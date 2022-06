Tampereen Sepänkatu avautuu liikenteelle heinä-elokuussa, Rosenlewin sillalla rakentaminen jatkuu

Tampereen ratikkareitin länsipuolella on meneillään kaksi siltatyömaata. Sepänkadun sillalla ollaan viimeistelyvaiheessa, Rantaväylällä Rosenlewin sillan rakentaminen jatkuu pilarien valuun.

Tampereen raitiotien kakkosvaiheen vuoksi elokuusta 2020 suljettuna olleella Sepänkadulla on edetty viimeistelytöihin. Tavoite on, että Sepänkatu saadaan avattua liikenteelle heinä-elokuussa.

Santalahdessa rakennettavan uuden Rosenlewin sillan rakentamisessa edetään seuraavaksi pilarien valuun. Paalutukset jatkuvat vielä heinäkuun puolessa välissä.

Raitiotieallianssin taitorakenteiden tekniikkalajivastaava Rauno Häkkänen sanoo, että työt ovat sujuneet hyvin.

Sepänkadulle on nyt asennettu kaikki raitiotiekiskot ja valettu kiskojen tukirakenteena toimivat kiintoraidelaatat. Ratikkaraiteita on rakennettu yhteensä 481 metriä. Heinäkuun aikana sillan ja Sepänkadun alueella tehdään loppuasfaltointeja, myös yötyönä. Lisäksi sillalla tehdään kosketussuojasieniä ja kaidetöitä sekä viimeistellään sillan ympäristön luiskia.

Tavoite on, että Sepänkatu saadaan avattua liikenteelle heinä-elokuussa. Työt alueella jatkuvat ja siitä aiheutuu vielä kulkumuutoksia jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Sepänkadun siltaa levennettiin 40 metriseksi, mikä tarkoittaa, että uusi silta on 25 metriä edellistä leveämpi. Levennys tarvittiin, jotta sillalle mahtuu kevyt liikenne, henkilöautot ja ratikka.

Työmaata radan päällä Häkkänen kuvailee haastavaksi. Koska radanvarressa tehtävät työt on sovitettu junien kulkuun, töitä on jouduttu tekemään myös öisin. ”On jouduttu häiritsemään asukkaita, kun meluavia töitä on tehty öisin. Asiallista palautetta on tullut joskus, ja asukkaat ovat suhtautuneet kärsivällisesti.”

Ilmakuvassa oikealla näkyy Rosenlewin sillan rakennusalue.

Uusi silta ratikalle

Rosenlewin sillalla työt jatkuvat vilkkaana ensi vuoteen. Kesällä valetaan pilareita ja tehdään vielä joitakin paalutuksia.

Häkkänen sanoo, että myös Rosenlewin sillan rakentamisessa tehdään yötöitä. ”Yksi välituki sijaitsee kaistojen välissä. Sen porapaalutus tehdään heinäkuun puolenvälin paikkeilla ja siitä valitettavasti aiheutuu melua.”

Häkkänen sanoo, että kohdassa liikenne on niin vilkas, ettei paalutusta voida tehdä päiväaikaan

Pilareiden jälkeen alkaa syksyllä kannen telineiden ja muottien rakentaminen. Rosenlewin sillan työmaalla työskentelee noin kymmenen henkilöä. Työt jatkuvat pitkälle ensi vuoteen.

Silta tehdään pelkästään raitiotien käyttöön. Se ylittää Paasikiventien Rantatien länsipään ja Pölkkylänniemen kohdalla. Sitä ratikkareitti etenee Näsisaaren kautta Hiedanrantaan ja Niemenrantaan.

Uusi silta on 230 metriä pitkä. Siltaa kannattelee maatukien lisäksi viisi välipilaria.