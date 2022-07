Tampereen opiskelija-asuntoihin ennätysmäärä hakemuksia: ”Olemme hämmästelleet lukua” – Näillä vinkeillä löytää kodin ennen opintojen alkua

Opiskelijoita kiinnostaa erityisesti yksiöt, mutta niitä voi joutua jonottamaan opiskelija-asuntosäätiöltä useita kuukausia. Soluhuoneen voi saada jopa kuukaudessa, mutta soluasumisen suosio on vähentynyt.

Kuun ensimmäinen päivä on Tampereen opiskelija-asuntosäätiön asukkaille muuttopäivä. Wajeeha Tamil oli hakemassa perjantaina avaimia uuteen asuntoonsa Toasin toimistolta. Tamil suorittaa koneoppimisen maisterintutkintoa. Hän muuttaa Toasin asunnosta toiseen, ja jonotti uuteen asuntoonsa vain kuukauden. ”Asuminen on rentoa, ja Toasin asunnot on todella hyviä”, Tamil sanoo.

Aamulehti

Vuokra-asuntomarkkinoilla riittää kesällä vilskettä, kun uudet opiskelijat etsivät asuntoa Tampereelta. Tampereen opiskelija-asuntosäätiö Toas vuokraa asuntoja tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleville.

Toasin toimitusjohtaja Kirsi Koski kertoo, että kesäkuun lopussa Toasin asuntoihin oli ennätysmäärä hakemuksia: yli 3 500. Se on enemmän kuin ennen koronapandemiaa vuosina 2018 ja 2019.

”Olemme hämmästelleet lukua. Suosiolle ei varmasti ole yhtä selitystä, paitsi palaaminen koronan jälkeiseen aikaan, esimerkiksi lähiopetukseen. Nyt Tampereelle ja meille selkeästi halutaan”, Koski sanoo.

Korkeakoulujen kevään toisen yhteishaun valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 8. heinäkuuta. Todistusvalinnan osalta tiedon opiskelupaikasta on voinut saada jo toukokuun lopussa. Opiskelupaikka täytyy ottaa vastaan viimeistään 15. heinäkuuta, jonka jälkeen muut hakijat voivat saada paikan varasijoilta.

Ammattikoulujen ja lukioiden yhteishaun tulokset ilmoitettiin hakijoille jo kesäkuussa. Varasijoilta hyväksytään hakijoita vielä elokuun 19. päivään saakka.

Eniten kiinnostavat yksiöt

Toasilla on Tampereella kaikkiaan 65 kohdetta, joista eniten haetaan yksiöihin ja perheasuntoihin. Alueista hakijoita kiinnostaa eniten Kaleva.

”Lähellä Sammonkatua on monta Toasin kohdetta, joihin on paljon hakijoita. Kalevassa yhdistyy monta asiaa: vuokrataso, palvelut ja sujuvat yhteydet. Ratikan ansiosta yhteydet Hervantaan myös paranivat kummasti”, Kirsi Koski sanoo.

Pirkan opiskelija-asunnot oy:n eli Poasin toimitusjohtaja Timo Jokinen tunnistaa saman ilmiön. Poasilla suosituimpiin alueisiin kuuluu myös Tammela ja Hervanta.

Poas vuokraa asuntoja opiskelijoiden lisäksi myös alle 30-vuotiaille työssäkäyville nuorille. Kohteita Poasilla on 34, ja asuntohakemuksia oli kesäkuun lopussa 1 430. Jokinen kertoo, että hakemusmäärä on noin 20 prosenttia suurempi kuin vuonna 2019.

Mitä? Näin löydät vuokra-asunnon Kysyimme parhaat vinkit asunnonhakuun Toasin Kirsi Koskelta, Poasin Timo Jokiselta ja OVV asuntopalveluiden toimitusjohtaja Päivi Ronkaiselta. Kun opiskelupaikka varmistuu, hakemus opiskelija-asuntoihin kannattaa tehdä heti. Toasilla asuntohakemusta voi muokata kesken hakuajan ja Poasilla tarvittavat liitteet voi lisätä vasta myöhemmin. Kriteereitä ei kannata asettaa liikaa, jos opiskelija-asunnon saamiselle on kiire. Toasilla yksiöhakemuksen voi pitää voimassa, vaikka saisi ensin huoneen soluasunnosta. Yksinasuva opiskelija voi hakea Toasilta myös pienempää perheasuntoa, esimerkiksi kaksiota. Hinta voi olla kalliimpi, mutta jonot asuntoon lyhyemmät. Kaikki syyt asunnontarpeelle kannattaa kertoa asuntohakemuksissa. Mitä enemmän omasta tilanteestaan ja vuokranmaksukyvystään kertoo, sitä vähemmän vuokranantajalle jää kysyttävää. Tampereella sijainnista kannattaa joustaa, jos omiin kriteereihin sopivaa asuntoa ei meinaa löytyä. Suosituimmat alueet vuokra-asumiseen ovat keskusta, Kaleva ja Tammela. Myös Opiskelijan Tampere ry tiedottaa nettisivuillaan Tampereella opiskelijoille vuokrattavista asunnoista. Asunnot ovat yksityisten vuokranantajien ilmoittamia.

Asunnolta halutaan omaa rauhaa

Kesäkuun lopussa Toasilla vapaita asuntoja oli reilut 400, joista noin 300 on soluhuoneita. Soluasumisen suosio on Kosken mukaan vähentynyt koko 2000-luvun ajan, eikä uusia soluasuntoja enää rakenneta. Etenkin kansainvälisten opiskelijoiden puuttuminen korona-aikana sai soluasunnot jäämään tyhjilleen.

