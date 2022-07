Rakennustyöt viivästyivät myöhäisen kevään ja myöhässä toimitettujen osien vuoksi.

Aamulehti

Särkänniemen Keidas-vesielämysalue otettiin käyttöön maanantaina muutaman viikon viivästyksen jälkeen. Särkänniemen kaupallisen johtajan Heikki Ihanamäen mukaan puisto on otettu vastaan ”tosi kivasti”. ”Toki harmi, että iso helleaalto ehti mennä ohi”, Ihanamäki sanoo.

Alue on leikkipaikka, jossa on vesisuihkuja ja näköala Näsijärvelle. Se sijaitsee Ravintola Riemun takana entisen Taikarannan kohdalla, ja on tarkoitettu erityisesti lasten vilvoitteluun kuumina kesäpäivinä. Lapsia on kuitenkin viihtynyt puistossa Ihanamäen mukaan myös viileämmällä kelillä.

”Siellä pystyy myös menemään vesisuihkuja väistellen”, Ihanamäki sanoo. ”Kyllähän se tietysti lapsia kiehtoo, oli keli mikä hyvänsä. Toki täysi riemu ja ilo siitä saadaan irti siinä kohtaa, kun oikeasti on kunnolla lämpimämpää.”

Valmistuminen viivästyi puuttuvien osien vuoksi muutamalla viikolla. Lisäksi valmistumisen aikatauluun vaikutti kevään viivästyminen, sillä rakennustöitä ei päästy aloittamaan aikataulussa.

Ihanamäen mukaan Keitaan rakennusalueen kulut ovat olleet joitakin satoja tuhansia. Kulut sisältävät koko alueen muutos- ja rakennustyöt.