Pääratahanke ei saanut EU-rahoitusta, mutta Tampereen henkilöratapiha ja Tampere–Jyväskylä-rata saivat

Pääratahanke välille Helsinki–Riihimäki ei saanut EU-rahoitusta, Pirkanmaan liitto tiedottaa.

Valtio haki monivuotisesta Verkkojen Eurooppa -liikenneohjelmasta ensimmäisessä haussa rahoitustukea useille hankkeille. Pääradan toisen vaiheen kehittämiseen haettiin 30,3 miljoonaa euroa. Euroopan komissio julkaisi päätöksensä 29. kesäkuuta.

Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen kertoo, että kielteinen päätös ”harmittaa aika tavalla”. Hän korostaa pääradan merkitystä maan junaliikenteessä. Hänen mukaansa pääradan merkityksen toi esiin juhannuksena sattunut siltatöiden viivästys Lempäälässä ja sen aiheuttama junakaaos.

Ahosen mukaan Tampere ja koko sen pohjoispuoleinen Suomi tarvitsevat päärataa.

”Tässä pääradalla investointien tarve perustuu aivan eri tekijöihin kuin vaikka Turun suunnassa, jossa nytkin saatiin rahoitusta. Meillä tilanne on jo niin vakava, että kysymys on ihan liikenteen hoitamisesta, arjen sujuvuudesta, valtavista määristä matkustajia ja tavaraa päivittäin. Turun suunnalla kysymys on tulevaisuuden mahdollisuuksien luomisesta, eli puhutaan ihan eri asiasta.”

Ahonen kertoo, ettei ole vielä ehtinyt selvittää, mihin rahoitus kaatui. Hän kuitenkin muistuttaa, että EU-rahoitus olisi ollut parhaimmillaankin vain pieni osa kokonaisrahoitustarpeesta. Hän toivoo, että päärata saa enemmän kansallista rahoitusta.

Ahonen kertoo myös, että on suuri tarve päästä edistämään Helsinki–Riihimäki-välin kolmatta vaihetta ja Helsinki–Tampere-välin peruskorjausta.

Henkilöratapihalle rahoitusta

Sen sijaan Euroopan komission päätöksessä Tampereen henkilöratapiha saa rakentamissuunnitteluun yhteensä 6,26 miljoonaa euroa. Siitä 5,4 miljoonaa euroa on valtiolle ja loput Tampereen kaupungille ja VR:lle.

Ahosen mukaan rahoitus mahdollistaa investoinnin aloittamisen. Hänen mukaansa valtion investointirahoitusta tarvitaan 117 miljoonaa euroa. Investointia rahoittavat myös Tampereen kaupunki, VR ja Fintraffic Raide oy.

”Henkilöratapihan rahoitus ei ollut yllätys, mutta se on erittäin hieno uutinen. Ja mukava asia, että siinä päästiin eteenpäin.”

Tampere–Jyväskylä -radan kehittämiseen rahoitusta saadaan 3,23 miljoonaa euroa.

Sen sijaan ei-valtiollisessa haussa ollut Suomi-rata oy:n 8,65 miljoonan euron hakemus lentoradan suunnitteluun ei saanut myöskään rahoitusta.

