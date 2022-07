Ukrainalaisia auttava yhteisö jatkaa ainakin syksyyn saakka Tampereen Finlaysonilla – Tulevaisuus on kuitenkin epävarma: ”Palkkaus voisi pelastaa meidät tästä suosta”

Razom with Ukraine -yhteisö saa Tampereen kaupungin Ukraina-projektin kautta yhdet apukädet lisää, mutta tulevaisuuden turvaisi rahallinen avustus.

Razom with Ukraine jatkaa toimintaansa Tampereen Finlaysonilla ainakin syksyyn asti, mutta vapaaehtoisena työskentelevän Sari Kopran mukaan apua tarvitaan todellisuudessa vielä paljon pidempään. Razomin tulevaisuus on kuitenkin epävarma. Aamulehti kävi kuvaamassa noutopisteen toimintaa 1. huhtikuuta 2022.

Aamulehti

Sotaa pakenevia ukrainalaisia saapuu jatkuvasti lisää Tampereelle. Yksi heille apua tarjoava taho on Razom with Ukraine -yhteisö Tampereen Finlaysonilla. Vuokrasopimusta on nyt pidennetty, ja noutopisteen toiminta on saanut jatkoaikaa ainakin syksyyn saakka.

Täysin vapaaehtoisuuteen perustuvan toiminnan tulevaisuus kesän jälkeen on kuitenkin vaakalaudalla. Toiminnasta vastaavat Sari Kopra ja Johanna Pihlajamäki ovat taloudellisesti äärirajoilla. ”Olemme tehneet täällä neljä kuukautta kokopäivätyötä. Meillä loppuu rahat kohta. Jos me emme saa työstä jossain kohtaa palkkaa, on todennäköisesti pakko laittaa pillit pussiin”, Kopra sanoo.

”Palkkaus voisi pelastaa meidät tästä suosta. On kaikkien etu, että voisimme jatkaa täällä. Kukaan ei ole sanonut, etteikö Razom olisi hyvä asia ja rahanarvoinen. Rahoituksen saamisen ongelmat ovat byrokratiassa”, Pihlajamäki jatkaa.

Maanantaina 20. kesäkuuta paikalle tuli samalla kertaa 150 uutta apua tarvitsevaa ukrainalaista Jämsästä. Kopran lisäksi paikalla oli vain kaksi vapaaehtoista auttamassa. ”Täällä ei ole ikinä ollut sellaista jonoa, ja sen selvittämiseen meni ainakin pari tuntia”, Kopra kertoo.

Kopran mukaan pyykin- ja astianpesuainetta ei lopulta riittänyt kaikille, ja sheiverit loppuivat heti. Kopra kertoo, että lahjoitusten määrä on vähentynyt merkittävästi viime aikoina, koska sota on kestänyt jo niin pitkään. ”Onneksi kaikille löytyi edes hygieniatuotteet. Yksi mies sai myös polkupyörän sairaalle äidilleen, jonka liikkuminen on muuten vaikeaa.”

Kaupungin tukea kaivataan

Johanna Pihlajamäen mukaan parasta olisi saada rahoitus kaupungin kautta. ”Ideana on, että lahjoittajat voivat luottaa täysin siihen, että kaikki mitä he antavat, menevät ukrainalaisille, mitään ei viedä välistä. Jos jokin yritys rahoittaisi meitä, syntyisi heti ajatuksia, mitä firma saa siitä hyvästä. Jos rahoitus tulisi julkiselta puolelta, tätä ongelmaa ei syntyisi.”

Tampereen kaupungin työllisyysjohtaja Regina Saaren mukaan kaupunki pitää Razomin toimintaa tärkeänä ja selvittää parhaillaan vaihtoehtoisia tapoja, joilla Razomin toimintaa voitaisiin avustaa.

Kaupungin avustuksia myöntävät lautakunnat. Yksi ongelma on, että avustusten hakuaika ei ole nyt päällä. Avustuksilla on vaihtelevia hakuaikoja, ja toiminta-avustuksia voidaan myöntää vain rekisteröidyille yhdistyksille.

Entä onko Tampereen kaupungilta mahdollista saada tukea Razomin vapaaehtoisten palkkaukseen, kun toiminta on ollut vapaaehtoisuuteen perustuvaa, mutta ei pidemmän päälle enää mahdollista?

