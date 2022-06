Tämän verran kotimainen mansikka maksaa nyt Tammelantorilla – helteet voivat laskea hintoja jo ensi viikolla

Juhannukselle luvattujen helteiden odotetaan tuovan mansikoita runsaasti myyntiin ensi viikoksi. Maanantaina ja tiistaina hinnat voivat olla euron tai parin halvempia.

Sauli Rinteen kojun myyjä Anna Jackson kertoo, että keskiviikkona asiakkaita on riittänyt ihan hyvin. Loppuviikolle odotetaan kuitenkin jo isompaa asiakasmäärää. ”Viime vuonna myynti selvästi vilkastui juhannuksena ja sen jälkeen”, kertoo Jackson.

Aamulehti

Juhannusviikon keskiviikkoaamupäivänä Tammelantorilla on aistittavissa odottava tunnelma. Juhannuksen pääpäivät ovat jo nurkan takana, ja kojukauppiaat ovat valmistautuneet juhannuksen asiakasryntäykseen. Torin kojuja koristavat muun muassa punaiset mansikat, vihreät herneet, oranssit porkkanat ja ruskeat perunat.

Matin marja ja vihannes -kojun yrittäjä Matti Valtakivi kertoo, että ihmisiä odotetaan paikalle erityisesti torstaille ja perjantaille, sillä perinteisesti juhannusta varten on ostettu torilta mansikkaa, herneitä ja kotimaista Siikli-perunaa.

”Juhannuksena väkeä on ollut paikalla jo aamukuudelta”, kertoo Kari Aaltosen Tuore Tavarat -kojulla myymässä ollut Tuija Aaltonen.

Torihinnat Tammelantorin tarjonta keskiviikkona 22.6.2022 Alla Tammelantorin kotimaisten tuotteiden hinnat keskiviikkona. Hinnat olivat tuotteissa samat melkein jokaisella kojulla, mutta hinnoissa voi esiintyä pientä eroa kojuittain. Mansikka 5 € 0,5 litraa/rasia / 10 € litra Vadelma 4,50-5 € / rasia Peruna (kotimainen Siikli) 7-8 € / kg Herne 7-8 € / litra Sipuli 5 € / 2 nippua Tuore sipuli 2-2,50 € / nippu Tilli 2-2,50 € / nippu Porkkana 3 € / nippu / 5 € 2 nippua Tomaatti 2,90 € kg Paprika 7,90 € / kg Keltainen tomaatti 3,40 € / kg Kirsikkatomaatti 3 € 0,5 litraa /5 € / litra Punajuuri 5 € / nippu Jääsalaatti 2 € / pussi Tuore kurkku 1,50 € /kappale Pikku kurkku 3 € / rasia (350g) Avomaankurkku 4,90 € / kg Hunajanauris 6 € / nippu Kukkakaali 8,90 € / kg Varhaiskaali 4,90 / kg

Tältä kotimaiset mansikat näyttivät Tammelantorilla keskiviikkona 22. kesäkuuta 2022.

Sää vaikuttaa myyntiin

Tällä hetkellä kotimainen mansikka maksaa melkein kaikilla Tammelantorin kojuilla saman verran eli viisi euroa puolelta litralta ja kymmenen euroa litralta. Ruotsalainen mansikka puolestaan maksaa torilla huomattavasti suomalaista vähemmän, 6 euroa litralta.

Isoja kotimaisia mansikkalaatikoita ei vielä ole myynnissä. Torimyyjät kertovatkin, että juhannusviikon alussa mansikkamäärät ovat vielä maltillisia, mutta viikon jatkuessa määrät alkavat kasvaa.

Valtakivi kertoo, että samalla myös hinnat voivat tippua, ainakin hänen kojullaan.

”Maanantaina ja tiistaina hinnat saattavat olla muutaman euron vähemmän, sillä siinä on poimimattomia päiviä edellä kaksi ja juhannukseksi on luvattu 30 asteen helteitä. Maanantaina on sitten tarjolla niin paljon mansikkaa, ettei tahdo syömällä loppua”, Valtakivi arvioi.

Myös Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry:n tuoreen tiedotteen mukaan viime päivien suotuisat kasvuolosuhteet ovat kirineet mansikan kasvua kiinni ja tällä hetkellä voidaan jo varmuudella todeta kotimaisen mansikkakauden alkaneen Suomessa. Sopiva määrä lämpöä ja sadetta ovat taanneet sen, että mansikan pääsadosta odotetaan laadukasta.

Matin marja ja vihannes-kojun yrittäjä Matti Valtakivi (keskellä) kertoo, että mansikoiden hinnat voivat tippua juhannuksen jälkeen, sillä mansikoita saadaan silloin enemmän myyntiin.

Hinta määräytyy kysynnän mukaan

Ukrainan sodan myötä elintarvikkeiden hinnat ovat kasvaneet, mutta Valtakivi kertoo, että se ei näy mansikan myynnissä samalla tavalla, sillä mansikka on sesonkituote ja sen hinta määräytyy aina kysynnän mukaan.

”Hinta laitetaan aina sen mukaiseksi, että tavara saadaan myytyä”, Valtakivi kiteyttää.

Valtakivi kertoo, että viimeistään heinäkuussa myyntiin tulee isoja kotimaisia viiden kilon mansikkalaatikoita. Hänen mukaansa mansikkalaatikoiden hintaa on vielä vaikea ennustaa, mutta parhaan mansikan hinta on noin 30-40 euroa laatikolta. Valtakari lisää, että heinäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa ovat mansikan parasta säilöntäaikaa.

Tamperelainen Sirpa Saari saapui keskiviikkona Tammelantorille mansikkaostoksille. Saari kertoo, että hän ostaa mansikoita juhannukseksi silloin, kun hän viettää juhannusta kaupungissa.

Myös herneiden ja perunoiden myynti lähtökuopissa

Mansikan lisäksi Tammelantorin kojuilla on keskiviikkona myytävänä kotimaisia perunoita ja herneitä. Kotimaiset herneet maksavat torin kojuilla 7-8 euroa litralta ja kotimainen Siikli peruna 7-8 euroa kilolta.

Puutarha Kallion yrittäjä Jarmo Kallio kertoo, että kotimaisten herneiden satokausi alkaa vähän ennen juhannusta ja satoa riittää aina elokuun loppuun asti. Nyt myynnissä olevat herneet ovat satokauden ensimmäisiä.

”Nyt on myös alkanut tulemaan perunaa ja varhaisperuna on nyt parhaimmillaan”, Kallio kertoo.

Myös perunoiden hinnat olivat Tammelantorien kojuissa hyvin samankaltaiset. Perunat maksoivat kojuissa 7-8 euroa kg.

Myös Valtakivi kertoo hänen kojussaan myynnissä olevien herneiden olevan kesän ensimmäisiä.

”Niidenkin hinta halpenee jossain vaiheessa, ehkä maanantaina. Alkuviikosta täällä oli vielä myynnissä ulkomaista hernettä.”

Perunaa Valtakivi myy vain juhannukseen asti, mutta hän uskoo myös sen hinnan tippuvan juhannuksen jälkeen. Hänen mukaansa tällä hetkellä myynnissä oleva kotimainen Siikli peruna on pitkälti kasvihuoneissa kasvatettu ja kalliimpaa, sillä huoneiden lämmitys maksaa.