Tampereen matkailu vetää nyt kovaa ja kalenterit ovat täynnä – Arvaatko, mikä on kaupungin kansainvälisin kohde? ”Kun miettii sitä ympäristöä, ei ole ihme”

Miltä Tampereen matkailukesä näyttää? Entä missä kohteissa turistin tai miksei paikallisenkin kannattaisi ehdottomasti käydä? Kysyimme Visit Tampereen asiantuntijoilta parhaat vinkit matkailuun kotikaupungissa.

Tampereella on edessä lupaava matkailukesä.

Matkailulukujen valossa Tampereella pyyhkii hyvin ja edessä on lupaava matkailukesä. Kesäviikonloput ovat hyvin myytyjä ja tapahtumakalenterit ovat tupaten täynnä.

”Kovaa mennään. Korona ei enää juurikaan hidasta tai estä turisteja”, Visit Tampereen toimitusjohtaja Jari Ahjoharju iloitsee.

”Jo huhti- ja toukokuussa meillä oli paremmat lukemat kuin koronaa edeltävinä kahtena vuotena”, Visit Tampereen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Anni Ylinen kertoo.

Toukokuussa jääkiekon MM-kisat vetivät Tampereelle turisteja kuin pipoa. Rekisteröidyissä majoituksissa kuten hotelleissa yövyttiin 119 000 kertaa. Ennen koronaa, toukokuussa 2019, vastaava luku oli 93 900. Ulkomaalaiset yöpyivät Tampereella melkein ennätysmäärän.

Tänä kesänä päästään viimein järjestämään festareita, joista osaa on ehditty siirtää jo kaksi vuotta. Perinteisesti esimerkiksi Tammerfest, Blockfest, Sauna open air ja Saarihelvetti ovat vetäneet kaupunkiin väkeä kauempaakin.

”Nykyään trendinä kuitenkin on, että ollaan varovaisia ja ostetaan festariliput viime hetkellä. Nyt eletään muutenkin ehkä enemmän hetkessä”, Ylinen sanoo.

Visit Tampereen asiantuntija suosittelee tutustumaan Pyynikin Trikoon entisessä tehdasrakennuksessa toimivaan uuteen Unity-studiohotelliin. Rakennuksessa on jo Aitoleivän kahvila. Myöhemmin on tulossa muun muassa kauppa ja ravintola.

Mitä? Tampereen matkailu lukuina Toukokuussa 2022 Tampereella rekisteröitiin 119 000 yöpymistä. Niistä neljäsosa, 29 600, oli ulkomaalaisten tekemiä. Luvussa on mukana vain rekisteröityneet majoitusliikkeet. Vertailuksi toukokuussa 2019 Tampereella rekisteröitiin 93 900 yöpymistä. Niistä 17 prosenttia, eli 16 000, oli ulkomaalaisten tekemiä. Koronakeväänä toukokuussa 2020 luvut olivat minimaaliset. Tampereella rekisteröitiin silloin yhteensä vain 12 300 yöpymistä, josta vain 500 oli ulkomaalaisten tekemiä. Vuoden 2022 tammi–toukokuussa kaikkien maksullisten yöpymisten määrä oli Tampereella 488 000. Luvussa on mukana myös esimerkiksi Airbnb-majoitukset. Ennen koronaa vuoden 2019 tammi–toukokuussa vastaava lukumäärä oli 483 000. Koronakevään 2020 tammi–toukokuussa maksullisten yöpymisten määrä Tampereella oli 302 000.

Nokia-areenan Lapland hotelsin katolle avattiin saunamaailma joulukuussa 2021.

Tampereen helmet

Visit Tampereen Yliseltä ja Ahjoharjulta on pakko kysyä, mitä kohteita he suosittelisivat Tampereelle saapuville vieraille.

”Yksi uutuus on Pyynikillä sijaitseva Unity-studiohotelli. He tarjoavat majoitusta yhdestä yöstä pidemmäksikin aikaa. Siellä toimii jo nyt Aitoleivän kahvila, josta saa brunssia ja lounasta. Sitten on myöhemmin tulossa ainakin pieni kauppa, pienpanimo ja ravintola”, Ylinen sanoo.

