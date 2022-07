Tampereen kaupunki sijoitti keväällä kolme sydäniskuria ulkotiloihin keskustaan ja sen tuntumaan. Nyt vain Keskustorilla sijaitseva on käyttökunnossa. Tammelantorin iskuri on mahdollisesti varastettu.

Aamulehti

Tampereen Tammelantorin sydäniskuri on kadonnut. Torin yleisövessan seinässä sijaitseva suojalaatikko on tällä hetkellä tyhjillään.

Kaupungin turvallisuuspäällikön Juha-Matti Mäkitalon mukaan on selvityksen alla, mitä iskurille on tapahtunut. Varteenotettava vaihtoehto on, että se on varastettu. Alueella on Mäkitalon mukaan tallentava kameravalvonta.

Vasta toukokuun lopussa Tampereen kaupunki tiedotti, että keskustaan ja sen tuntumaan on sijoitettu kolme sydäniskuria eli defibillaattoria. Tammelantorin lisäksi sellaiset vietiin myös Keskustorille ja Laukontorille.

Tällä hetkellä myös Laukontorin iskuri on muualla, sillä sen suojalaatikko lähti kiinnikkeiltään irti jääkiekon MM-kisojen voittojuhlinnan tuoksinassa. ”Siitä kai päältä kiivettiin katolle niissä juhlissa”, Mäkitalo vahvistaa.

Itse iskurille ei käynyt mitään, mutta se on laatikoineen huollossa.

Harmillinen tilanne

”On harmi, että näin on käynyt, kun on hyvä idea, että iskurit ovat noissa paikoissa. Jos niille käy jotain koko ajan, se on vähän huonompi juttu”, Mäkitalo harmittelee. ”Eihän niitä voi sinne laittaa, jos ne koko ajan häviävät.”

Hän kuitenkin painottaa, ettei niitä olla vielä poistamassa, vaan tilannetta seurataan. Hän toivoo, että niitä voisi jatkossa jopa lisätä kaupunkiin.

Iskurit sijoitettiin tarkoituksella vilkkaille paikoille, joissa liikkuu paljon ihmisiä. Ne ovat ensimmäiset defibillaattorit, jotka on sijoitettu yleisille ulkoalueille: muut iskurit sijaitsevat sisätiloissa.

Mäkitalon mukaan iskureiden säilytystä on hankalaa muuttaa nykyistä turvallisemmaksi. ”Siinä on se ongelma, että jos on jokin systeemi, ihmiset eivät välttämättä käyttäisi niitä”, hän summaa.