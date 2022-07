Oletko ihmetellyt viime päivien vilskettä Tampereen katukuvassa? Aikuisten MM-kisat ovat tuoneet kaupunkiin yli 4 000 urheilijaa: ”Aluetaloudellinen vaikutus on suuri”

Aikuisyleisurheilun MM-kilpailut eli World Master Athletics on tuonut Tampereelle ihmisiä 90 maasta, ja osallistujien ikähaitari on 35-100 vuotta. Ilman koronaa osallistujamäärä olisi voinut olla jopa kaksinkertainen.

Tampereen katukuvassa on näkynyt viikonlopun aikana paljon urheilullista väkeä eri maista. Käynnissä on aikuisyleisurheilun MM-kilpailut eli World Master Athletics (WMA) -kilpailut.

Suurin osa lajeista kisataan Ratinassa, mutta myös Hervannassa ja Messu- ja urheilukeskuksessa kisataan. Osallistujien ikähaitari on 35–100 vuotta ja urheilijoita on 90 maasta.

”Kyllä se on iso määrä ja hotellit ovat hyvässä käytössä. Nämä ovat erittäin haluttuja kisoja, sillä aluetaloudellinen vaikutus on suuri. Ihmiset tulevat usein perheineen paikalle ja samalla tehdään turistireissu”, Kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksen jäsen Antti Pihlakoski sanoo.

Kisat järjestetään joka toinen vuosi. Pandemian takia kisoja on jouduttu peruuttamaan. Tampereen kisojen oli alunperin tarkoitus olla jo viime vuonna. Viimeksi on kisattu Malagassa Espanjassa vuonna 2018.

Tampereella nähdään yli 4 600 urheilijan suoritukset. Pihlakosken mukaan korona näkyy edelleen osallistujamäärässä. Ilman koronaa osallistujamäärä olisi voinut olla lähes kaksinkertainen.

”Aasian maista on paljon normaalia vähemmän tulijoita, sillä monista voi kyllä päästä matkustamaan, mutta takaisin tullessa on jäätävä pitkään karanteeniin.”

Majoitusta airbnb:ssä

Hyvät ystävykset Murrien Mitchell ja Michelle Sturge saapuivat kisaamaan Karibialta Trinidadista ja Tobagosta. He matkustivat Tampereelle kaksi päivää lentäen Amsterdamin kautta. Sturge on juossut kouluaikoinaan, mutta aikuisiällä treenaamisessa on ollut välillä vuosienkin taukoja.

Kotona Trinidad ja Tobagossa Mitchellillä ja Sturgella on laaja ystävä- ja tuttavapiiri, ja he juhlivat paljon. Kaksikko pitää tasapainoa yllä treenaamalla samassa ryhmässä. Sturge houkutteli Mitchellinkin kisaamaan.

”Aloitin sprinttijuoksun viime vuonna. Olemme nauttineet koko tästä kokemuksesta, viehättävä kaupunki ja ystävällisiä ihmisiä”, Mitchell sanoo.

Tampereella he majoittuvat airbnb-asunnossa.

Murrien Mitchell ja Michelle Sturge tulivat kisaamaan Trinidadista ja Tobagosta. Molemmat kilpailivat juoksun 100 ja 200 metrin matkoilla. Sturge tosin reväytti reitensä perjantaina, joten hän ei voinut kisata lauantaina. Sturge kisasi naisten yli 55-vuotiaiden sarjassa ja Mitchell miesten yli 45-vuotiaiden sarjassa.

Mikä? World Masters Athletics Aikuisyleisurheilun MM-kilpailut järjestetään Tampereella 29.6.–10.7.2022. Kisoihin osallistuu yli 4600 urheilijaa. Suurimmat joukkueet ovat ilmoittautumisten perusteella Suomesta (1135 kilpailijaa), Yhdysvalloista (342), Iso-Britanniasta (336), Saksasta (321) ja Espanjasta (214). Avoin kaikille yli 35 vuotta täyttäneille taustasta ja tasosta riippumatta, eikä kilpailuun ole tulosrajoja. Kilpailusarjoja on viiden vuoden välein 35-vuotiaista lähtien. Ratinan stadion on kenttälajien päänäyttämö. Messu- ja urheilukeskuksella kilpaillaan osa heittolajeista ja kilpakävelymatkoista. Hervannan keskusurheilukentällä käydään muun muassa naisten seitsenottelu. Vanhin ja ainoa 100 vuotta täyttänyt osallistuja on 102-vuotias thaimaalainen Sawang Janpram. Hän on ilmoittautunut yli 100-vuotiaiden miesten 100, 200 ja 400 metrin juoksuihin, kuulantyöntöön, keihään- ja kiekonheittoon sekä heittolajien viisiotteluun.

