin annetaan tehdä tarpeitaan kiinteistön alueelle tai muuten likaavan, tullaan jätösten siivouskulut laskuttamaan lemmikin omistajalta”, tiedotteessa lukee.

VTS:n vuokrauspäällikön Samuli Nousiaisen mukaan siivousmaksu voi olla arviolta joistain kymmenistä euroista sataan euroon.

Aamulehden tietojen mukaan linjaus on herättänyt ihmetystä talojen asukkaissa. Kuinka näytetään toteen, kenen lemmikin jätös on kyseessä? Talon vieressä on myös nurmialue ja yleinen tie. Ohitse voi kulkea kevyeen liikenteen väylällä kuka tahansa lemmikin ulkoiluttaja.

Miten käytännössä todistetaan, kenen jättämä on rappukäytävästä tai pihalta löytyvä uloste?

”No ei meillä täällä tietenkään mitään tutkimuslaboratoriota ole. Lähinnä täytyisi sitten nähdä se tai muuten todistaa, että näin on tapahtunut. Meillä käy kiinteistöillä paljon omaa porukkaa, huoltoyhtiöitä ja muita kumppaneita. Silmiä siellä liikkuu”, Samuli Nousiainen sanoo. ”Jos lähdemme jotain laskuttelemaan, se on sitten isompi näyttökysymys.”

Nousiaisen mukaan järjestyssäännöistä muistuttaminen tiedotteella on yleinen käytäntö. ”Jos havaitsemme kiinteistöillämme esimerkiksi tahallista sotkemista tai sitä, että roskakatokseen viedään sinne kuulumattomia roskia, lähdemme muistuttelemaan, ettei niin sopisi tehdä.”

Hänen mukaansa on toivottavaa, että pelkkä muistuttaminen riittää, eikä maksuja tarvitse lähettää.

Ovatko ulosteet ongelma?

Nousiaisella ei ole tarkkaa tietoa siitä, ovatko lemmikkien ulosteet olleet Riipuksenkadun taloissa erityinen ongelma. Asiasta tietävä kiinteistövastaava on lomalla.

Nousiaisen mukaan muistutuslaput kertovat kuitenkin siitä, että jonkinlainen ongelma on ollut. ”Tiedotteemme perusteella päättelisin, että siellä on havaittu, että jätöksiä on annettu tehdä piha-alueille tai mahdollisesti porraskäytäviin.”

VTS-kodit on Tampereen Vuokratalosäätiöstä ja kaupungin tytäryhtiöstä muodostunut asuntopalvelu­organisaatio. Se on Tampereen suurin vuokranantaja ja omistaa noin 9 000 asuntoa yli 170 kiinteistössä.

VTS toimii omakustanne­periaatteella. Nousiainen sanoo, että jos mahdollisia siivouskuluja ei perittäisi sotkun aiheuttajalta, ne voisivat nostaa vuokria. ”Jos joku vaikkapa vie huonekalujaan roskakatokseen ja narahtaa siitä, ei ole oikein että se näkyisi kaikkien vuokrissa.”