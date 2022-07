Ruoka-avun tarvitsijoiden määrä on kasvanut tuhansilla Tampereella – Ruokajakelussa käy paljon ukrainalaisia: ”Sillä rahalla, jonka he saavat, ei selviä”

Ukrainan sota ja inflaatio näkyvät elintarvikkeiden hinnoissa. Ruoan kallistuminen on lisännyt ruoka-avun tarvitsijoiden määrää Tampereella. Lisäksi monet ukrainalaispakolaisista tarvitsevat ruoka-apua.

Tampereen ruoka-avun kävijämäärät ovat kasvaneet ruoan hinnan nousun ja Ukrainan sodan takia. Ennen hintojen nousua ruoka-avustusten määrä oli noin 11 000 avustusta kuukaudessa. Nyt avustuksia on Tampereen seurakuntien elintarvikeavun koordinaattorin Marja Palkosen mukaan kuukaudessa noin 13 000.

Ruoan hinnannousu alkoi jo viime vuoden puolella, mutta Ukrainan sota on kiihdyttänyt sitä. Myös muun elämisen ja energian hinta on kallistunut. Inflaatio on ollut poikkeuksellisen korkealla.

Elintarvikeapua koordinoi Tampereen evankelisluterilaisten seurakuntien Ruokapankki Nekalassa. Apu toimitetaan seurakuntien ruokapysäkeille. Sitä voi hakea, jos on saanut diakoniatyöntekijän myöntämän avustuspäätöksen.

Ruoka-apuverkostoon kuuluu lisäksi useita muita toimijoita. Ruokaa jakavat avoimilla pisteillä esimerkiksi Suomen punainen risti (SPR), ViaDia ja Jeesus-cafe. Niistä ruokaa voi hakea ilman erillistä todistusta vähävaraisuudesta.

Esimerkiksi SPR:n jakaa ruokaa kahdesti viikossa Pirkankadulla. Siellä käy joka jakokerta noin 350 ihmistä.

Kesä 2022 Ruoka-apu Tampereella Avoimet hakupisteet: Suomen punainen risti: keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 16 osoitteessa Pirkankatu 10 (29.7. asti, jonka jälkeen osoitteessa Otavalankatu 12). ViaDia: Tampereen vapaakirkossa tiistaisin ja torstaisin kello 13–13.30 osoitteessa Puutarhakatu 17. Ikurin lähiötalolla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 13–14 osoitteessa Virontörmänkatu 13. Jeesus-cafe: maanantaisin ja perjantaisin kello 12.30–14 osoitteessa Ilomäentie 5. Kulukorvaus 2 euroa asiakasta kohden. Avoimien pisteiden toiminnassa voi olla kesällä taukoja. Ruoka-avun sijainnit ja ajankohtaiset ajat voi katsoa osoitteesta ruoka-apu.fi. Ruokapysäkit: Tampereen seurakuntien ruokapysäkeille jaettavan sekä Nekalan puodista haettavan ruoka-avun piiriin pääsee oman asuinalueen seurakunnan diakoniatyöntekijän kautta. Apua saadakseen ei tarvitse olla kirkon jäsen.

Paljon ukrainalaisia

Ruoka-apua tarvitsevat myös ukrainalaiset, jotka ovat paenneet sotaa Suomeen. Avoimilla noutopisteillä ruoan hakijoista on Palkosen arvion mukaan yli puolet ukrainalaisia.

”Suomen hintataso on niin korkea. Sillä rahalla, jonka he saavat, ei selviä täällä millään”, Palkonen sanoo.

Ruoka-avun tarve on kasvanut myös muissa ryhmissä, esimerkiksi lapsiperheiden, nuorien perheiden ja yksinasuvien keskuudessa.

Aamulehti kertoi tällä viikolla tamperelaisesta yksinhuoltajasta Mariasta, joka ei ole voinut ostaa esimerkiksi kalaa puoleen vuoteen, sillä se on niin kallista.

Lue lisää: Tamperelaisen yksinhuoltajaäidin talous oli jo viritetty äärimmilleen, ja sitten ruuan hinta lähti jyrkkään nousuun – Tällaista on arki, jossa kaikki ostokset lasketaan senttien tarkkuudella

Palkosen mukaan kalan ostaminen on vähävaraiselle liki mahdotonta. Myös kahvin ja lihan kallistuminen näkyy ruoka-avussa. ”Ensimmäiseksi asiakas kysyy usein, onko kahvia tai eikö ole mitään lihaa tai kalaa.”

Ruokapankkiin elintarvikkeet tulevat pääsääntöisesti kaupan ja teollisuuden lahjoittamasta hävikistä. Vähätuloisten ahdinkoa lisää se, että lahjoitukset ovat muuttuneet.

Kilomäärä on pysynyt kutakuinkin samana, sillä hedelmä- ja vihanneslahjoitusten määrä on kasvanut. Lihaa, kalaa ja maitotuotteita saadaan kuitenkin hyvin vähän. Syyksi Palkonen arvioi esimerkiksi kauppojen iltahalpuutuksen ja älyhyllyt, jotka ehkäisevät hävikin syntymistä.

Hätä kasvanut

Hintojen nousu on näkynyt myös kasvavana yhteydenottoina diakoneihin.

”Diakoneille tulee valtava määrä puheluita. Ihmiset pyytävät apua. Tilanteet, joissa ihminen on akuutisti hädässä, ovat lisääntyneet”, Palkonen sanoo.

Tilanteet voivat olla moninaisia. Esimerkiksi yllättävä kulu, kuten sairastuminen, voi romahduttaa loppukuuksi suunnitellun budjetin. Sähkölasku on voinut jäädä maksamatta, jolloin sähköt katkaistaan. Siitä syntyy jälleen lisäkuluja, eikä ruokaan yllättäen olekaan varaa.

Erityisen huolissaan Palkonen on ihmisistä, jotka eivät itse pääse hakemaan ruoka-apua. Heiltä on tullut paljon puheluita, ja Palkosen mukaan heille tarvittaisiin enemmän palveluita.