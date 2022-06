Onko passipaku ratkaisu passijonojen purkamiseksi? Tampereen poliisi lupaa vapaita aikoja jopa seuraavalle päivälle

Lupapalveluautosta voi saada aikoja vielä seuraavalle päivälle, vaikka poliisiasemalla ensimmäiset vapaat ajat ovat elokuun puolivälissä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Poliisi on ottanut käyttöön lupapalveluauton passijonojen purkamiseksi Tampereella. Auto oli tiistaina parkissa poliisilaitoksen pihassa Hatanpään valtatiellä.

Aamulehti

Poliisi on ottanut Tampereella uudet keinot käyttöön ennätyspitkien passijonojen purkamiseksi. Kesän ajan passi- ja henkilökorttiasiat voi hoitaa myös poliisin lupapalveluautossa.

Vihreä, Keski-Suomesta lainattu pakettiauto on parkkeerattu pääpoliisiaseman välittömään läheisyyteen, sisäpihalle Hatanpään valtatie 16:een.

”Olemme rajanneet auton käytön passi- ja henkilökorttiasioihin, koska ruuhkaa on. Auto on kiertänyt Keski-Suomessa, mutta se on nyt lyhyellä kesätauolla, joten siirsimme sen Tampereelle”, lupapäällikkö Hannele Koskela kertoo.

Lue lisää: Nyt myös Kalervo Kummola jyrähtää Pirkanmaan ennätys­pitkistä passijonoista: ”Kerta kaikkiaan hävytöntä” – näin ruuhkia yritetään purkaa

Autossa voi hoitaa sähköisesti vireille laitetun passi- tai henkilökorttihakemuksen. Asioimiseen pitää myös varata aika, sillä jonottamalla sinne ei pääse. Asiointi autossa on mahdollista arkisin kello 9–15.30.

Syksyn tullen lupapalveluauto palautetaan takaisin Keski-Suomeen.

Vielä vapaita aikoja

Koskelan mukaan auto otettiin käyttöön, koska kaikki poliisiaseman sisällä olevat palvelupaikat ovat jo niin paljon käytössä kuin mahdollista.

”Olemme priorisoineet passi- ja henkilökorttiasioita jo lopputalvesta saakka, mutta näimme tässä vielä yhden palvelumahdollisuuden”, hän kertoo.

Palveluaikojen lisäyksen jälkeen Tampereella on palveltu touko-kesäkuussa viikoittain noin 650–900 ajanvarausasiakasta. Jonottamassa on puolestaan ollut päivittäin noin 80–120 henkilöä.

Pääpoliisiasemalla ensimmäiset vapaat ajat menevät elokuun puoliväliin, mutta joitain yksittäisiä peruutusaikoja on varattavissa myös heinäkuulle.

Koskelan mukaan lupapalveluauton ajoille on ollut jo kysyntää, mutta vapaita aikoja voi saada jopa seuraavalle päivälle. Tällä hetkellä aikoja voi varata torstaihin saakka, ja loppuviikosta ajanvaraus avataan seuraavalle viikolle.

Autossa palvellaan yhtä asiakasta kerrallaan, mutta kumppanit ja perheenjäsenet mahtuvat sisälle myös. Tilaa on sen verran, että asiansa voi hoitaa seisten.