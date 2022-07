Särkänniemen tapahtuma­ranta on viimein valmis suur­tapahtumiin Tampereella, mutta tänä kesänä niitä tuskin tulee – pian kaksi asiaa muuttaa tilannetta

Tampereen Santalahdessa sijaitseva tapahtuma-alue kohtasi suunnittelemattoman esteen, kun kävi ilmi, että alueella olevat kaasuputki ja venttiiliasema piti suojata. Nyt muutostyöt ovat valmiit, ja alueelle voidaan ottaa 25 000 kävijää.

Särkänniemen tapahtumaranta sijaitsee verrattain kaukana Särkänniemestä, mutta huvipuiston kanssa on sovittu, että tapahtumien aikana alue käyttää Särkänniemen nimeä.

Särkänniemen tapahtumaranta on nyt valmis, ja sinne voidaan ottaa 25 000 kävijää. Ilman tänä vuonna tehtyjä muutoksia kävijämäärä olisi jäänyt 10 000 henkilöön. Vaikka muutokset ovat valmiit, tällä tietoa alueella ei kuitenkaan nähdä tänä kesänä suurtapahtumia.

”En usko, että tälle kesälle ehtii”, sanoo Tampereen hankekehityspäällikkö Markus Joonas. ”Toki pienempiä tapahtumia voi tulla.”

Ensi vuonna suurtapahtumia on kuitenkin jo mahdollista järjestää.

”Meillä on ensi vuodelle alustava tai alustavia varauksia. Kuka, kenelle tai mitä, sitä emme kerro.”

Särkänniemen tapahtumaranta sijaitsee Santalahdessa, ja sillä on kaksi eri nimeä. Puistona se tunnetaan Santalahden rantapuiston nimellä. Alue ei sijaitse Särkänniemen välittömässä läheisyydessä, mutta Särkänniemen kanssa on sovittu, että tapahtumien yhteydessä alueesta voidaan käyttää myös Särkänniemen tapahtumarannan nimeä.

”Silloin se tukee kokonaisuutta, jota Särkänniemi on kaavailemassa”, Joonas sanoo.

Kaasuputki suojattiin

Alun perin tapahtumaranta oli tarkoitus ottaa käyttöön kesällä 2020, mutta ensin käyttöönottoa lykkäsi koronapandemia ja sitten kaasuputken suojaukseen liittyvät lisätyöt.

Tapahtuma-alueelle on tuotu vanhat Hämeenkadun pylväät, joihin voi laittaa banderollit. Pylväät asennettiin vajaa kaksi viikkoa sitten.

Gasgrid ja Tukes edellyttivät Tampereen kaupunkia suojaamaan kaasuputken betonisuojauksella 340 metrin matkalta ja venttiiliaseman lisäaitauksella 25 metrin etäisyydeltä.

Alun perin suunnitelmissa puhuttiin jopa 35 000 henkilön tapahtumista. Siihen ei kuitenkaan päästä muista syistä kuin kaasuputken vuoksi.

”Alueellehan mahtuu yli 25 000. Rajan tekee poistumisteiden leveys, joka pudottaa sen 25 000:een”, Joonas sanoo.

Alueella sijaitseva kaasuyhtiö Gasgrid Finlandin venttiiliasema on rajattu kahdella aidalla, jotta yleisö saadaan riittävän kauas siitä.

Esimerkiksi konserteissa yleisö poistuu samaan aikaan konsertin päätyttyä, jolloin Paasikiventielle ohjataan poistuvaa liikennettä. Pahojen ruuhkien välttämiseksi kävijämäärää rajoitetaan. Tukes, pelastuslaitos ja poliisi ovat hyväksyneet 25 000 kävijän tapahtumat, joista yleisö pääsee poistumaan 25–45 minuutissa.

Kaksi hyvää puolta

Vaikka suurtapahtumien järjestäminen Santalahdessa myöhästyy alun perin suunnitellusta, Joonaksen mukaan myöhästymisessä on kaksi hyvää puolta.

Ensimmäinen on se, että Tampereen ratikan osuus Pyynikintorilta Santalahteen on valmis 7. elokuuta 2023. Tällöin raitiotiellä ei pitäisi olla enää Santalahden kohdalla suuria työmaita kesällä, vaan kiskot voisivat olla jo koeliikenteen käytössä, ja loppukesästä tapahtuma-alueelle on määrä päästä ratikalla.

”Siinä mielessä uskon, että ensi vuodesta eteenpäin se alkaa pikkuhiljaa löytää paikkaansa”, Joonas sanoo.

Toinen käyttöönottoa mahdollisesti vauhdittava tekijä on Hakametsän alueen mullistus.

”Hakametsä, joka on nyt löytynyt tapahtumajärjestäjille, poistuu käytöstä, kun siellä alkaa rakentaminen lähivuosina.”

Santalahden rantapuistossa sijaitsee nyt myös matonpesupaikka. Jukka Jokinen pesi keskiviikkona mattojaan ja kertoo, että matonpesupaikka on vaikuttanut olevan melko vähällä käytöllä. ”Kunhan puut vähän kasvavat, tästä tulee hieno paikka”, hän arvelee.