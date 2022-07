Tampereen tissiflashmob laajentuu ja tervetulleita ovat kaikki sukupuoleen katsomatta: ”Miehet voivat tulla harjoittelemaan, miten käyttäydytään”

Feministisen aktivistiyhteisön Cult Cunthin tamperelaisjäsen toivoo, ettei nännitasa-arvosta tehtäisi sukupuolikysymystä.

Tampereen Tahmelassa vietetään lauantaina Nännijuhlia. Tapahtuman taustalla on vuosittaisista tissiflashmobeistaan tunnettu feministinen aktivistiyhteisö Cult Cunth, joka tekee töitä nännin yliseksualisoinnin lopettamiseksi.

Soitimme yhteisön tamperelaiselle nänniaktivistille Meri-Maija Näykille ja kysyimme, mistä Tampereen Nännijuhlissa on oikein kyse.

Miksi nännit ansaitsevat oman juhlansa?

”Koska nännit ansaitsevat vapauden. Tällä hetkellä me elämme yhteiskunnassa, jossa nännit eivät ole tasa-arvoisia. Haluamme järjestää sellaisen paikan ja tilan, jossa ne voisivat olla.”

Miksi Nännijuhlat pidetään juuri Tampereella ja Tahmelassa?

”Varmaan siitä syystä, että Tampereella on niin hyvä underground-väen ja taideaktivismin meininki. Järjestimme viime kesänä Rauhaniemessä tissiflashmobin, johon osallistui yli 120 kävijää. Hirvitalo otti silloin meihin yhteyttä ja tarjosi paikkaa jatkojen tai vastaavan järjestämiseen, mutta se tuli silloin niin lyhyellä varoitusajalla, että emme ehtineet reagoida siihen. Tänä vuonna lähdimme tekemään yhteistyötä Hirvitalon kanssa, minkä vuoksi flashmob siirrettiin Rauhaniemestä Tahmelaan.”

Ketä toivotte Nännijuhlille osallistujiksi?

”Tissiflashmob ja Nännijuhlat ylipäänsä ovat mielestäni hyviä paikkoja tulla kokeilemaan yhdessä yläosattomuutta, jos se ei ole vielä tuttua ja luontevaa, koska siellä on paljon muitakin ja sille luodaan turvallista tilaa. Kaikkihan sinne ovat tervetulleita ihan sukupuoleen katsomatta, ei tämä ole mikään naisten juhla. Nännitasa-arvo koskee myös muunsukupuolisia, transihmisiä ja miehiä. Olisi mukavaa, jos tästä ei tehtäisi sukupuolikysymystä, koska olemme kaikki nisäkkäitä. Toivon siis, että kaikki nisäkkäät tulevat paikalle ja käyttäytyvät hyvin – sitä se yliseksualisoinnin lopettaminen vaatii.”

Miten Nännijuhlat voisivat koskettaa tai osallistaa cis-heteromiehiä, joihin nännien yliseksualisointi ei varsinaisesti kohdistu?

”Cis-heteromiehiähän tämä koskettaa tosi paljon siinä mielessä, että se yliseksualisointi liittyy stereotyyppisesti nimenomaan heidän katseeseensa. Meillekin on usein sanottu, että jos olemme yläosattomissa, sitten miehet eivät osaa käyttäytyä. Nyt miehet voisivat tulla harjoittelemaan sitä, miten käyttäydytään. Että onko se todella niin, että kun näen nännin, minusta kuoriutuu eläin, joka ei voi itselleen mitään? Me uskomme, että jokainen on sivistynyt yksilö ja pystyy hillitsemään omaa käytöstään. Internet on täynnä pornoa, jota voi katsoa seksualisointitarkoitukseen, koska se on sitä varten tehty. Lemppari nännilauseeni on ’minun nännini ovat neutraalit, vaikka sinun mielesi olisi likainen’. Jos sinun mielesi on likainen, sinun pitää tehdä asialle jotain eikä minun.”

Voiko juhliin osallistua yläosaan pukeutuneena?

”Totta kai, varsinkin jos on kylmä. Eihän yläosattomuudessa sitten olisi mitään järkeä. Siitäkin meitä monesti syytetään, että haluamme olla vain alasti, jotta kaikki miehet olisivat sitten kikkeli tanassa tuolla. Sehän ei suinkaan ole meidän pointtimme, vaan se, että siellä, missä jotkut ovat yläosatta, jotkut ovat yläosassa. Se on ihan fine niin kauan, kun on siellä tasa-arvoisesti viettämässä päivää eikä se yläosan pitäminen ei liity siihen, että asettuu jonkinlaiseen tirkistelijän rooliin. Meille on ihan sama, mitä kukin on yläosaansa pukenut.”

Tampereen Nännijuhlat lauantaina 9. heinäkuuta. Tapahtuma alkaa Tahmelan uimarannalla kello 13 ja huipentuu Nännifestiin Hirvitalolla 15.30.