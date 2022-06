Juuri nyt: Tampereen Viikinsaaren lähistöllä on kerrottu vesiliikenne­onnettomuudesta

Aamulehti

Tampereen Viikinsaaressa on pelastuslaitoksen saaman ensitiedon mukaan tapahtunut vesiliikenneonnettomuus. Pelastustoiminta on parhaillaan käynnissä, pelastuslaitokselta kerrotaan. Onnettomuuden koosta tai syystä ei ole vielä tietoa, mutta paikalle on hälytetty kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä.

Oletko paikalla? Lähetä vinkki alla olevan linkin kautta tai osoitteeseen al.uutisvinkki@aamulehti.fi

Uutinen päivittyy.