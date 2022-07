Main ContentPlaceholder

Tampere

Tampereen Näsisaaressa on käynnissä erikoinen työvaihe, jossa saarta isketään 100 000 kertaa – Tältä poikkeuksellisella työmaalla nyt näyttää

Näsisaareen on nyt ajettu 600 000 kuutiota louhetta. Hiedanrannassa sijaitseva valtava louhekasa on ehtinyt jäätyä talvien aikana, ja sen arvioitua hitaampi sulaminen aiheutti ongelmia. Nyt työmaa on edennyt syvätiivistysvaiheeseen.

Näsisaaren rakentamisessa on käynnissä syvätiivistysvaihe. Perjantaina 8. heinäkuuta syvätiivistyskone oli edennyt Hiedanrannan puoleisessa päädyssä. Kuvassa näkyvät painanteet ovat jälkiä 12 tonnia painavasta järkäleestä, jota kone iskee saareen.

Aamulehti Tampereen Näsijärveen syntyvässä Näsisaaressa maa vavahtelee jalkojen alla, sillä rakentaminen on siirtynyt syvätiivistysvaiheeseen. Syvätiivistyskone nostaa noin 12 tonnia painavaa järkälettä puomillaan useiden metrien korkeuteen ja pudottaa sen.