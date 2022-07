Putkityömaa paljasti erikoisen löydöksen Tampereen Hämeenpuistossa: ”Ei sillä kahvia enää keitetä” – Tutkija esittää arvionsa pannun päätymisestä maan alle

Tampereen Hämeenpuiston putkityömaalta löydettiin vanha, suuri kahvipannu.

Tampereen Hämeenpuistossa keskiviikkona 6.7. liikkunut Anne Vettenranta huomasi puiston eteläpuolella olevalla putkityömaalla erikoisen esineen. Hän lähetti Aamulehden toimitukseen kuvan kaivannon reunalle nostetusta vanhasta kahvipannusta. Pannu on Vettenrannan mukaan jättisuuri.

”Halkaisijaltaan se näytti olevan noin 30 cm. Isolle määrälle on kyllä keitetty kahvia. Teatteri tuli ensimmäisenä mieleen, kun se siinä kohtaa oli”, Vettenranta kertoo.

Vettenranta pohtii, tarjoiltiinko kahvipannulla jopa läheisen Tampereen työväenteatterin avajaiskahvit vuonna 1901.

Projektipäällikkö Tapani Salovaara Maansiirto Harry Mäkelä oy:stä vahvistaa, että putkityömaalla todella oltiin tehty Vettenrannan huomaama löytö. ”Vitsailimme työmaalla, että pitäisikö viedä kuparipannu Aki Palsanmäen huutokauppaan. Ei sillä kahvia enää keitetä”, Salovaara naurahtaa.

Hämeenkadun historiasta ja tamperelaisista esineistä tietää kenties parhaiten Pirkanmaan maakuntamuseo ja museoiden kokoelmakeskus. Kokoelmakeskuksen tutkija Teppo Moilanen selvittikin pannun alkuperää kuvan perusteella yhdessä arkeologi Kreetta Lesellin kanssa.

Hellanrinkipannu vai koriste-esine?

Tarkempi selvitystyö edellyttäisi pannun tutkimista lähemmin sekä tarkkoja tietoja esineen löytöpaikasta ja sen syvyydestä. Joitakin alustavia arvioita Moilanen voi kuitenkin esittää. Hän kertoo sähköpostiviestissä, että Lesellin mukaan pannu näyttää melko modernilta esineeltä. Tällaisia kokonaisia löytöjä tulee harvoin.

”Halkaisijan perusteella pannu on tosiaan suuri. Vetoisuus on varmaan noin 10 litraa, eli suurelle määrälle juojia on riittänyt kahvia”, Moilanen kirjoittaa.

Moilanen itse kiinnittää huomionsa pannussa oleviin saumoihin, joita on enemmän kuin muissa hänen näkemissään pannuissa. Koska myös pannun alareunassa näyttää olevan sauma, se on voinut olla Moilasen mukaan niin sanottu hellanrinkipannu. Silloin hellasta on otettu pois levyrenkaat ja pannu on sopinut suoraan niiden jättämään aukkoon.

Ehkä pannusta ei ole tarjoiltu lainkaan kahvia. Se on voinut olla Moilasen arvion mukaan myös koriste-esine, joka on roikkunut esimerkiksi kahvilan seinällä nimikyltin vieressä. Pannun voisi nähdä ehjänä Hämeenpuiston arkistokuvissa.