Nokia lahjoitti Tampereen yliopistolle 200 000 euroa – yliopisto saamassa 11 miljoonan euron maksimipotin kampanjasta

Nokia tekee tekniikan alalle kohdistamansa lahjoituksen osana valtion käynnistämää ja rahoittamaa vastinrahakampanjaa. Tampereen yliopisto on kerännyt kampanjan aikana lahjoituksia jo 4,4 miljoonan verran.

Teknologiayhtiö Nokia lahjoittaa Tampereen yliopistolle 200 000 euroa. Summa on osa 1,1 miljoonan euron yhteispottia, jonka Nokia lahjoittaa Tampereen yliopiston lisäksi Aalto-yliopistolle, Oulun yliopistolle ja Helsingin yliopistolle.

Lahjoituksen saavat yliopistot edistävät Nokian mukaan Nokian liiketoiminnan kannalta keskeisiä tutkimusaloja, kuten esimerkiksi 5G- ja 6G-tutkimusta, reunalaskentaa, tekoälyä, koneoppimista ja kvanttiteknologioita.

Nokia tekee lahjoituksensa osana valtion käynnistämää ja rahoittamaa vastinrahakampanjaa, jossa valtio myöntää yliopistoille vastinrahaa suhteessa niiden keräämään yksityiseen pääomaan.

Mikä? Vastinrahakampanja Valtion käynnistämä vastinrahakampanja yliopistojen pääomittamiseksi. Lahjoitusten keräysaika 15.6.2020–30.6.2022. Valtio myöntää tietyn summan jokaista Suomen yliopistojen saamaa yksityistä lahjoituseuroa kohden. Taustalla on Sitran kertaluontoinen 100 miljoonan euron tuki. Tuesta 33 prosenttia on jaettu syksyllä 2020 yliopistoille tutkimuksen ja vaikuttavuuden kriteereillä. Loppuosa jaetaan kampanjan jälkeen jopa 2,5-kertaisena vastinrahoituksena suhteessa yliopistojen keräämiin yksityisiin rahalahjoituksiin. Jokaisesta lahjoitetusta eurosta yliopistot voivat siis saada 3,5 euroa. Yliopistoja pääomitetaan yliopistojen keräämään yksityiseen pääomaan nähden kuitenkin enintään 67 miljoonalla eurolla. Yksittäisen yliopiston valtionvastinrahoituksen määrä ei kuitenkaan voi ylittää 11 miljoonaa euroa. Vastinrahaan oikeuttavat lahjoitukset osoitetaan Tampereen yliopistolle yleisesti. Vähintään 10 000 euron yksittäinen lahjoitus voidaan lahjakirjan määräyksellä kohdentaa jollekin tietylle yliopiston koulutusalalle.

Tampereen yliopiston varainhankintapäällikön Elina Suojanen-Laineen mukaan Tampereen yliopistolle on kampanjan aikana kertynyt lahjoituksina rahaa 4,4 miljoonaa euroa. Jos valtion vastineet ovat lopulta 2,5-kertaiset Tampereen yliopiston keräämään summaan nähden, Tampereen yliopistolle olisi tiedossa yksittäisen yliopiston saama maksimipotti 11 miljoonaa euroa.

”Lahjoitusten määrä kertoo siitä, että Tampereen yliopisto on hyvin monialainen yliopisto, jossa on vahvaa osaamista, halua ja kykyä tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Meillä on erinomaisia tutkijoita ja professoreita ja tekijöitä. Tämä on mielestäni valtavan iloinen asia”, Suojanen-Laine sanoo.

Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls pitää Nokian antamaa lahjoitusta merkittävänä.

”Kansainvälistä kärkeä oleva tekniikan alan tutkimus ja tekniikan alan laaja koulutustarjooma ovat monialaisen yliopistomme vahvuuksia. Pitkäjänteinen yhteistyömme Nokian kanssa on luonut poikkeuksellisen hyvän toimintaympäristön tutkimuksesta nouseviin innovaatioihin ja teknologiakehitykseen. Nokian yliopistollemme myöntämä merkittävä lahjoitus tukee yliopiston pitkäjänteistä tutkimus- ja koulutustehtävää.”

Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls osallistui yliopiston hallituksen kokoukseen Tampere-talossa marraskuussa.

Kampanjan lahjoitukset joko yliopistolle tai tietylle koulutusalalle

Valtion vastinrahakampanjan aikana tehdyt lahjoitukset osoitetaan Tampereen yliopistolle yleisesti, mutta vähintään 10 000 euron yksittäiset lahjoitukset voidaan kohdentaa jollekin yliopiston koulutusalalle. Koulutusaloja on yhteensä kymmenen.

”Siinä on Nokiankin lahjoituksen säännöt. Nokia on kohdentanut lahjoituksensa tekniikan alalle”, Suojanen-Laine sanoo.

Mari Wallsin mukaan tekniikan alalle on tullut eniten lahjoituksia, mutta myös lääketieteen alalle tulee koulutusaloista paljon lahjoituksia.

”Toki lahjoituksia tulee myös yhteiskunnallisille ja humanistisille aloille.”

Koulutusaloille on perustettu rahastot, jonne lahjoitukset menevät. Rahastojen käyttöä suunnittelevat dekaanit.

”Rahastojen säännöt on luonut hallitus, ja niiden mukaan rahastoja hyödynnetään. Rehtori tekee hallitukselle esitykset rahastojen käytöstä”, Walls kertoo.

Lahjoituksia monista lähteistä

Mari Wallsin mukaan lahjoitukset kertovat varmasti siitä, että ”yhteiskunnassa yritykset ja säätiöt, rahastot ja yksityishenkilöt näkevät yliopiston toiminnan hyvin tärkeänä ja haluavat tukea yliopiston toimintaa.”

Valtion vastinrahakampanjan ohella Tampereen yliopisto on saanut viimeisen vuoden aikana ison joukon myös muita lahjoituksia. Suojanen-Laineen mukaan yliopisto saa lahjoituksia niin yksittäisiltä lahjoittajilta, yrityksiltä kuin säätiöiltä.

”Kampanjan lahjoituksia ei voi korvamerkitä. Ne ovat erittäin arvokkaita ja mahdollistavat meille muutakin tekemistä ja uusia avauksia. Mutta todella tärkeitä ovat kampanjan ulkopuoliset lahjoitukset, joita voidaan kohdistaa tiettyihin paikkoihin kuten vaikkapa yhteistöihin, hankkeisiin tai tiettyihin tutkimuksiin. Sitten on esimerkiksi myös testamenttilahjoituksia, joita usein kohdistetaan tiettyihin paikkoihin sekä lahjoituksia, joilla voidaan rakentaa esimerkiksi professuureja”, Suojanen-Laine sanoo.