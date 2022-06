Main ContentPlaceholder

Tampere

Arvostettu brittilehti hehkuttaa Tampereen Teiskossa sijaitsevaa vuokramökkiä – ”Yllätyin, että joku meidät on löytänyt”

Yrittäjän mukaan lähes koko kesä on varattu loppuun. The Timesin jutun jälkeen tila on saanut uusia seuraajia sosiaalisessa mediassa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Sammal-mökin olohuoneessa voi ihailla luontoa isoista ikkunoista. Tällä kuvalla myös The Times esitteli mökkiä.