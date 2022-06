Main ContentPlaceholder

Tampere

Legendaarisen Kessan baarin terassilla väreilee iloinen juhannustunnelma jo aattona – Näin ihmiset aikovat juhannustaan viettää

Kessan baarissa juhannuspäivä on pääpäivä, mutta aattonakin väki on löytänyt tiensä terassille jo keskipäivällä. Kessan baari on monelle pakollinen paikka edes piipahtaa juhannuksena. Tärkeintä on kuitenkin myös saunoa, uida, syödä ja levätä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Wallu Wahlbergin, Hanna Ekolan, Pasi Sammaljärven ja Mikko Taivalkorven mielestä juhannuksessa parasta ovat ystävät ja yhdessäolo. ”Maalla ei edes haittaa, vaikka on kuuma sää. Kaupungissa juhannus pitäisi viettää kylmäkoneen vieressä.”

Aamulehti Legendaarisen Kämmenniemessä sijaitsevan Kessan baarin terassilla on juhannusaattona keskipäivällä erinomainen tunnelma. Terassin pöydät ovat jo varhain täynnä ja ilmassa väreilevä juhannustunnelma mitä mainioin. Paikalla on muun muassa paikallisia mökkiläisiä, paikkakunnalle juhannusta viettämään saapuneita ihmisiä sekä ohikulkumatkalla olevia ihmisiä. Kessan baarissa juhannuksen pääpäivä on kulttimainetta nauttiva juhannuspäivä, mutta aattonakin on ohjelmaa juhannusetkojen merkeissä. Karaoke alkoi yhdeltä, DJ soittaa kuudelta. Tamperelainen, mutta Teiskossa useita vuosikymmeniä mökkeillyt Wallu Wahlberg tietää myös, että juhannus ja Kessan baari kuuluvat yhteen. ”Tiedän, että tänne ajetaan juhannuspäivänä Tampereelta saakka taksilla juhannusta juhlimaan. Ja kyllä Kessan baarin juhannus pitää edes kerran elämässä kokea.” Myös Wahlberg ystävineen aikoo suunnata tänäkin vuonna juhannuspäivänä Kessan baarin bakkanaaleihin, mutta sen lisäksi juhannukseen kuuluu ainakin syömistä, saunomista ja uimista. ”Sellaisia normaaleja juttuja, mitä suomalaiset nyt aina tekevät. Saunominen on hyvin tärkeää. Ruokana pitää ainakin olla uusia perunoita, silliä ja sikaa. Juhannusjuomana olut maittaa minulle parhaiten.” Kessan baarin terassi oli täynnä väkeä jo puoliltapäivin juhannusaattona. ”Parasta on arjesta irtautuminen” Kessan baarin kaurismäkeläisellä terassilla istuu myös nainen matkalaukun ja koiran kanssa. Charlotta Aarnio toimittaa kaksikolle kylmää juotavaa pöytään. ”Bussin päätepysäkki olikin tässä emmekä päässeet pidemmälle, joten jouduimme soittamaan kyydin hakemaan meidät mökille”, naurahtaa Helsingissä asuva Laura Laasanen. Laasanen on suuntaamassa kumppaninsa Charlotta Aarnion perheen mökille kohti Kaanaata. Siellä on tarkoitus ainakin saunoa, uida, syödä ja nukkua. Juhannustaikoja ei aikuisiällä ole ollut tapana tehdä. ”Lapsena niitä piti kyllä aina kokeilla”, Laasanen sanoo. Laasanen on viettänyt juhannuksia vähän vuorovuosin mökillä ja kaupungissa, mutta mökkijuhannus vetää enemmän puoleensa. Aarnion mielestä juhannuksessa parasta on arjesta irtautuminen ja se, että pääsee kaupunkiasunnosta pois. Laasanen ja Aarnio eivät vielä tiedä, mitä juhannuksena mökillä syödään. ”Sitä mitä tarjotaan. Veikkaan, että paljon kalaa, kalkkunamunakasta ja nakkeja niille jotka sellaisia syövät”, Aarnio veikkaa. ”Jos saisin päättää, haluaisin syödä ainakin halloumia ja maissia”, haaveilee Laasanen. Laura Laasasen (oikealla) ja Charlotta Aarnion mukana on sekarotuinen, kohta 9 vuotta täyttävä Luna-koira. ”Luna on todellinen mökkikoira. Se voisi asua mökillä vaikka vuoden ympäri.” Välipysähdys Kessan baarissa Ohikulkumatkalla Kessan baarissa ovat pysähtyneet myös kangasalalaiset Seija Tiainen sekä Eki Siekkinen ja Mimmi Siekkinen, mutta heidän matkansa jatkuu pysähdyksen jälkeen kauemmaksi, kohti Haapamäkeä. ”Päätimme, että matkalla on pakko pysähtyä täällä, tämä on niin legendaarinen paikka”, Tiainen ilmoittaa. Haapamäessä odottaa Tiaisen pikkusiskon mökki, jossa on juhannusjuhlien lisäksi tiedossa muun muassa myöhästyneet ylioppilasjuhlat. Tiedossa on siis aiempaan verrattuna hieman erilainen juhannus. ”Silti tarkoitus on syödä esimerkiksi perinteisiä juhannusherkkuja, kuten silliä, uusia perunoita, itse savustettua lohta ja täytettyjä herkkusieniä”, Eki Siekkinen luettelee. Tiainen odottaa juhannukselta uimisen ja saunomisen lisäksi kovasti SUP-lautailun kokeilemista. Seija Tiaisen (oikealla), sekä Eki ja Mimmi Siekkisen mielestä juhannus on joulun jälkeen paras juhla. ”Juhannuksessa on tunnelmaa. Nyt on vielä ihana sää”, kolmikko iloitsee.