”Suurin osa hakemuksista on yksiöihin ja niitä toki vapautuu, mutta vähemmän, koska yksiössä mielellään asutaan vaikka koko opiskeluaika”, Koski sanoo.

Poasilla tilanne soluasuntojen suhteen on kuitenkin toinen. Jokinen kertoo, että Tamkissa opiskelivat kenialaiset sairaanhoitajaopiskelijat asuvat Poasin soluasunnoissa, joten tyhjiä soluasuntoja onkin nyt vähemmän. Kyseessä on Tamkin ja kenialaisen maakunnan Elegyo-Marakwetin yhteistyöhanke, jonka puitteissa kenialaiset opiskelijat suorittavat koko tutkintonsa Suomessa.

Poasillakin on huomattu soluasuntojen suosion hiipuminen. ”Kyllä se oma rauha on se, mitä toivotaan. Olemme muun muassa tarkistaneet vuokria alaspäin ja niin sanottuja kimppa-asuntokampanjoita on ollut niin, että oman kämppäkaverin voi valita. Ne eivät kuitenkaan ole ottaneet tuulta alleen”, Jokinen sanoo.

Asuntojen avaimia haetaan ja niitä palautetaan Toasin toimistolle koko päivän ajan aina muuttopäivinä. Perjantaina 1.7. Toasin toimistolla Iidesrannassa ei ollut vielä aamulla jonoa avaintenhakijoista.

Umar Zubairin mielestä Toasin asunnot ovat siistejä ja hyvin varusteltuja. Hän on asunut Toasilla soluasunnossa, mutta perjantaina oli edessä muutto yksiöön. Zubair jonotti asuntoonsa kahdeksan kuukautta. Hän opiskelee Tampereen yliopistossa data science -maisteriohjelmassa.

Vanhoja soluja remontoitu

Soluasuntojen suosion vähenemiseen on Toasilla vastattu remontoimalla vanhoja soluasuntoja. Koski nostaa esimerkiksi kohteen Männikkö Hallilassa, jossa soluasunnot remontointiin kesällä 2021 yksiöiksi ja kaksioksi. Kiinnostus asuntoja kohtaan kasvoi Kosken mukaan heti, vaikka vieressä kulkeva ratikkalinja vaikuttaa myös suosioon.

Koski mainitsee myös Tampellan, jossa 2010-luvulla rakennetuissa taloissa on kahden huoneen soluasuntoja. Niissä voi asua esimerkiksi kaverin kanssa. Vuonna 2016 taas Kissanmaalle rakennettiin neljän huoneen soluasuntoja, joissa jokaisessa huoneessa on oma kylpyhuone.

Uudenlaista asumista on rakenteilla myös Kalevaan, uuteen Hippos-taloon. ”Hippokseen on suunniteltu yhteisöyksiöitä, joissa oma asunto on pienempi mutta 6-8 hengen kesken jaetaan parvekkeellinen olohuone. Usein puhutaan, etteivät solut kiinnosta ketään, mutta sanoisin että noin 1 000 opiskelijaa asuu soluiksi määritellyiksi asumismuodoissa tälläkin hetkellä.”

Katto pään päälle ennen opintoja

Sekä Toasille että Poasille haetaan täyttämällä sähköinen hakemus, johon listataan mieluiset kohteet ja kriteerit asunnolle. Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista oma opiskeluoikeus pitää todistaa esimerkiksi oppilaitoksen hyväksymiskirjeellä, joten asunnon voi saada vasta, kun tieto opiskelupaikasta on varmistunut.

Toasilla asuntoihin jonotetaan, mutta Poasilla asukasvalinnat tehdään tarveharkinnan mukaan. Esimerkiksi toiselta paikkakunnalta Tampereelle opiskelemaan muuttava on etusijalla Poasin asunnonhaussa. Jokinen sanoo, että myös yksiön voi saada jopa kuukaudessa, jos hakijalla ei ole paljoa kriteerejä esimerkiksi sijainnin suhteen ja hän saa tarveharkinnassa hyvät pisteet.

”Tilanne on ollut aika hyvä viime vuosina, mutta pahimmassa tapauksessa asuntoa voi joutua jonottamaan muutaman kuukaudenkin,” Jokinen sanoo.

Matti Honkanen oli hakemassa avaimia uuteen asuntoonsa Toasin toimistosta jo heti muuttopäivänsä aamuna. Tuotantotaloutta opiskeleva Honkanen vaihtaa asuntoa Veijonhovista Karinkaareen, jonne hän jonotti noin vuoden. Honkanen luulee, että aikoo asua opiskelija-asunnoissa koko opintojensa ajan. ”Opiskelija-asunnoissa on paljon kavereita ja ne ovat halvempia”, hän sanoo.

Myös Toasilla elo-syyskuussa vapautuviin soluhuoneisiin ja perheasuntoihin etusijalla ovat uudet opiskelijat. Kosken mukaan yksiöitä voi joutua jonottamaan jopa vuoden, mutta soluasunnon voi saada nopeammin.

”Uskallan sanoa, että soluhuoneen varmasti saa viimeistään syyskuun alusta. suosittuihin kohteisiin voi olla, että menee jopa vuosi. Vaihtuvuutta on silti paljon eli ei kannata huolestua vaikka sijoitus hakemuksessa olisi useampi sata.”