Unity-studiohotelli sijaitsee Pyynikin Trikoon entisessä tehdasrakennuksessa. Hotellihuoneiden sijaan Unitystä saa varattua itselleen kokonaisen huoneiston. Vieraille on myös yhteisiä sosiaalisia tiloja. ”Se on koko alueen kehityksen kannalta hieno paikka”, Ylinen sanoo.

Ahjoharju pohtii, mitä kohteita suosittelisi itsensä ikäisille turisteille. ”Olen laivaihminen, joten suosittelisin menemään laivalla syömään Viikinsaareen tai osallistumaan risteilylle Näsijärven puolella.”

Ravintola Periscopen kattoterassin saunoilta näkee Ratinan stadionille.

Kaksi kattoterassiakin Ylisen ja Ahjoharjun listalle pääsee, ja molemmilla pääsee vielä löylyttelemäänkin: Nokia-areenan Lapland hotelsin kattoterassille avautui saunatilat viime vuoden joulukuussa ja ravintola Periscope seurasi perässä juuri ennen kesää.

”Kattoterassit ovat uusi juttu, niitä on vasta nyt muutama vuosi sitten alkanut tulemaan”, Ahjoharju sanoo.

Mikäli kaipaa muutakin aktiviteettia kuin pelkkää saunomista, Ylinen kehottaa nousemaan toisen Tampereen maamerkin katolle. Finlaysonilla järjestetään ohjattuja kattokävelyitä, joissa pääsee ihastelemaan kaupungin maisemia ja tutustumaan samalla Finlaysonin alueen historiaan.

Finlaysonin kattokävelyllä pääsee ihastelemaan Tamperetta lintuperspektiivistä. Kuva otettu kesäkuussa 2020.

Tampereen kansainvälisin kohde

Viimeinen Ylisen ja Ahjoharjun vinkki on suorastaan paikallinen klassikko. Kyseessä on samalla ehkä hieman yllättäenkin molempien mukaan Tampereen kansainvälisin kohde. Mikä ihme se sellainen sitten on?

”Se on Pyynikin munkkikahvila”, Ahjoharju paljastaa. ”Siellä kuulee ehdottomasti eniten vieraita kieliä. Mutta kun miettii sitä ympäristöä, missä se on, ei ole ihme että turistitkin haluavat siellä käydä.”

”Se on myös hyvin kansainvälinen kohde ympäri vuoden, koska esimerkiksi Tampereelle tulevat vaihto-oppilaat ovat perinteisesti vierailleet siellä tiheään”, Ylinen sanoo.

Pyynikin munkkikahvila on yksi Tampereen klassikoista.

Vieläkö kotimaanmatkailu kiinnostaa?

Ulkomaanmatkailu toipuu parhaillaan koronakurimuksesta. Patoutunutta tarvetta lähteä ulkomaille on selvästi, ja sitä on saatu todistaa esimerkiksi lentokenttien pitkissä lähtöselvitys- ja turvatarkastusjonoissa. Mitä se tarkoittaa kotimaanmatkailulle?

”Kyllähän koronavuodet olivat kotimaanmatkailulle vahvaa kasvuaikaa. Minusta tuntuu, että vaikka ihmiset haluavat matkustaa nyt ulkomaille, kotimaanmatkailun suosio pysyy korkeammalla kuin se oli ennen koronaa, se tuskin tulee romahtamaan”, Ahjoharju sanoo.

Ahjoharjun arvion mukaan lähimatkailun suosion puolesta puhuvat kestävyys ja ekologisuus. Yhä useampi pohtii, lentääkö lomalla päästöistä välittämättä ulkomaille, vai viettääkö loma kotimaan kamaralla.

”Moni löysi kotimaan varmasti uudella tavalla ja yllättyikin kotimaan kohteista. Nyt kun ne on löydetty, en usko että niistä luovutaan. Kotimaanmatkailu on kuitenkin vähän erilaista”, Ylinen sanoo.

Ja onhan Tampereella Särkänniemen kaltaisia kävijämagneetteja, jotka vetävät lapsiperheitä paikalle vuodesta toiseen.

”Korkea bensan hintakin voi suosia meitä. Ehkä pääkaupunkiseudulta ei lähdetäkään tekemään mitään kiertomatkoja vaan jäädään lähemmäs”, Ahjoharju pohtii.