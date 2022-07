Tammelantorin sähköiskuri yhä kadoksissa – ”Kiusanteko saattaa johtaa jonkun hengen menetykseen”

Ensihoitopalveluiden päällikkö Anssi Aunolan mukaan sähköiskureilla eli defibrillaattoreilla ei ole mitään muuta käyttöä ihmisille, kuin sydänpysähdyksen tilan hoitaminen. ”Antakaa niiden olla rauhassa.”

Ensihoitopalveluiden päällikkö Anssi Aunola on todella harmistunut Tammelantorin kadonneesta sähköiskurista eli defibrillaattorista.

Tampereelle hankittiin toukokuun loppupuolella sähköiskurit kolmelle torille, mutta vain Keskustorilla sijaitseva on tällä hetkellä paikoillaan.

”Ehkä enemmän harmittaa se Tammelantorin kadonnut laite. Ihmisille laitteella ei ole mitään jälleenmyyntiarvoa eikä mitään muuta käyttöä kuin vain sydänpysähdyksen tilan hoitaminen. Harmittaa, kun niiden ei anneta olla rauhassa”, Aunola sanoo.

Aunola kertoo, että yhden sähköiskurin hinta on yhdestä kolmeen tuhatta euroa. Tampereen toreille sijoitettuja laitteita ei vielä ole tarvittu tositoimiin kertaakaan.

”Sehän on sellainen asia, että todennäköisyys on, että niiden käyttötarve on hyvinkin pieni, mutta sitten kun se tarve on, se on sitten sitäkin suurempi.”

”Sanotaan näin, että vaikka olisi 50 laitetta, niin jos yhtä käytettäisiin kymmenen vuoden aikana kerran, se on silloin maksanut hintansa takaisin. Työikäisen ihmisen hengen hinnaksi lasketaan kohtuullisen isoja summia, puhumme miljoonista”, Aunola huomauttaa.

Lisälaitteista ei vielä tietoa

Kadonneesta sähköiskurista ei vieläkään ole tietoja. Sen katoamisaika on kuitenkin aika hyvin ensihoitopalveluiden tiedossa. Katoamista selvitetään parhaillaan valvontakameranauhojen perusteella.

”Laukontorin sähköiskuri on täällä meillä, koska sen kaappi on tilapalveluiden korjattavana, mutta en tiedä, onko sitä vielä saatu kuntoon.”

Aunola ei vielä tiedä, onko laitteita tulossa Tampereelle lisää.

”Ihannetilanteessa meillä niitä olisi sijoitettuna sellaisiin paikkoihin missä ihmisiä on. Jos ihmisellä sydänpysähdys tulee niin se mikä ihmisen pelastaa on se defibrillaattori. Kyllä sen takia toivoisimme, että niitä olisi enemmänkin tuolla nurkilla.

”Näkisin, että tulevaisuudessa tulee lisää, jos tämä ei osoittaudu niin hankalaksi, että nämä kaikki koko ajan häviävät jonnekin.”

Aunolalla onkin vakava viesti kaikille ihmisille:

”Tällaisen laitteen pitää antaa olla rauhassa. Toivon, että ymmärrettäisiin, että voi olla seuraava kaunis päivä, kun kaveri vieressäsi menee elottomaksi.”

”Kiusanteko saattaa johtaa jonkun hengen menetykseen. Se ei ole mikään hauska ilkivaltainen temppu”, Aunola korostaa.