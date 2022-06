Main ContentPlaceholder

Tampere

Särkänniemen työntekijä kertoo erikoisimmista tempauksista Tukkijoessa – legendaarinen laite täyttää nyt 40 vuotta: ”Se on meille oikea kultakimpale”

Särkänniemen Tukkijoki täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Kyseessä on laite, joka vetää kävijöitä puoleensa vuodesta ja vuosikymmenistä toiseen. Huvipuiston tavoitteena on, että käyttövuosia on vähintään yhtä paljon edessä. Aamulehti näyttää livenä Tukkijoen legendaarisen loppulaskun alastuloja perjantaina kelloo 12–13 välisenä aikana osoitteessa: aamulehti.fi/live

Särkänniemen Tukkijoki on laite, jonka monet huvipuistokävijät haluavat kokea.

Aamulehti Särkänniemen Tukkijoki otettiin käyttöön 40 vuotta sitten. Vuosikymmenien aikana kulttimaineeseen noussut vesivuoristorata kuuluu edelleen huvipuiston suosituimpiin laitteisiin. Erityisen laitteesta tekee se, että huvittelukokemus halutaan kokea sukupolvikokemuksena oman perheen kesken. Särkänniemen huvipuiston kaupallinen johtaja Heikki Ihanamäki kertoo, että yhteisen kokemuksen järjestäminen on tärkeää myös huvipuistolle. Pyrkimys on, että samaan seurueeseen kuuluvat pyritään saamaan saman tukin kyytiin. ”Aina tämä ei välttämättä ole mahdollista henkilörajoituksen takia, mutta teemme parhaamme, että yhteinen kokemus on kaikille mahdollinen.” Tukkijoki kuljettaa kesäkauden aikana keskimäärin noin 350 000 huvittelijaa. Yhden tukin kyytiin mahtuu seitsemän henkilöä, joista neljä voi olla aikuisia. Varma kastuminen? Tukkijokiajeluun kuuluu oleellisena osana myös kastuminen. Välillä kuitenkin käy niin, että tukin kyydissä ollut selviää huviajelusta ilman kastumista. Mutta mille paikalle tukissa kannattaa istua, jos haluaa pitää vaatteensa kuivana? Ihanamäki sanoo, että asiasta on käyty vuosien ajan keskustelua sekä asiakkaiden, mutta myös työntekijöiden kesken. ”Varmaa vastausta tähän ei ole. Tämä on spekulaatiota, mutta epäilen, että kyydissä olevien henkilöiden painolla ja painon jakautumisella on tekemistä asian kanssa”, Ihanamäki arvioi. 2010-luvun alussa Tukkijoen laitetiimissä kolme vuotta työskennellyt Särkänniemen viestintäkoordinaattori Marianna Penttilä kertoo, että myöskään hänellä ei ole varmaa tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, millaisen pärskeen viimeisessä alastulossa saa. ”Kolme kesän aikana en saanut tähän selvyyttä, mutta kyllä se vesi aika tasaisesti roiskahtaa siitä huolimatta, keitä kyydissä on”, Penttilä sanoo. Kaikista Tukkijoen kyydissä olevista otetaan myös valokuva viimeisen alastulon kohdalla olevalla kameralla. Aika-ajoin kyydissä olevat poseeraavat kameralla Kamerat valvovat Tukkijoella työskentelee aina kolme henkilöä, joista yksi ohjaa laitetta ja seuraa valvontakameroiden kautta, mitä vuoristoradan kyydissä tapahtuu. Penttilä kertoo, että kyydissä olijoille voidaan myös kuuluttaa matkan varrella, jos jotakin poikkeavaa tapahtuu, laitteeseen tulee tekninen vika tai kyydissä olevien käytökseen tarvitsee puuttua. Penttilä muistelee, että toisinaan laitteessa on nähty myös paljaita rintoja, vaikka ohjeiden mukaan laitteessa tulee olla paita päällä. Yhtenä kesänä Penttilä joutui kehottamaan kyydissä olevaa henkilöä useaan kertaan pukemaan paidan päälle. ”Kun mitään ei tapahtunut, pysäytin laitteen viimeisen mäen päälle ja sanoin, että hän pääsee alas sitten, kun laitata paidan päälle. Sitten se paita meni lopulta päälle”, Penttilä nauraa. Laitetta pysäytetään välillä myös siksi, että kyydissä olijat haluavat poseerata alastulossa olevalle kameralle erikoisella tavalla, esimerkiksi laittamalla suuhunsa erilaisia tavaroita. ”Ei ollut lainkaan tavatonta kuuluttaa, että alastulo onnistuu vasta, kun otatte suuhun laittamanne tavarat pois.” Laitetta vaalitaan Kesäkaudelle 1982 käyttöön otettu Tukkijoki on Suomen ensimmäinen vesivuoristorata. Sen on rakentanut Tampereen kaupungin korjaustoimisto. Laitteessa liikkuvat tukit on tilattu ranskalaiselta valmistajalta. Ihanamäki sanoo, että neljän vuosikymmenen ajan Tukkijoki on pysynyt täysin ennallaan, eikä siihen ole tehty mitään muuta kuin teknisiä muutoksia. Näin tulee hänen mukaansa olemaan myös tulevaisuudessa. ”Laite on klassikko ja mietimme koko ajan kuinka saamme laitteen pysymään mukana vielä yhtä monta vuotta. Tällä hetkellä Tukkijoki on mukana kaikissa huvipuiston kehityssuunnitelmissa, sillä se on meille laitteena oikea kultakimpale”. Mikä? Tukkijoki Suomen ensimmäinen vesivuoristorata avautui vuonna 1982. Tukkijoen vuoristoradan on rakentanut Tampereen kaupungin korjaustoimisto. Radalla kiertävät tukit on tilattu Ranskasta. Radalla kiertää kerrallaan kuusi tai seitsemän tukkia. Laitteessa käy vuosittain keskimäärin noin 350 000 huvittelijaa. Radan pituus on 440 metriä ja korkeusero 13 metriä. Yhteen tukin kyytiin voi tulla seitsemän henkilöä, joista neljä saa olla aikuisia. Tukkijoen huippunopeus on 40 kilometriä tunnissa. Tukkijoessa kiertävä vesi tulee Näsijärvestä ja sitä kiertää laitteessa 270 kuutiota. Tukkijoen täyttyminen vedellä kestää noin 15 minuuttia. Tukki kiertää Tukkijoen kuudessa minuutissa,josta asiakasajo kestää viisi minuuttia. Laite vetää noin 400 henkilöä tunnissa. Laitetta pyörittää kolme henkilöä, joista yksi ohjaa laitetta valvomosta käsin. Lähde: Särkänniemi Aamulehti näyttää livenä Tukkijoen legendaarisen loppulaskun alastuloja perjantaina klo 12–13 osoitteessa aamulehti.fi/live