Särkänniemen juhannus sujui odotetusti – uuden vesielämys­alueen avaaminen on viivästynyt

Särkänniemi pidensi juhannukselta aukioloaikojaan. Kaupallinen johtaja kommentoi juhannuksen kävijämäärän olleen odotusten mukainen.

Keidas-vesielämysalueen avaaminen on viivästynyt komponenttipulan vuoksi.

Aamulehti

Särkänniemessä juhannus sujui kaupallisen johtajan Heikki Ihanamäen mukaan ”mallikkaasti”.

Hän kertoo, että sekä aattona, että juhannuspäivänä kävijöitä oli reilu viitisen tuhatta. Sunnuntain kävijämäärä ei vielä illalla ollut tiedossa. ”Kävijämäärä on tavoitteiden mukainen. Olemme tosi iloisia, että kesä tuli vihdoin Tampereelle.”

Särkänniemi laajensi aukioloaikojaan juhannusaatosta alkaen. Viides elokuuta saakka huvipuisto on avoinna joka päivä kello 10–21.

Särkänniemi on avaamassa vesikeitaan vielä tänä kesänä. Sen avaaminen on kuitenkin viivästynyt. Ihanamäki kertoo, että syynä on se, että kaikkia tarvittavia komponentteja eivät ole saapuneet suunnitellussa aikataulussa perille. Nyt vesikeidas alkaa kuitenkin olla valmis.

Keidas-vesielämysalueelle on rakennettu erilaisia vesisuihkuelementtejä. Alue sijaitsee ravintola Riemun takana Näsijärven rannassa.

Alueella on erilaisia maan alta suihkuavia elementtejä, joiden avulla voi leikkiä tai joiden alla voi virkistäytyä. Lisäksi kavereita voi kastella suunnattavien suihkujen avulla.

Ihanamäen mukaan vesikeidas avautuu heinäkuun ensimmäisellä viikolla. ”Pientä viilausta ja säätöä vielä tehdään.”