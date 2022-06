Taysin ylilääkärin Mikko Franssilan mukaan kesäkuun viimeinen viikko on ollut erityisen ruuhkainen Acutassa. Kiireetöntä hoitoa voi joutua odottamaan pahimmillaan jopa 4–8 tuntia.

Taysin ylilääkäri Mikko Franssilan mukaan Taysin Acutan päivystyksessä on ollut todella kiireistä toukokuun puolivälistä lähtien, mutta kesäkuun viimeinen viikko on ollut erityisen hankala.

Aamulehti

Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin päivystys Acuta on ruuhkautunut. Aamulehden saaman uutisvinkin mukaan torstaina 30. kesäkuuta Taysin Acutassa on ollut yli 110 ihmistä päivystysjonossa. Ruuhkamittari on ollut punaisen puolella koko viikon.

Ovatko ruuhkat normaaleja vai onko päivystyksessä nyt erityisen ruuhkainen tilanne, ylilääkäri Mikko Franssila?

”Kyllä nyt on erityisen ruuhkaista. Toukokuun puolivälistä lähtien on ollut todella kiireistä, mutta tämä viikko on ollut erityisen hankala. Hoito- ja odotusajat ovat todella pitkiä, ja jos asia on kiireettömämpi, hoitoa voi joutua odottamaan pahimmillaan 4–8 tuntia.”

Mistä ruuhkat johtuvat?

”Meillä on ollut paljon monipotilastilanteita päivittäin. Jatkohoitopaikkoja on myös suljettu hoitajapulan takia, ja sulut ovat nyt huipussaan vielä parin viikon ajan. Kun omalta terveysasemalta ei saa aikaa, moni ymmärrettävästi turvautuu päivystyksen palveluihin, vaikka se ei ole oikea tapa toimia. Ruuhkat, joita meille tulee, ovat selkeä potilasturvallisuusriski. Meillä on myös hoitajapuolella tehty vajaalla miehityksellä vuoroja, ja sijaisia on vaikea saada sairastapauksissa.”

Franssilan mukaan Valkeakosken yöpäivystyksen sulku kuormittaa myös pienesti Acutan päivystystä.

”Sieltä tulee vuorokaudessa noin alle kymmenen potilasta meille, mutta tämä ei ole nyt ratkaiseva asia. Kaikki lisätyö on kuitenkin lisätyötä, ja siitä ei pääse mihinkään.”

Millaisten tapausten takia Acutaan tullaan tällä hetkellä?

”Meille tulee paljon ihmisiä, joille ei järjestetä omalla paikkakunnalla jatkohoitoa. Kun asia pitkittyy, lopulta turvaudutaan päivystyksen palveluihin. Meidän tehtävä ei ole kuitenkaan toimia logistiikkakeskuksena, joka löytää kaikille Pirkanmaan asukkaille jatkohoitopaikan. Kesällä tulee kuitenkin paljon myös sydän- ja verisuonisairauksiin sekä verenkiertohäiriöihin liittyviä tapauksia, kaatumisia sekä alkoholin aiheuttamia tapaturmia.

Miten ruuhkia puretaan?

”Yleistilanne on nyt selviämistä, ja yritämme turvata kiireellisen sekä kriittisen hoidon. Yritämme ruuhkatilanteissa aina saada ylimääräistä henkilökuntaa, mutta jos tämä ei onnistu, niin se tarkoittaa sitä, että kiireettömät potilaat vain joutuvat odottamaan pitkään. Se on ikävä tosiasia.”