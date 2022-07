Pieni puutaloyhtiö Pyynikillä ei saa jäteastioita mahtumaan pihalleen, kun määräykset kiristyvät Tampereella – Kiinteistövastaava ihmettelee, miksei helppo ratkaisu käy

Syyskuussa kiristyvä jätehuoltolaki tuo kaksi uutta keräysastiaa kaikkien vähintään viiden asunnon kiinteistöjen pihaan. Katso jutusta Pirkanmaan kuntien jätemääräysten aikataulut.

Pirkkapuiston jätekatos on jo nyt liian pieni, sillä lasin- ja metallinkeräysastiat eivät sinne mahdu. Syyskuussa astioita tulee vielä kaksi lisää. Kiinteistövastaava Kirsi Visakoivu esittelee tilannetta.

Syyskuun alkuun mennessä kaikilla vähintään viiden asunnon kiinteistöllä täytyy Tampereella olla jäteastiat kartonki- ja muovipakkauksille. Ahtaasti rakennetuilla alueilla uudesta säännöksestä voi koitua päänvaivaa.

Tämä on tilanne esimerkiksi Pyynikillä sijaitsevassa asunto oy Pirkkapuistossa. Taloyhtiön kiinteistövastaava Kirsi Visakoivu Capolino oy:sta tietää, kuinka hankala tilanne voi pienille taloyhtiöille olla.

”Pirkkapuistossa on sellainen tilanne, että muutama vuosi sitten tehty jätekatos on jo nyt liian pieni”, Visakoivu kertoo. ”Lasin- ja metallinkeräysastiat pitäisi olla jo, mutta nekään eivät ole mahtuneet.”

Lasi- ja pienmetallipakkausten kierrättämistä varten taloyhtiöillä olisi pitänyt jätehuoltomääräysten mukaan olla omat keräysastiat 1. syyskuuta 2021 alkaen.

”Pirkkapuistossa jätekatos tyhjennetään naapurin porttikongin kautta. Emme voi levitellä asioita kauheasti pitkin pihaa, kun sitten pihaan ei pääse niitä tyhjentämään”, Visakoivu avaa tilannetta.

Visakoivun mukaan asiasta on oltu yhteydessä Pirkanmaan jätehuoltoon. Paikalle ei kuitenkaan kuulemma ollut mahdollista saada ketään, vaan jätehuolto kertoi auttavansa suunnittelussa vain pohjapiirrosten avulla. ”Yhtiökokouksessa totesimme, että jätekatoksen päädyssä on 80 senttimetriä tilaa, johon saamme lasin- ja metallinkeräyksen, mutta ei sinne muovinkeräysasiaa saada”, Visakoivu sanoo.

Pirkkapuiston taloyhtiön pihassa ei ole juuri ylimääräistä tilaa jätehuollon järjestämiseen. Isännöitsijä Kirsi Visakoivu kertoo, että jäteastioiden sijoittaminen jätekatoksen ulkopuolelle ja lähelle taloa mietityttää tuhopolton riskin vuoksi.

Poikkeusta voi hakea

Jos jäteastiat eivät millään mahdu kiinteistölle, poikkeusta jätehuoltomääräyksiin voi hakea jätehuoltoviranomaiselta. Tampereen kaupunki on vastaanottanut toistaiseksi kaksi poikkeamislupahakemusta, kertoo jätehuoltopäällikkö Anu Toppila.

”Olemme valmistautuneet siihen, että yksittäisiä taloyhtiöitä varmasti tulee, joille uudet määräykset tuottavat haasteita. Muualta Suomesta, jossa vastaavat määräykset ovat olleet voimassa jo pidempään, olemme saaneet sellaista viestiä, että lähtökohtaisesti tilanteet on saatu tavalla tai toisella ratkottua”, Toppila sanoo.

Poikkeuksen myöntäminen on Toppilan mukaan viimeinen vaihtoehto. Erilliskeräysvelvotteista vapautuminen edellyttää sitä, että kaikki muut vaihtoehdot on käyty läpi yhdessä Pirkanmaan Jätehuollon kanssa.

