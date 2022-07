Koskikeskuksen Intersport löysi uudet kauppiaat – Tiitisillä on melkein 30 vuoden rautainen kokemus urheilukaupasta, ja koko perhe osallistuu kaupan arkeen

Koskikeskuksen Intersportin nykyiset yrittäjät lopettavat kauppiaina syyskuun lopussa.

Koskikeskuksen Intersportia luotsaamaan on löytynyt uudet kauppiaat. Sanna ja Timo Tiitinen perheineen siirtyvät kaupan puikkoihin lokakuun alussa, kun nykyiset yrittäjät Risto ja Hannele Niklas-Salminen lopettavat kauppiaina.

Tiitiset ovat toimineet kauppiaina eri Intersporteissa jo pian 30 vuotta. He aloittivat kauppiaina Kirkkonummella vuonna 1993, mutta siirtyivät jo muutamaa vuotta myöhemmin Tampereelle. Vuosien varrella he ovat ehtineet pyörittää liikkeitä niin Turtolassa kuin kauppakeskus Elossakin. Vuodesta 2003 Tiitiset ovat luotsanneet Lielahden Intersportia, jonka kauppiaina he jatkavat myös tulevaisuudessa.

”Meiltä on Tampereen keskusta vielä kokematta, niin onhan se hienoa päästä sekin kokemaan. Uudet haasteet tuovat myös uutta intoa”, Sanna Tiitinen kertoo tuntemuksistaan.

Sanna Tiitinen kertoo, että he uskovat vahvasti Koskikeskuksen kauppapaikan sijaintiin. ”Kyllähän keskustassa on ihan oma sykkeensä.”

Intersport Koskikeskuksen henkilökunta siirtyy Tiitisten palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Yhteensä heillä on jatkossa työntekijöitä kahdessa kaupassa 50 henkilöä. Kaksi myymälää luo mahdollisuuksia koko henkilökunnalle.

”Koskikeskuksen ja Lielahden myymälöissä on erilaiset asiakaskunnat. Nyt pystymme testaamaan uusia asioita eri ympäristöissä”, Sanna Tiitinen kertoo.

Myös Tiitisen perheen lapset ovat mukana kaupan työssä. Tyttäristä Sini Tiitinen toimii Lielahden Intersportin myymäläpäällikkönä ja myös poika Tuomas Tiitinen työskentelee siellä. Toinen tytär Susa Tiitinen työskentelee Keskossa urheilukaupan ketjuyksikössä ja auttaa Tampereella käydessään myös perheensä kaupalla.