Tampereen ratikassa syntyi välikohtaus, jonka vuoksi paikalle kutsuttiin lopulta poliisi – kysyimme, miksi kahta matkustajaa kohdeltiin eri tavalla

Tampereella ilman lippua samassa ratikassa matkustaneista toiselle annettiin tarkastusmaksu ja toiselle ei.

Tampereen ratikassa tapahtui tällä viikolla lippujen tarkastukseen liittyvä välikohtaus, jonka vuoksi paikalle kutsuttiin lopulta poliisi.

Tamperelainen vihreiden kaupunginvaltuutettu Brigita Krasniqi nousi Hakametsän pysäkillä Linjan 3 ratikkaan keskustan suuntaan. Krasniqi oli käyttänyt menomatkalla mobiililippua, jonka ajatteli olevan vielä voimassa.

Ratikkaan mennessä puhelin kuitenkin sammui. Ratikkaan tuli useampi lipuntarkastaja, joista yksi kysyi Krasniqin lippua.

”Selitin hänelle tilanteen, etten saa puhelintani päälle. Sitten se kuitenkin käynnistyi, jolloin huomasin lipun umpeutuneen noin 5–6 minuuttia sitten”, Krasniqi sanoo.

Lipuntarkastaja ohjeisti Krasniqia ostamaan uuden lipun pankkikortin lähimaksulla, vaikka hän olisi myös voinut määrätä tarkastusmaksun.

Toiselle määrättiin tarkastusmaksu

Krasniqin lipun tarkastanut jatkoi matkaansa. Uintikeskuksen pysäkillä ratikkaan saapui poikaporukka. Yhdellä pojista ei ollut lippua. Lipuntarkastajat menivät tarkastamaan hänen lippunsa.

Tarkastajat eivät antaneet pojalle mahdollisuutta ostaa lippua vaan määräsivät hänelle tarkastusmaksun. Kyseessä oli eri tarkastajat kuin Krasniqin lippua tarkastanut.

Poika kuului etniseen vähemmistöön. Krasniqi uskoo etnisen profiloinnin vaikuttaneen tarkastajien käytökseen.

”Sain itse mahdollisuuden ostaa lipun. Olisi ollut enemmän kuin reilua, että pojalle olisi annettu sama mahdollisuus. Tarkastajat käyttäytyivät muutenkin epäasiallisesti, poikaa esimerkiksi käskettiin rauhoittumaan, vaikka siihen ei ollut mitään syytä”, Krasniqi sanoo.

Etnisellä profiloinnilla viitataan yleensä viranomaisten toimintaan, jossa toimenpiteet kohdistetaan henkilöön hänen taustaansa liittyvien ominaisuuksien kuten ihonvärin, kielen tai pukeutumisen perusteella.

Näin Nyssestä vastataan

Poika ei halunnut antaa tarkastajille henkilöllisyystodistustaan, mistä syntyi suukopua poikaporukan ja tarkastajien välille.

”Siinä oli paljon toisten päälle huutelua, ja muutkin matkustajat puuttuivat tilanteeseen. Tarkastajille sanottiin, eivätkö he voi antaa poikien mennä”, Krasniqi kuvailee näkemäänsä tilannetta.

Tampereen seudun joukkoliikenteen viestintäsuunnittelija Pekka Ohtokangas vahvistaa, että ratikassa on kohdeltu kahta matkustajaa eri tavoin, ja tilanne on äitynyt pieneksi selkkaukseksi.

”Sekava se tilanne on ollut”, Ohtokangas sanoo.

Onko henkilön ihonväri tai ennakkoluulot vaikuttaneet tarkastajien toimintaan kyseisessä tilanteessa?

”Ei ole viitteitä siitä. On meille tärkeä asia, että jokainen pystyy matkustamaan turvallisin mielin.”

Onko Tampereen seudun joukkoliikenteelle tullut aiemmin palautetta siitä, että matkustajia olisi kohdeltu eri tavoin ihonvärin perusteella?

”On siitä varmaan joku kerta tullut, en tiedä onko virallisia kanavia pitkin tullut, mutta olen jotain kuullut”, Ohtokangas sanoo.

Krasniqi kertoi tapauksesta myös sosiaalisen median kanavissaan. Hänen mukaansa pojalta oli kysytty, onko tämä suomalainen.

Ohtokankaan mukaan pojalta kysyttiin, mistä hän on kotoisin, koska poika ei ollut ensin täyttänyt suulliset tiedot -paperia oikein. Tarkastusmaksun saajan pitää täyttää suulliset tiedot -paperiin henkilötietonsa. Paperi on sitä varten, ettei niitä tarvitsisi sanoa ääneen julkisella paikalla.

Poika halusi poliisin paikalle

Asiaa on selvitetty tarkastajien kanssa. Ohtokangas on katsonut tilanteesta ratikan valvontakameran kuvan, jossa näkyy mitä tapahtui, mutta ei kuitenkaan kuulu ääntä. Hänen mukaansa tilanne oli hyvin rauhaton, mutta tilanteessa ei esimerkiksi rikottu fyysistä koskemattomuutta kenenkään suuntaan.

Poika oli yrittänyt poistua ratikasta, jolloin tarkastaja oli astunut hänen eteensä.

Ohtokankaan mukaan tarkastaja, joka antoi Krasniqille mahdollisuuden ostaa lipun, on toiminut ohjeiden vastaisesti.

”Tarkastaja on aika vasta aloittanut. Koulutuksessa on päätetty, ettei tämmöisiä vapauksia saisi antaa. Tarkastajaa on ohjattu toimimaan jatkossa toisin. Muut tarkastajat eivät tienneet hänen toimineen niin.”

Pekka Ohtokankaan mukaan liputta matkustanut poika halusi itse poliisin paikalle, sillä ei halunnut antaa henkilötietojaan tarkastajille.

Sisä-Suomen poliisin komisario Janne Sievänen vahvistaa, että poliisi on käynyt paikalla. Sieväsen mukaan tilanne eteni poliisin saavuttua. Partio on kirjannut olleensa paikalla noin kymmenisen minuuttia.

Tapaus sattui maanantai-iltana samaan aikaan, kun keskustan ratikkaliikenne oli pysähdyksissä sähkörataongelmien takia.