”Muutokset jätehuoltomääräyksissä johtuvat lainsäädännöstä. Sen vuoksi poikkeusten myöntäminen on haastavaa ja perusteluja täytyy pohtia tarkkaan”, Toppila sanoo.

Mitä? Uudet jätehuoltomääräykset Uusien jätehuoltomääräysten myötä vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöjen täytyy hankkia jäteastiat kartonki- ja muovipakkauksille. Tampereella lajitteluastiat on oltava viimeistään 1.9.2022. Muissa Pirkanmaan kunnissa aikaa on 1.4.2023 saakka. Lasi-, pienmetalli- ja muovipakkauksille on täytynyt olla jo aiemmin omat lajitteluastiansa.

Perusteissa ollaan tarkkoja

Jätelakia ollaan muuttamassa vastaamaan EU:n muutettua jätesäännöspakettia ja erityisesti kierrätystä on oleellisesti lisättävä. EU:n tavoite on, että vuonna 2025 yhdyskuntajätteistä kierrätetään 55 prosenttia, vuonna 2030 60 prosenttia ja vuonna 2035 jo 65 prosenttia.

”Poikkeusta erilliskeräysvelvoitteeseen ei voida myöntää esimerkiksi vain sillä perusteella, että jäteastiat eivät mahdu nykyiseen jätekatokseen ja jätekatosta ollaan haluttomia laajentamaan. Perusteeksi käy esimerkiksi paloturvallisuus- tai asemakaavamääräykset”, Toppila kertoo.

Myöskään ekopisteen läheisyys ei riitä vapauttamaan velvoitteesta.

”Paljon on tullut siihen liittyen kysymyksiä, mutta valitettavasti se ei ole peruste. Ekopisteet on tarkoitettu pientaloille, joilla tällaista erilliskeräysvelvoitetta ei ole”, Toppila sanoo.

Kirsi Visakoivu ihmettelee, miksei ekopisteen läheisyyden perusteella voitaisi vapauttaa kaikkein pienimpiä taloyhtiöitä erilliskeräysvelvoitteesta. ”Heinätorin kierrätyspiste on ihan vastapäätä Pirkkapuiston taloyhtiötä. Olisi järkevämpää, jos kierrätyksen voisi hoitaa siellä, kuten asukkaat ovat tähänkin saakka tehneet”, hän sanoo.

Tähän tilaan pitäisi mahduttaa kaksi jäteastiaa.

Miten kaikki jäteastiat saa mahtumaan?

Hyviä vinkkejä jätetilan suunnitteluun saa esimerkiksi Pirkanmaan jätehuollon verkkosivuilta.

Sekajäteastioista osan voi muuttaa muiksi jäteastioiksi. Kun lajittelu lisääntyy, sekajätteen määrä vähenee samalla. Astioita on myös montaa kokoa ja myös sellaisia malleja, joita voi jakaa sisäseinällä useampaan osaan. Lyhyemmällä tyhjennysvälillä pienempikin jäteastia voi riittää.

Kiinteistöjen yhteiset jäteastiat ovat myös vaihtoehto. Naapuritaloyhtiöistä toinen voi ottaa esimerkiksi metallin ja lasin, toinen kartongin ja muovipakkaukset. Tällöin kumpikin taloyhtiö saa oman laskun.

Visakoivun mukaan Pirkkapuistossa ei ole toistaiseksi pohdittu naapurien kanssa tehtäviä kimppasopimuksia. Visakoivu kertoo isännöivänsä taloyhtiöitä myös Pyynikillä, joissa hieman vastaavanlaisia järjestelyitä on tehty. Muovi- ja kartonkikeräyksen suhteen pohdinta on taloyhtiössä vielä kesken. Ratkaisuksi on pohdittu esimerkiksi paperinkeräysastiasta luopumista tai työkaluvajan seinän siirtämistä.

”Meillä on syyskuussa ongelma edessä, joten jotenkin tämä täytyy ratkaista. Jos jotain suurempia töitä tehdä, niin ne pitää saada tehtyä ennen kuin maa jäätyy”, Visakoivu toteaa.