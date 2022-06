Tampereen selviämisasema suljettiin yöksi hoitajapulan vuoksi – Onko mahdollista, että tilanne toistuu?

Acutan vastuualuejohtaja sanoo, ettei päivystysasema ole selviämisasema, jos lääketieteellisen hoidon tarvetta ei ole. Jos tilanne toistuu, päihtyneet hankaloittaisivat muutenkin ruuhkaisen aseman toimintaa.

Aamulehti

Tampereen selviämisasema jouduttiin sulkemaan tiistain ja keskiviikon väliseksi yöksi, koska äkillisessä tilanteessa ei löytynyt sijaista.

”Meillä oli tilanne, ettemme saaneet sinne sairaanhoitajaa ja asema oli suljettava. Se oli hetkittäinen tilanne ja ensi yöksi tilanne on ok”, psykososiaalisen tuen palvelujen palvelujohtaja Maritta Närhi vahvistaa.

Selviämisasemalla hoidetaan yli 16 vuotiaita humalatilansa vuoksi sairaanhoidollista seurantaa tarvitsevia potilaita. Hoitoaika on enintään yksi vuorokausi. Närhen mukaan selviämisasemalla hoidetaan keskimäärin arkisin neljästä viiteen ja viikonloppuisin kahdeksasta kymmeneen asiakasta.

Selviämisaseman yön yli -sulkemisesta ilmoitettiin sekä poliisille että Acutaan.

Acutan vastuualuejohtaja, ylilääkäri Mikko Franssila sanoo, että kuuli sulkemisesta keskiviikkona aamulla, mutta hänen korviinsa ei kantautunut tietoa, että tilanteesta olisi aiheutunut erityisiä hankaluuksia ja että tilanne on normalisoitunut.

Tilanne oli laatuaan ensimmäinen ja osoitus erityisesti tänä kesänä ilmiöksi nousseesta hoitohenkilökuntapulasta.

Acuta ei ole selviämisasema

Närhi sanoo, että pääsääntöisesti kesän sijaistilanne on hyvä ja päihdepalveluihin on palkattu sekä omia sijaisia että käytetty rekrytointifirmojen palveluja. Hän kuitenkin sanoo, että on mahdollista, että tilanne toistuu, sillä yksikkö on haavoittuvainen.

Franssila sanoo, että jos selviämisasema jouduttaisiin sulkemaan esimerkiksi jonakin viikonloppuna, se hankaloittaisi päivystyksen toimintaa, sillä kesäviikonloput ovat muutenkin ruuhkaisia.

”Kun on täyttä muutenkin, niin on katsottava, pystyykö asiakas huolehtimaan itsestään. Jos asiakas tarvitsee vain päihtymyksen vuoksi paikan, pitää tarjota poliisille, voisiko hänet poliisilain perusteella ottaa niin sanotusti turvaan. Päivystys ei ole selviämisasema, eikä meillä ole nykyruuhkassa mahdollisuutta pitää aamuun asti selviämässä. Jos asiakas on niin voimakkaasti päihtynyt, että tarvitsee sairaalahoitoa, niin totta kai hoidetaan.”