”Työllisyyspalveluilla ainoa käytettävissä oleva tuki palkkaukseen on palkkatuki. Kaupungilta palkkatukea voidaan myöntää kuntakokeilussa työnhakijana olevan työttömän palkkauskustannuksiin. Palkkatuen edellytys on, että työnantaja ja palkattava henkilö täyttävät tuen saamisen edellytykset. Muiden työttömien osalta tukea haetaan TE-toimistosta. Tuen suuruus määräytyy työttömyyden keston mukaan”, Saari kertoo.

Kaupungin palkkatuen saaminen on mahdollista vain jos työnantaja on yritys, rekisteröity yhdistys tai julkinen organisaatio. Palkattavan henkilö täytyy olla myös työtön työnhakija. Razom with Ukraine on vapaaehtoisten muodostama yhteisö, joten edellytykset eivät täyty.

”Ellei he sitten tee jonkun toisen tahon kanssa yhteistyötä. Yhdistykset tekevät usein keskenään töitä. Jokin virallinen yritys, yhdistys tai julkinen organisaatio täytyy kuitenkin olla taustalla, jotta tätä valtion palkkatukea voidaan myöntää”, Saari selittää.

Kaupungin Ukraina-projektista apukäsiä

Tampereen kaupunki perusti Ukraina-projektin 1. toukokuuta, ja se kestää vuoden loppuun saakka. Razom with Ukraine saa projektin kautta yhdet apukädet lisää.

Tampereen monikielisen neuvontapalvelu Mainion ukrainankielinen neuvoja Inna Huikko alkaa työskennellä osa-aikaisesti Razomissa. Hän keskittyy erityisesti yhden Razomin vapaaehtoisen ja Ukrainasta paenneen henkilön opastamiseen.

Razomin vapaaehtoiset näkevät tämän hyvänä yhteistyösuhteena, koska vapaaehtoisena työskentelevä pakolainen tietää, mitkä kysymykset ja asiat nousevat esille pakolaisten elämässä. Kaupungin työntekijä osaa puolestaan vastata näihin ilman kielimuuria.

”Tämä on meille ehdoton etu, koska saamme sitten oikeaa tietoa ilman, että meidän tarvitsee etsiä sitä itse. Se ei voi kuitenkaan olla lopullinen ratkaisu, että kaupungin työntekijä käy täällä silloin tällöin, kun ukrainalaiset ovat täällä päivittäin. Tieto ei silloin saavuttaisi kaikkia”, Pihlajamäki sanoo.

”Periaatteessa hän ei sovi joukkoon, koska saa palkkaa”, Kopra jatkaa naurahtaen.

Ukraina-projektin tavoitteena on parantaa pakolaisten vastaanottokykyä koko Pirkanmaalla. Erityisesti viranomaisten ja ukrainalaisten välistä tiedonkulkua, kommunikointia sekä pakolaisille suunnattuja palveluita halutaan sujuvoittaa. Projektissa on mukana kolme kaupungin työntekijää.

Sari Kopra kertoo, että on jaksanut vapaaehtoistyössä hyvin, mutta toisaalta työstä olisi mukava saada jotain muutakin kuin taputuksen olkapäälle. ”Tämä on terapeuttisesti kivaa, ja ihmiset ovat ihania. Hyppisin varmaan seinille, jos olisin kotona koko ajan. Pyrin kyllä pitämään pari vapaapäivää viikossa, mutta tuntuu todella pahalta olla täältä pois.”

Apua tarvitaan, vaikka sota loppuisi

Sari Kopra ilahtui, kun vuokrasopimus Finlaysonilla jatkuu syksyyn asti. ”Tämä on niin loistava tila, jonne on helppo tulla ympäri Suomea”, Kopra sanoo.

Kopra kuitenkin näkee, että apua tarvitaan vielä pitkään. Sota on edelleen käynnissä, mutta apua tarvitaan, vaikka se loppuisi.

”Vaikka sota loppuisi, sittenhän sieltä vasta tulee väkeä, kun kaaoksen keskeltä päästään pois. Kun kaikki on pistetty maan tasalle, uudelleenrakentaminen kestää todella pitkään”, Kopra sanoo.