Iso-Britanniaa edustava Singh Raspal kilpaili lauantaina yli 70-vuotiaiden miesten pituushypyssä, jossa hän sijoittui kuudenneksi tuloksella 4.180,6. Hän on aiemmin edustanut myös Intiaa. Raspal on kisannut lukuisissa eri maissa kuten Puolassa, Yhdysvalloissa, Italiassa ja Ranskassa. Hän kehui Tamperetta seesteiseksi paikaksi. ”Pidän Tampereesta, joka puolella on vihreää, vihreää ja vihreää”, hän sanoo.

Ystäviä ja itsensä ylittämistä

Eteläafrikkalainen Antonette Jordaan kisasi heittolajeissa yli 50-vuotiaiden naisten sarjassa. Kisoissa hän ylitti itsensä moukarinheitossa. Tamperelaiset helteet eivät häntä hetkauttaneet.

”Etelä-Afrikassa kesälämpötilat ovat samanlaiset. Mutta tämän päivän sade yllätti. Se tekee kuulantyönnöstä haastavaa, kun voi olla liukasta.”

Jordaan kertoo saaneensa kisapiireistä hyviä ystäviä. ”Minulla on paljon ystäviä täällä eri maista. Tuemme aina toistemme suorituksia, kun emme ole itse kisakentällä”, Jordaan sanoo.

Jordan yöpyi Tampereella Hotel Kaupissa. Kisojen lomassa hän on ehtinyt vierailla Viikinsaaressa.

”Tutkailin saarta ja upotin varpaani järviveteen”, hän kertoo.

Eteläafrikkalainen Antonette Jordaan ylitti itsensä moukarin heitossa. Hän toimii myös Etelä-Afrikan joukkueen käytännönasioiden järjestelijänä.

Ukrainalainen Kseniia Yatsenko sijoittui pronssille yli 40-vuotiaiden naisten kuulantyönnössä. Hän kietoutui Ukrainan lippuun palkintojenjaossa.

”Ei ole helppoa aikaa maallemme, mutta olemme vahva kansa”, Ukrainan tiiminvetäjä Krepkina Valentyna sanoo.

Natalia Radionova, Kseniia Yatsenko, Svitlana Sorochuk ja Valentyna Krepkina kuuluvat Ukrainan joukkueeseen. Yatsenko voitti pronssia yli 40-vuotiaiden naisten kuulantyönnössä ja Sorochuk kultaa yli 45-vuotiaiden naisten kuulantyönnössä. Radionova kisaa muun muassa moukarinheitossa ja Krepkina on tiiminvetäjä.

Chevon Simpson ja Raymond Smith ovat myös Trinidadin ja Tobagon joukkueesta. Simpson kilpailee yli 35-vuotiaiden 100 metrin juoksussa, jossa hän juoksi kautensa parhaan tuloksen 10.84. Hän sijoittui sarjassaan jaetulle neljännelle sijalle. Smith kisaa 100 metrin ja 200 metrin matkalla.100 metrin matkalla hänen tuloksensa oli 12.22. Hän on palopelastaja ja aikoo osallistua heinäkuun lopulla Roterdamissa pidettäviin poliisien ja palopelastajien kansainvälisiin kisoihin.

Saksaa edustava Jeannette Denz lämmitteli Stefan Denzin kanssa. Jeannette Denz kisasi yli 45-vuotiaiden kuulantyönnössä, jossa hän sijoittui kolmanneksi tuloksella 11.01.

Salme Pihjala saapui kisoihin Espoosta. Hän osallistui 800 metrin ja 1500 metrin matkoille sekä 400 metrin viestiin. Hän kisasi yli 65-vuotiaiden sarjassa. Perjantaina Pihjalan vointi muuttui hänen omien sanojensa mukaan erittäin lötköksi, kun aurinko porotti kentälle ja helle oli kova. ”Yritän nyt olla oleskelematta suorassa auringossa”, hän sanoo.

Kisoja käytiin viikonlopun aikana helteisissä olosuhteissa.

Virolainen Erge Viiklaid osallistui yli 50-vuotiaiden 100:n ja 400 metrin matkoille. Hänen urheilutaustansa on koripallossa. Polvensa takia hän ei voi kuitenkaan enää pelata, joten juoksu on nykyisin tärkein laji. Suomi on tuttu, sillä hänen siskonsa asuvat Vantaalla ja Espoossa. Tampereella hän ei kuitenkaan ollut aiemmin käynyt.