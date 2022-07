Jätetäänkö sähköpotkulaitoja tarkoituksella keskelle Tampereen keskustan kulkuväylä? – Aluepäälliköllä ehdotus: ”Laudoille voisi vapauttaa parkkiruutuja”

Voin operatiivisen johtajan Max Thelenin mukaan yrityksellä on sovellus, joka arvioi sähköpotkulaudoille parhaimmat sijoituspaikat. Aamulehti teki kierroksen Tampereen keskustassa ja selvitti, millaisiin paikkoihin yritykset sijoittavat lautoja.

Tampereella on tänä kesänä arviolta noin 5 000 sähköpotkulautaa. Ovatko ne aiheuttaneet häiriötä muulle liikenteelle?

Aamulehden lukijalta tulleen vinkin mukaan sähköpotkulaudat olisivat olleet jalankulkijoiden tiellä Kyttälänkadulla. Vinkkaajan mukaan sähkö­potkulauta­yhtiöt toisivat lautojaan kadulle paikkoihin, joissa jalankulkijat joutuvat niitä häiritsevissä määrin väistelemään.

Voin operatiivinen johtaja Max Thelen kertoo, että yhtiö on määritellyt laidoilleen tuontipaikat vuonna 2019, kun sähköpotkulautayhtiö saapui Tampereelle. Tuontipaikkoja kuitenkin muutetaan koko ajan kysynnän mukaan. Voilla on järjestelmä, joka arvioi, mikä sijainti on laudoille milloinkin paras.

”Jos jossain paikassa on esimerkiksi iltapäivällä paljon kysyntää, viemme lautoja sinne”, hän kertoo.

Pikaruokaravintoloiden edustat näyttäisivät olevan kannattavia sijainteja sähköpotkulaudoille. Voin lautoja oli maanantaina 11. heinäkuuta tuotu Hämeenkadun McDonaldsin eteen Tuomiokirkonkadun puoleiselle ovelle.

Ongelmia voi Thelenin mukaan aiheuttaa se, että Tampere on hyvin nopeasti muuttuva kaupunki. Hänen mukaansa voi käydä niin, että aiemmin hyväksi arvioitu lautojen sijoituspaikka ei enää olekaan sellainen.

”Yksittäisiä tapauksia voi olla, että laudat on jätetty huonolle paikalle. Saamme niistä raportteja ja tähtäämme siihen, että ne poistetaan käytöstä.”

Voilla on katutiimin työntekijöilleen kuvalliset ohjeet siitä , mihin kohtiin laudat pitää kussakin tuontipaikassa asettaa. Rakennus- tai tietyömaat voivat kuitenkin yllättää, jos lautoja ei voikaan laittaa ohjeen mukaiseen paikkaan.

”Silloin työntekijä voi joskus joutua soveltamaan ja jättää laudat paikkaan, joka yöllä näyttää tyhjältä, mutta päivällä siitä kulkeekin paljon ihmisiä.”

Yleensä niistä saadaan kuitenkin tieto, jolloin tuontipaikkaa siirretään. Jos lautoja on tuotu haitalliseen paikkaan, voidaan niitä siirtämään lähettää Thelenin mukaan pelastuspartio.

Maanantaina 11. heinäkuuta kello 11–12 välillä lautoja oli asiallisen oloisissa paikoissa Tampereen keskustassa. Kuvassa Voin lautoja Tuomiokirkonkadulla ja rivin päässä yksi Ryden lauta.

”On ollut hujan hajan”

Voilla ei Thelenin mukaan ole tällä hetkellä tuontipaikkaa Tuomiokirkonkadun ja Kyttälänkadun risteyksessä, mutta lähistöllä kyllä. Hän sanoo, että paikka aiotaan tarkastaa.

Tierin aluepäällikkö Juuso Koskela puolestaan kertoo, ettei sähköpotkulautayhtiöllä ole Tampereen Kyttälänkadulla lautojen tuontipaikkaa. Hän kuitenkin sanoo, että lautoja on alueella paljon.

