Kaksi kesäviikonloppua on täyttänyt Tampereen hotellit lähes kokonaan – Katso, mistä saat huoneen kesän varatuimmille viikonlopuille

Useimpina kesäviikonloppuina Tampereen hotelleissa on vielä hyvin tilaa. Hassisen koneen 40-vuotiskeikka, Tampereen Teatterikesä, Saarihelvetti ja Juha Tapion konsertti ovat kuitenkin täyttäneet kaksi kesäviikonloppua lähes kokonaan.

Courtyard Tampere City (vas.), Unity Tampere ja Lapland Hotels Arena ovat kaikki aika uusia hotelleja Tampereella. Kaksi jälkimmäistä on avattu vuoden sisällä.

Kesämatkailukausi Suomessa on kuumimmillaan. Tampereelle viikonloppureissulle haluaville on silti vielä majoitusta tarjolla.

Aamulehti tarkisti majoituspalveluja välittävältä Booking.com-sivustolta Tampereen hotellien tilanteen kesän viikonlopuille.

Haku on tehty torstaina 30.6. Etsinnässä oli kahden hengen huone.

Heinäkuussa vielä tilaa

Useimpina heinä- ja elokuun viikonloppuina Tampereen hotelleissa on vielä varsin hyvin tilaa.

Esimerkiksi Tammerfest-viikonlopun lauantaina 23.7. huoneita on tarjolla 26 eri hotellista. Tampereella on kaikkiaan noin 30 hotellia.

Kyseisenä lauantaina huoneiden hinnat vaihtelevat Haapalinnankylässä sijaitsevan Hotelli Unisen 123 eurosta Lillan Boutique Hotel & Kökin 306 euroon.

Myös Blockfest-viikonloppuna 20.8. on huoneita hyvin vapaana. Hintahaarukka on Hotelli Unisen 137 eurosta Solo Sokos Hotel Tornin 320 euroon. Lisäksi Hotel Lamminpää tarjoaa 4 hengen huonetta, jonka hinta on 495 euroa.

Kuunvaihde täynnä

Heinä- ja elokuun vaihteen viikonloppuina Tampereen hotelleissa on tarjolla enää lähes pelkkää eioota.

Lauantaina 30.7. huoneita on tarjolla vain neljästä hotellista eli Forenom Aparthotelista ja Lapland Hotels Arenasta keskustasta, Hotel Hermicasta Hervannasta ja Unity Tampereesta Pyynikiltä.

Kaikki tarjolla olevat huoneet maksavat yli 200 euroa. Edullisimmin huoneen saa 219 eurolla Hotel Hermicasta. Kallein on Lapland Hotels Arenan 297 euron huone.

Viikonloppuun osuu muun muassa Hassisen koneen 40-vuotisjuhlakeikka Ratinassa.

Myös elokuun ensimmäisen viikonlopun hotellitarjonta on hyvin niukkaa. Lauantaina 6.8. vapaita huoneita on viidessä hotellissa. Hintahaitari on Hotelli Lamminpään 195 eurosta Lapland Hotels Arenan 311 euroon.

Lisäksi viikonlopulle on huoneita Hotel Hermicasta, Unity Tampereesta ja Varalan urheiluopistosta Pyynikiltä.

Tuolloin Tampereella vietetään ainakin Teatterikesää, raskaan musiikin festivaalia Saarihelvettiä, ja Ratinassa on Juha Tapion Elossa!-konsertti.

Unity avasi etuajassa

”Unity Tampere on heinäkuussa koko ajan vähintään puolillaan”, Unity Livingin Suomen toimitusjohtaja Tina Kaikkonen kertoo.

Unity Tampere on uusi hotelli Tampereen Pyynikillä. Siellä on voinut majoittua toukokuusta asti.

”Avasimme osan hotellista suunniteltua aikaisemmin jääkiekon MM-kisojen alla. Loput huoneet ja palvelut, kuten saunapuoli, avataan syyskuussa.”

Unityn konseptiin kuuluu ennen kaikkea pitkäaikainen majoittuminen, mutta tulla voi myös yhdeksi yöksi.

Nokia-areenan yhteydessä oleva Lapland Hotel Arena on sekin uusi hotelli Tampereella.

”Meilläkin näkyvät isona varausten määränä sekä areenan keikat että muut kaupungin tapahtumat etenkin heinäkuun loppupuolella”, hotellipäällikkö Eveliina Jokinen kertoo.

”Huoneita voi silti kysyä vielä viime hetkelläkin, koska aina tulee peruutuksia.”

Vertailu kannattaa

Hintojen vertailu kannattaa. Valitsemalla oikean viikonlopun voi säästää hyvän summan.

Yö samassa hotellissa voi maksaa viikonlopusta riippuen jopa yli 150 euroa vähemmän. Esimerkiksi Lapland Hotels Arenasta saisi kahden hengen huoneen 162 eurolla 16.7. ja 306 eurolla 20.8.

Isot tapahtumat nostavat hotellien hintoja. Viikonloppujen hintaero voi johtua myös siitä, että vapaana on erilainen huone.