”Kyttälässä lautoja on ollut hujan hajan joka paikassa, joten työntekijämme käy järjestelemässä niitä yhteen kohtaan”, hän sanoo. Tier käyttää samantyylistä järjestelmää lautojen sijoitteluun kuin Voikin.

Maanantaina näytti asialliselta

Aamulehti teki maanantaina 11. heinäkuuta kello 11–12 kierroksen Tampereen keskustassa ja tarkkaili, miten yritykset ja käyttäjät olivat lautoja kaupungille pysäköineet.

Kierros kulki Rongankadulta Kyttälänkadulle ja sieltä Tuomiokirkonkadun kautta Pellavatehtaankadulle, mistä reitti jatkui Hämeenkadun kautta Keskustorille.

Sekä Voi että Tier olivat sijoitelleet lautojaan asianmukaisiin riveihin ja sellaisiin paikkoihin, joissa ne eivät häirinneet kävelijöitä. Tämän kesän uuden tulokkaan, Ryden, lautoja oli yksittäisiä kappaleita siellä täällä ja paikoin näytti siltä, että niitä oli tuotu tarjolle Voin ja Tierin rivien viereen.

Kyttälänkadulla lautoja ei näkynyt joitain yksittäisiä kappaleita lukuun ottamatta. Pellavatehtaankadulla Voin lautoja oli tuotu pyörätelineen eteen niin, että ainakaan puoleen telineestä ei voinut jättää pyörää. Lautoja oli myös huomattavan paljon pikaruokaravintoloiden edessä.

Lautojen käyttäjillä näyttäisikin olevan yhä opettelemista siinä, mihin lautoja jätetään. Aamulehden kierros paljasti, että etenkin Keskustorin tienoolla lautoja oli jätetty keskelle kulkureitteijä.

Nämä Voin potkulaudat Pellavatehtaankadulla eivät ole ainakaan kävelijöiden tiellä, mutta ne vievät noin puolet pyörätelineestä.

Keskustorin Hesburgerin edessä oli huomattava määrä Tierin sähköpotkulautoja maanantaiaamupäivänä 11. heinäkuuta. Tilannetta selittää se, että Tier tekee hampurilaisravintolaketjun kanssa yhteistyötä. Ihmiset voivat ansaita ilmaisia ajominuutteja hakemalla Hesburgerista Tierin akkuja ja vaihtaa ne käytettyjen tilalle.

Palautetta tulee jonkin verran

Voille on tullut Max Thelenin mukaan palautetta lautojen haitallisesta sijainnista silloin tällöin. Myös Tierin Juuso Koskela sanoo, että palautetta asiasta tulee aika ajoin.

”Laudoille voisi vapauttaa esimerkiksi parkkiruutuja, jotka voisi merkitä näkyvin maalauksiin. Yhteen ruutuunkin mahtuu jo paljon lautoja”, Koskela sanoo.

Koskela kertoo, että Tierille tulee välillä palautetta myös siitä, että lautoja on viety taloyhtiöiden sisäpihoille. Jos taloyhtiö kokee laudat ongelmaksi, voidaan pihalle asettaa sovelluksessa pysäköintikielto.

”Toisaalta lautoja saatetaan sitten jättää talon lähistölle tai eteen. Silloin pysäköintikielto pitäisi asettaa kadulle, mitä taas vaikeuttaa se, että kovin pienen alueen asettaminen on nykyisellä gps-tekniikalla hankalahkoa”, Koskela sanoo.

Sähköpotkulaudoilla ajelijat ovat jättäneet yksittäisiä lautoja keskelle kävelyteitä ympäri kaupunkia. Kun sähköpotkulaudat aloittivat muutama vuosi sitten, lautoja siirreltiin lataukseen ja huoltoon. Nykyisin laudoissa on kuitenkin vaihdettava akku, eikä itse lautoja tarvitse enää kuljettaa lataukseen.

Keskustorin tuntumassa väärin pysäköityjä lautoja oli maanantaiaamupäivänä siellä täällä.